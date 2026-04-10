จอย T-Skirt อัปเดตอาการป่วย มะเร็งระยะ 4 โชว์ใบแพทย์โต้ข่าวลือป่วยทิพย์

จอย T-Skirt อัปเดตอาการป่วย มะเร็งเต้านม ระยะ 4 พร้อมโชว์ใบรักษาจากแพทย์ โต้ข่าวลือป่วยทิพย์ พร้อมสู้รักษาต่อจนหาย
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออมาว่า จอย ธัญพร หรือ จอย T-Skirt ป่วยทิพย์ ล่าสุด 9 เม.ย. 69 เจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงข่าวลือดังกล่าวด้วยตัวเอง โดยโพสต์ภาพใบรับรองแพทย์ รวมถึงอัปเดตอาการป่วย มะเร็งเต้านม ระยะ 4 ในปัจจุบันว่าได้รับการรักษาถึงขั้นไหนแล้ว ระบุว่า
“Update ไว้เป็นข้อมูลตัวเอง วันนี้พบหมอเฉพาะทาง “ปอด” ที่ รพ. ตำรวจครั้งแรก คุณหมอคุยกับเราอยู่นาน จากการอ่านผลหมอบอกไม่กังวลนะ แต่ด้วยคนไข้มีโรคประจำตัวแล้ว (มะเร็ง4) เลยคิดว่าอีก 3 เดือนควร CT Scan ติดตามผล คนไข้เค้าจะโอเคมั้ย คนไข้เค้ามาด้วยมั้ย?….เรากับแฟนมองหน้ากันคือ งง แล้วบอกหมอกลับไปว่า หนูนี่แหละค่ะคนไข้ หมอบอกว่า คุณดูดีมาก!!ไม่คิดว่าเป็นคนไข้ คิดว่าผู้ดูแลมาติดตามอาการ
อาทิตย์หน้าเจอหมอเต้านม สู้ ๆ นะจอยที #ไม่โกรธเลยที่ใครจะมองว่าป่วยทิพย์ #มะเร็งระยะที่4 #มะเร็งเป็นได้ก็หายได้ #ทุกอย่างอยู่ที่ใจ”
ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับและชาวเน็ตที่มาร่วมกันส่งกำลังใจ ทั้งยังชื่นชมในความสดใสออร่าของ จอย T-Skirt กันยกใหญ่ ว่าไม่เหมือนคนที่กำลังป่วยอยู่เลย
อ้างอิงจาก : FB จอยที สนธิขันธ์
