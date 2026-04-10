“อนุทิน” ห่วงใยประชาชน ย้ำดื่มไม่ขับ พร้อมยกเว้นค่าผ่านทางช่วงสงกรานต์
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย อนุทิน ห่วงใยประชาชน ย้ำดื่มไม่ขับ พร้อมยกเว้นค่าผ่านทางช่วงสงกรานต์และเปิดทดลองวิ่งเส้นทางใหม่
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ หลายคนเริ่มทยอยเดินทางแล้ว ย้ำ “ดื่มไม่ขับ” พร้อมกำชับหน่วยงานอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม ได้ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาการจราจรในช่วงเทศกาล รายละเอียดดังนี้
1. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ
-ทางพิเศษบูรพาวิถี และกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) วันที่ 10–16 เมษายน 2569
-ทางพิเศษอุดรรัถยา ศรีรัช และเฉลิมมหานคร วันที่ 13–15 เมษายน 2569
2. เปิดให้วิ่งทางด่วนฟรี (มอเตอร์เวย์) 7 วัน ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายน 2569 ครอบคลุม 3 เส้นทางหลัก ได้แก่
-M7 กรุงเทพฯ–ชลบุรี–พัทยา–มาบตาพุด
-M9 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
-M81 บางใหญ่–กาญจนบุรี
นอกจากนี้ ยังเปิดทดลองให้วิ่งฟรีบนเส้นทางใหม่ ได้แก่ M6 (บางปะอิน–นครราชสีมา) เพื่อช่วยลดความหนาแน่นบนถนนมิตรภาพ โดยมีการบริหารจัดการจราจรตามช่วงเวลา และ M82 (บางขุนเทียน–เอกชัย) ระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่อช่วยระบายรถจากถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่ภาคใต้
“เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะครอบครัว แต่สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น ทำให้บางส่วนปรับแผนการเดินทาง มาตรการนี้ จึงเป็นความตั้งใจของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและดูแลความปลอดภัยของประชาชน เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ยังคงเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคนและทุกครอบครัว”
