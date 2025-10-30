อาการล่าสุด จอย T-Skirt หลังเข้ารับรักษา มะเร็งปากมดลูก ระยะ 4 ซึ้งใจพี่น้องร่วมวงการคอยซัพพอร์ตทั้งกำลังใจ และด้านการรักษา
เรียกได้ว่าทั้งแฟนคลับ รวมถึงเพื่อนพี่น้องในวงการต่างก็แห่แหนแวะเวียนมาส่งกำลังใจให้กับนักร้องดัง ยุค 90 อย่าง จอย T-Skirt หรือ จอย ธัญพร สนธิขันต์ ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจว่ากำลังเผชิญหน้ากับโรคมะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 4 ทำให้ต้องหยุดรับงานเพื่อรักษาตัว
ล่าสุด 29 ตุลาคม 2568 จอย T-Skirt ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยในปัจจุบันผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว หลังเธอเข้ารับการรักษามะเร็งปากมดลูก ระยะ 4 โดยมีคนในวงการบันเทิงยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนในหลาย ๆ ด้าน
“ผ่านไปอีก1ด่าน กับ ”ชัยชนะเล็กๆ ในสงครามใหญ่! ผลติดตาม CT/MRI ออกมาดีมาก!!
ก้าวสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างราบรื่น: ด่านแรก คือการฟังผลกับ พล.ต.ต.หญิง อมรรัตน์ ธนชัยวิวัฒน์ (คุณหมอตุ้มของจอยและชาวมะเร็งสตรี) ที่โรงพยาบาลตำรวจ คุณหมอคือผู้รักษา,ผู้นำทางและเป็นกำลังใจสำคัญมาตั้งแต่ต้น
จอยต้องขอขอบคุณ พี่เอ ศุภชัย และ เพื่อนยุ้ย ปัทมวรรณ อย่างสุดซึ้ง ที่เป็นคนช่วยให้จอยได้เจอคุณหมอเก่งทางด้านมะเร็งสูตินรี การรักษาของจอยจึงไม่ติดขัดอะไรเลย
และจอยขอขอบคุณจากใจถึงทุกๆ ท่านที่มอบ “น้ำใจและการสนับสนุน” ในทุกรูปแบบ ให้จอยแข็งแรงพอจะสู้ต่อและใช้ชีวิตต่อไปได้ ขอบคุณทุก ๆ ความช่วยเหลือจริงๆ ค่ะ!
ก้าวต่อไป วันที่ 31: ไปฟังผลติดตาม หลังการฉายแสง กับ แพทย์หญิงกนกพร ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ซึ่งท่านดูแลการรักษาจนสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม!
ก้าวที่แข็งแรงนี้ สำคัญมาก! ติดตามผลทุก 3 เดือน เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว!
สิ่งสำคัญคือ ระหว่างทางจอยก็ต้องดูแลตัวเองทั้งร่างกาย และ หัวใจให้ดีที่สุด ขอส่งกำลังใจจากจอยถึงผู้ป่วยมะเร็งทุกคน: จงสู้และมีกำลังใจที่แข็งแกร่งเหมือนจอยนะคะ! เราจะผ่านมันไปได้ด้วยกัน! #เส้นทางรักษามะเร็งระยะ4 #กำลังใจ #สู้ๆ #ขอบคุณทุกความช่วยเหลือ #ขอบคุณคุณหมอ #การกล่าวขอบคุณคือพลังงานดี”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จอย T-Skirt เปิดใจสู้มะเร็งระยะ 4 เผยเหตุเก็บข่าวเงียบ แค่หายใจก็ใช้พลังมากแล้ว
- ใจหาย จอย T-Skirt ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะ 4 ต้องหยุดทำงานเป็นปี หันมารักษาตัว
อ้างอิงจาก : IG joy_tskirt
ติดตาม The Thaiger บน Google News: