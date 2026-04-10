รวบ “เก่ง ลายพราง” โปรโมตเว็บพนัน ศาลสั่งจำคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 10:36 น.
ตำรวจไซเบอร์รวบ “เก่ง ลายพราง” โปรโมตเว็บพนันออนไลน์ สารภาพทำเพราะได้รับค่าตอบแทนสูง ศาลแขวงฯ สั่งจำคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

วันที่ 10 เม.ย. 2569 สืบเนื่องจาก พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกุมความผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในทุกมิติ ตามนโยบายของ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. โดยเฉพาะเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ที่มีพฤติกรรมทำคอนเทนต์แฝงโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีโดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน

กระทั่ง พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 ได้ส่งชุดสืบสวนตรวจสอบจนพบการกระทำความผิดของนายจิรายุ หรือ เก่ง ลายพราง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ซึ่งมีพฤติการณ์เผยแพร่คลิปภาพเคลื่อนไหวของตนเอง พร้อมกล่าวชักชวนให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจเข้าเล่นการพนันผ่านเว็บพนันออนไลน์ในชื่อเว็บพนันที่ปรากฎตามคลิปภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว อีกทั้งยังได้ทำการสาธิตวิธีการเล่นการพนันผ่านเว็บพนันออนไลน์อย่างชัดเจน เพื่อโฆษณาชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าเล่นการพนันออนไลน์อย่างเปิดเผยโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย

นายจิรายุ หรือ เก่ง ลายพราง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตำรวจไซเบอร์
จากการตรวจสอบประวัติยังพบอีกว่า เมื่อปี พ.ศ.2566 ตำรวจไซเบอร์เคยเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น 3 จุด ในพื้นที่ เชียงราย ปทุมธานี และ กทม. จนนำไปสู่การดำเนินคดี เก่ง ลายพราง จากการโพสต์คลิปวิดีโอโปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์ กระทั่งถูกศาลตัดสินให้จำคุกมาแล้ว ซึ่งเคยปรากฎตามข่าวมาก่อนหน้านี้

ต่อมา พ.ต.ต.ฤทธิไกร ขุนท้าวเทียม สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 จึงได้นำทีมสืบสวนจนทราบตัวเจ้าของคลิปภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว พบว่าคือ นายจิรายุ หรือ เก่ง ลายพราง อายุ 44 ปี จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน บก.สอท.1 จนนำมาสู่การออกหมายเรียกผู้ต้องหารายดังกล่าว

โดยเมื่อวานนี้ (9 เม.ย.69) นายจิรายุ หรือ เก่ง ลายพราง ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.สอท.1 ตามหมายเรียกผู้ต้องหา ณ ที่ทำการ บก.สอท.1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B ชั้นที่ 4 เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีในความผิดฐาน “จัดให้มีการเล่นหรือโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ประชาชนเล่นการพนัน”

เบื้องต้นเจ้าตัวรับสารภาพว่า ตนเองได้กระทำความผิดตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนพบจริง โดยตนเองเป็นผู้จัดทำคลิปภาพเคลื่อนไหวของตนเองเพื่อโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่ก่อนจะถูกจำคุกครั้งที่แล้ว ส่วนสาเหตุที่กลับมาทำอีกเป็นเพราะได้รับค่าตอบแทนที่สูงจากผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้ว่าจ้าง รวมทั้งผู้ร่วมขบวนการในเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวที่ผู้ต้องหาโปรโมทให้ เพื่อนำตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งขบวนการต่อไป

ความคืบหน้าล่าสุด ศาลแขวงดอนเมืองได้มีคำพิพากษาลงโทษให้ นายจิรายุ หรือ เก่ง ลายพราง จำคุก 6 เดือน เนื่องจากจำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 มาก่อน จึงเป็นเหตุให้เพิ่มโทษ 1 ใน 3 รวมเป็น 8 เดือน ต่อมาจำเลยรับสารภาพ จึงลดโทษกึ่งหนึ่ง คงเหลือโทษจำคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

