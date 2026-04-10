ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ห่วงใยประชาชน ย้ำดื่มไม่ขับ พร้อมยกเว้นค่าผ่านทางช่วงสงกรานต์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 09:45 น.
71

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย อนุทิน ห่วงใยประชาชน ย้ำดื่มไม่ขับ พร้อมยกเว้นค่าผ่านทางช่วงสงกรานต์และเปิดทดลองวิ่งเส้นทางใหม่

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ หลายคนเริ่มทยอยเดินทางแล้ว ย้ำ “ดื่มไม่ขับ” พร้อมกำชับหน่วยงานอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม ได้ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาการจราจรในช่วงเทศกาล รายละเอียดดังนี้

1. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ
-ทางพิเศษบูรพาวิถี และกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) วันที่ 10–16 เมษายน 2569
-ทางพิเศษอุดรรัถยา ศรีรัช และเฉลิมมหานคร วันที่ 13–15 เมษายน 2569

2. เปิดให้วิ่งทางด่วนฟรี (มอเตอร์เวย์) 7 วัน ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายน 2569 ครอบคลุม 3 เส้นทางหลัก ได้แก่
-M7 กรุงเทพฯ–ชลบุรี–พัทยา–มาบตาพุด
-M9 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
-M81 บางใหญ่–กาญจนบุรี

นอกจากนี้ ยังเปิดทดลองให้วิ่งฟรีบนเส้นทางใหม่ ได้แก่ M6 (บางปะอิน–นครราชสีมา) เพื่อช่วยลดความหนาแน่นบนถนนมิตรภาพ โดยมีการบริหารจัดการจราจรตามช่วงเวลา และ M82 (บางขุนเทียน–เอกชัย) ระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่อช่วยระบายรถจากถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่ภาคใต้

“เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะครอบครัว แต่สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น ทำให้บางส่วนปรับแผนการเดินทาง มาตรการนี้ จึงเป็นความตั้งใจของรัฐบาลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและดูแลความปลอดภัยของประชาชน เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ยังคงเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคนและทุกครอบครัว”

ข่าวการเมือง

“อ.ปวิน” ฟาด “ศุภจี” ถามนี่เก่งสุดในรัฐบาลแล้วหรอ หลังแจงปัญหาฝุ่นภาคเหนือ

3 นาที ที่แล้ว
คามาล คาร์ราซี อดีต รมว.ต่างประเทศ อิหร่าน วัย 81 ปี เสียชีวิตแล้ว ข่าวต่างประเทศ

คามาล คาราซี อดีต รมว.ต่างประเทศ อิหร่าน เสียชีวิตแล้ว หลังถูกโจมตีบ้านพัก

6 นาที ที่แล้ว
ลูกบ้านแตกตื่น! บุกรวบ 2 หนุ่มจีนดาว X หุ่นล่ำ มั่วสุมยา-วิ่งแก้ผ้าป่วนคอนโดหรูย่านสาทร ข่าวอาชญากรรม

ลูกบ้านแตกตื่น! บุกรวบ 2 หนุ่มจีนดาว X หุ่นล่ำ มั่วสุมยา-วิ่งแก้ผ้าป่วนคอนโดหรูย่านสาทร

11 นาที ที่แล้ว
รฟม. จัดโปรสงกรานต์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่ง MRT ฟรี 4 สาย 13-15 เม.ย. นี้ เศรษฐกิจ

รฟม. จัดโปรสงกรานต์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่ง MRT ฟรี 4 สาย 13-15 เม.ย. นี้

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิทแคท” จ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยประกบรถบรรทุก หวั่นซ้ำรอยหาย 12 ตัน

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ เปิดตัว 13 นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในงาน “GrabX 2026

33 นาที ที่แล้ว
อีจินโฮ ดาวตลกเกาหลีใต้ เลือดออกในสมองกะทันหัน รักษาใน ICU ข่าวต่างประเทศ

มรสุมชีวิต ตลกดัง เลือดออกในสมองกะทันหัน ชีวิตดิ่งเหว ยังไม่พ้นคดีฉาว-เมาแล้วขับ

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” แฉ “เสี่ยตือ” เอี่ยว “พิพัฒน์” ขบวนการน้ำมันเถื่อน จี้รัฐบาลตรวจสอบ

53 นาที ที่แล้ว
เช็กด่วน ปฏิทินหวยลาว สงกรานต์ 2569 ออกวันไหนบ้าง พร้อมอัปเดตวันหยุดยาว หวยลาว

เช็กด่วน ปฏิทินหวยลาว สงกรานต์ 2569 ออกวันไหนบ้าง พร้อมอัปเดตวันหยุดยาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาผู้บริโภค เผย ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลดฮวบ แต่ปั๊มกั๊กราคา จี้รัฐคุมค่าการตลาดด่วน เศรษฐกิจ

สภาผู้บริโภค เผย ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลดฮวบ แต่ปั๊มกั๊กราคา จี้รัฐคุมค่าการตลาดด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะจ๋า พริมรตา ผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ 2 ลูก บันเทิง

ส่งกำลังใจ! จ๊ะจ๋า พริมรตา เล่านาทีผ่าตัดใหญ่ นานกว่า 4 ชม. แผลยังระบมหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ &quot;เก่ง ลายพราง&quot; โปรโมตเว็บพนัน ศาลสั่งจำคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา ข่าว

รวบ “เก่ง ลายพราง” โปรโมตเว็บพนัน ศาลสั่งจำคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” เร่งประสานนำร่าง 3 ลูกเรือ “มยุรีนารี” กลับไทย คาดถึงช่วงสงกรานต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผวาคำทำนายดุ! ส่องความต่าง นางสงกรานต์ 2569 ไทยขี่หมู กัมพูชาขี่ม้า ข่าว

ผวาคำทำนายดุ! ส่องความต่าง นางสงกรานต์ 2569 ไทยขี่หมู กัมพูชาขี่ม้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยแจงโต้เขมร หลังกล่าวหา ทหารไทยโผล่ ช่องจอม ยันทำเพื่อปกป้องอธิปไตย ข่าว

ไทยแจงโต้เขมร หลังกล่าวหา ทหารไทยโผล่ ช่องจอม ยันทำเพื่อปกป้องอธิปไตย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดธนาคารช่วงสงกรานต์ 2569 เศรษฐกิจ

วันหยุดธนาคาร สงกรานต์ 2569 สาขาในห้าง-นอกห้าง ปิดวันไหนบ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนบ้านสะพานหิน เปิดยอดบริจาคร่วมทำบุญผ้าป่า 1.2 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แห่งกัมพูชา พูดได้ 5 ภาษา เจ้าของดราม่าโปรโมทสงกรานต์ ข่าว

ประวัติ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แห่งกัมพูชา เจ้าของดราม่าโปรโมทสงกรานต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จอย T-Skirt อัปเดตอาการป่วย มะเร็งระยะ 4 โชว์ใบแพทย์โต้ข่าวลือป่วยทิพย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ห่วงใยประชาชน ย้ำดื่มไม่ขับ พร้อมยกเว้นค่าผ่านทางช่วงสงกรานต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องชุด &quot;เจ้าหญิงนโรดม เจนณา&quot; แต่งนางสงกรานต์เขมร &quot;พระนางรากษสเทวี&quot; ทรงม้า ข่าวต่างประเทศ

ส่องชุด “เจ้าหญิงนโรดม เจนณา” แต่งนางสงกรานต์เขมร “พระนางรากษสเทวี” ทรงม้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยอึ้ง! &quot;ไบรท์&quot; โชว์บิลดีเซลญี่ปุ่น ลิตรละ 32 บาท ขณะไทยพุ่ง 48 ข่าว

คนไทยอึ้ง! “ไบรท์” โชว์บิลดีเซลญี่ปุ่น ลิตรละ 32 บาท ขณะไทยพุ่ง 48

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” หดหู่ เจอโครงกระดูกไร้หัวของทหารเขมร ติดอยู่ตรงถ้ำภูมะเขือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรีสงกรานต์ 2569 ข่าว

ทางด่วนฟรีสงกรานต์ 10-16 เม.ย. 69 วิ่งยาว 7 วันเต็ม รวม 5 เส้นทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เมลาเนีย ทรัมป์” แถลงด่วน ยืนยันไม่ได้รู้จักกับ “ทรัมป์” ผ่าน “เอปสตีน”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

คามาล คาร์ราซี อดีต รมว.ต่างประเทศ อิหร่าน วัย 81 ปี เสียชีวิตแล้ว

คามาล คาราซี อดีต รมว.ต่างประเทศ อิหร่าน เสียชีวิตแล้ว หลังถูกโจมตีบ้านพัก

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569
ลูกบ้านแตกตื่น! บุกรวบ 2 หนุ่มจีนดาว X หุ่นล่ำ มั่วสุมยา-วิ่งแก้ผ้าป่วนคอนโดหรูย่านสาทร

ลูกบ้านแตกตื่น! บุกรวบ 2 หนุ่มจีนดาว X หุ่นล่ำ มั่วสุมยา-วิ่งแก้ผ้าป่วนคอนโดหรูย่านสาทร

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569
รฟม. จัดโปรสงกรานต์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่ง MRT ฟรี 4 สาย 13-15 เม.ย. นี้

รฟม. จัดโปรสงกรานต์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่ง MRT ฟรี 4 สาย 13-15 เม.ย. นี้

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569

“คิทแคท” จ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยประกบรถบรรทุก หวั่นซ้ำรอยหาย 12 ตัน

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569
