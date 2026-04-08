ประวัติ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แห่งกัมพูชา เจ้าของดราม่าโปรโมทสงกรานต์
ทำความรู้จัก ประวัติ “นโรดม เจนณา” เจ้าหญิงน้อยแห่งกัมพูชา ราชวงศ์ยุคใหม่พูดได้ 5 ภาษา เจ้าของดราม่าโปรโมทสงกรานต์-เคลมวัฒนธรรม
เจ้าหญิงนโรดม เจนณา หรือที่ประชาชนชาวเขมรเรียกเธอว่า “เจ้าหญิงน้อย” ราชวงศ์รุ่นใหม่แห่งประเทศกัมพูชา เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นพระธิดาในพระองค์เจ้านโรดม บุบผารี กับบิดาชาวฝรั่งเศสไม่ปรากฎชื่อ ทว่า นโรดม ไม่มีฐานันดรศักดิ์ในราชสำนักแม้มีมารดาเป็นเจ้านายกัมพูชา
เจ้าหญิงนโรดม ทรงสื่อสารได้ถึง 5 ภาษา (เขมร, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน และ ไทย) รวมถึงมีทักษะด้านการร้องเพลงและการเต้นที่โดดเด่น เธอจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ในกัมพูชาที่เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมให้เข้ากับกระแสนิยมสมัยใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เจ้าหญิงน้อยกัมพูชา เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงใน พ.ศ. 2561 มีผลงานแสดงเรื่อง เทพธิดาผกาทกลเมียะฮ์ (Teptida Phkar Thkol Meas) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเคยได้เล่น MV ประกอบเพลง All3rgy & Jenna Norodom โสริยา សូរិយា (អេតាស៊ីវិល) อีกด้วย ทั้งยังเคยสังกัดค่าย NCJ Empire Studio และ K’ve Entertainment ก่อนจะออกมาเป็นศิลปินอิสระในปี 2568 เธอเป็นที่รู้จักจากการนำเพลงยอดนิยมมา Cover และทำผลงานเพลง Original ของตัวเอง
นอกจากนั้น เจ้าหญิงนโรดม ยังทรงเป็น Brand Ambassador ให้กับแบรนด์ชั้นนำมากมาย และมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียหลายล้านคน
วีรกรรม เจ้าหญิงนโรดม ทูตวัฒนธรรมเขมร ที่หมิ่นเหม่/คล้ายคลึงประเทศไทย
สาเหตุที่ทำให้ชื่อของ เจ้าหญิงนโรดม เจนนา ถูกพูดถึงอย่างถล่มทลายในโลกออนไลน์ขณะนี้เริ่มมาจากการที่เธอได้เป็น ทูตวัฒนธรรม ของกัมพูชา และได้มีการโพสต์คลิป ‘โปรโมทมหาสงกรานต์กัมพูชา’ โดยเจ้าหญิงเขมร สวมชุดที่อ้างว่าเป็นชุดพื้นเมืองของประเทศตัวเอง พร้อมถ่ายธรรม MV โปรโมทและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเทศกาล “โจล ชนัม ทเมย” (Chol Chnam Thmey) หรือสงกรานต์กัมพูชา ทั้งยังมีการอ้างอิงถึงต้นกำเนิดที่ดูคล้ายกับวัฒนธรรมไทย
นอกจากประเด็นร้อนเรื่องการโปรโมทสงกรานต์กัมพูชา แล้วนั้น ด้วยความที่ เจ้าหญิงนโรดม เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เวลาเธอออกสื่อ หรือโพสต์คลิป ภาพต่าง ๆ ในโซเชียล มักจะมีเอี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีความขัดแย้งกันกับประเทศไทยอย่างจงใจ เช่น เครื่องแต่งกาย, การแสดงโขน, การแสดงพื้นเมือง หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ จนทำให้เกิดกระแสการปะทะกันระหว่างคนของไทย และกัมพูชา ถึงความคล้ายคลึงกันในองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างทางศิลปวัฒนธรรม
อ้างอิงจาก : wikipedia
ภาพจาก : IG jnnanrdm
