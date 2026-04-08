ประวัติ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แห่งกัมพูชา เจ้าของดราม่าโปรโมทสงกรานต์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 17:53 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 17:56 น.
ประวัติ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แห่งกัมพูชา พูดได้ 5 ภาษา เจ้าของดราม่าโปรโมทสงกรานต์

ทำความรู้จัก ประวัติ “นโรดม เจนณา” เจ้าหญิงน้อยแห่งกัมพูชา ราชวงศ์ยุคใหม่พูดได้ 5 ภาษา เจ้าของดราม่าโปรโมทสงกรานต์-เคลมวัฒนธรรม

เจ้าหญิงนโรดม เจนณา หรือที่ประชาชนชาวเขมรเรียกเธอว่า “เจ้าหญิงน้อย” ราชวงศ์รุ่นใหม่แห่งประเทศกัมพูชา เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นพระธิดาในพระองค์เจ้านโรดม บุบผารี กับบิดาชาวฝรั่งเศสไม่ปรากฎชื่อ ทว่า นโรดม ไม่มีฐานันดรศักดิ์ในราชสำนักแม้มีมารดาเป็นเจ้านายกัมพูชา

เจ้าหญิงนโรดม ทรงสื่อสารได้ถึง 5 ภาษา (เขมร, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน และ ไทย) รวมถึงมีทักษะด้านการร้องเพลงและการเต้นที่โดดเด่น เธอจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ในกัมพูชาที่เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมให้เข้ากับกระแสนิยมสมัยใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เจ้าหญิงน้อยกัมพูชา เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงใน พ.ศ. 2561 มีผลงานแสดงเรื่อง เทพธิดาผกาทกลเมียะฮ์ (Teptida Phkar Thkol Meas) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเคยได้เล่น MV ประกอบเพลง All3rgy & Jenna Norodom โสริยา សូរិយា (អេតាស៊ីវិល) อีกด้วย ทั้งยังเคยสังกัดค่าย NCJ Empire Studio และ K’ve Entertainment ก่อนจะออกมาเป็นศิลปินอิสระในปี 2568 เธอเป็นที่รู้จักจากการนำเพลงยอดนิยมมา Cover และทำผลงานเพลง Original ของตัวเอง

นอกจากนั้น เจ้าหญิงนโรดม ยังทรงเป็น Brand Ambassador ให้กับแบรนด์ชั้นนำมากมาย และมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียหลายล้านคน

วีรกรรม เจ้าหญิงนโรดม ทูตวัฒนธรรมเขมร ที่หมิ่นเหม่/คล้ายคลึงประเทศไทย

สาเหตุที่ทำให้ชื่อของ เจ้าหญิงนโรดม เจนนา ถูกพูดถึงอย่างถล่มทลายในโลกออนไลน์ขณะนี้เริ่มมาจากการที่เธอได้เป็น ทูตวัฒนธรรม ของกัมพูชา และได้มีการโพสต์คลิป ‘โปรโมทมหาสงกรานต์กัมพูชา’ โดยเจ้าหญิงเขมร สวมชุดที่อ้างว่าเป็นชุดพื้นเมืองของประเทศตัวเอง พร้อมถ่ายธรรม MV โปรโมทและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเทศกาล “โจล ชนัม ทเมย” (Chol Chnam Thmey) หรือสงกรานต์กัมพูชา ทั้งยังมีการอ้างอิงถึงต้นกำเนิดที่ดูคล้ายกับวัฒนธรรมไทย

นอกจากประเด็นร้อนเรื่องการโปรโมทสงกรานต์กัมพูชา แล้วนั้น ด้วยความที่ เจ้าหญิงนโรดม เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เวลาเธอออกสื่อ หรือโพสต์คลิป ภาพต่าง ๆ ในโซเชียล มักจะมีเอี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีความขัดแย้งกันกับประเทศไทยอย่างจงใจ เช่น เครื่องแต่งกาย, การแสดงโขน, การแสดงพื้นเมือง หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ จนทำให้เกิดกระแสการปะทะกันระหว่างคนของไทย และกัมพูชา ถึงความคล้ายคลึงกันในองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างทางศิลปวัฒนธรรม

สถิติหวยลาวออกวันพุธ 40 งวด รับ 8 เม.ย. 69 ส่องเลข 2 ตัว 3 ตัวออกซ้ำ ข่าว

สถิติหวยลาวออกวันพุธ 40 งวด รับ 8 เม.ย. 69 ส่องเลข 2 ตัว 3 ตัวออกซ้ำ

1 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 เช็กประกาศครั้งที่ 1 ใกล้สงกรานต์ ทองคำยังน่าลงทุนไหม เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 ปิดตลาดผันผวน 50 ครั้ง พุ่งแรง 650 บาท รับข่าวดีดีเซลลด

58 นาที ที่แล้ว
ประวัติ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แห่งกัมพูชา พูดได้ 5 ภาษา เจ้าของดราม่าโปรโมทสงกรานต์ ข่าว

ประวัติ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แห่งกัมพูชา เจ้าของดราม่าโปรโมทสงกรานต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เฮลั่น ลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม 2.14 บาท/ลิตร หลังปรับสูตรราคาหน้าโรงกลั่นใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สีหศักดิ์&quot; ยืนยัน 3 ลูกเรือไทย &quot;มยุรี นารี&quot; เสียชีวิตแล้ว ลุ้นเปิดทางเรือไทยตกค้าง ข่าว

“สีหศักดิ์” ยืนยัน 3 ลูกเรือไทย “มยุรี นารี” เสียชีวิตแล้ว ลุ้นเปิดทางเรือไทยตกค้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมสรรพากร แนะ ยื่นภาษีออนไลน์ 2568 ล่าช้าต้องทำอย่างไร เศรษฐกิจ

หมดเขตยื่นภาษีออนไลน์ 2569 ยื่นล่าช่าต้องทำยังไง เสี่ยงค่าปรับ บวกเงินเพิ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 8 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 8 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เผยโฉม น้องแอม ลูกสาว ยาว ลูกหยี ทั้งสวยและเก่ง พ่อภูมิใจมากทำงานสายการบินดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ศรี ร้อง ป.ป.ช. สอบพิรุธ นายกฯ อนุทิน แถลงข้อมูลเท็จปม ไม่มีไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน ข่าว

พี่ศรี ร้อง ป.ป.ช. สอบพิรุธ นายกฯ อนุทิน แถลงข้อมูลเท็จปม ไม่มีไอ้โม่งตุนน้ำมัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลำปาง เปิดตัวสายตรวจรถม้า แต่งชุดโบราณ ดูแล ปชช. รับสงกรานต์ ข่าว

ไอเดียสุดปัง! ลำปาง เปิดตัวสายตรวจรถม้า แต่งชุดโบราณ ดูแล ปชช. รับสงกรานต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พระราชทานเครื่องราชฯ 2 ทหารหญิง ข้าราชบริพารในพระองค์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

น้ำมันขึ้น 6 บาท ดีเซลทะลุ 50 คนกรุงแห่หาคอนโดใกล้รถไฟฟ้า หนีค่าเดินทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ่ำ อัมรินทร์ พลาดเจอ น้ำมะพร้าวปลอม เผยอาการหลังกินทันที ถามออกสื่อส่งตรวจได้ที่ไหน บันเทิง

อ่ำ อัมรินทร์ พลาดซื้อ น้ำมะพร้าวปลอม เผยอาการหลังกินทันที ถามส่งตรวจได้ที่ไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เอกนัฏ&quot; คอนเฟิร์ม พรุ่งนี้ลดราคา น้ำมันดีเซล B7-B20 หน้าปั๊ม 2.14 บาท ข่าว

เตรียมเฮ! “เอกนัฏ” คอนเฟิร์ม พรุ่งนี้ลดราคา น้ำมันดีเซล B7-B20 หน้าปั๊ม 2.14 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ วันจักรี 2569 ทะเบียนรถ Line News

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ วันจักรี 2569 ทะเบียนรถ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลายคนไม่เคยรู้! ตรี ภรภัทร พระเอกสุดแซ่บ เป็นทายาทตระกูลใหญ่ เจ้าของธุรกิจทัวร์-เครื่องดื่มแบรนด์ดัง บันเทิง

หลายคนไม่เคยรู้! ตรี ภรภัทร พระเอกสุดแซ่บ เป็นทายาทธุรกิจทัวร์-เครื่องดื่มแบรนด์ดัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ราชกิจจาฯ กบง. ประกาศปรับลดราคา น้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น 2 บาท ต่อลิตร ข่าว

ด่วน! ราชกิจจาฯ ประกาศปรับลดราคา น้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น 2 บาท ต่อลิตร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เลขเด็ดปฏิทินลาว 8 เม.ย. 69 วิเคราะห์เลขเด่น ก่อนรับเทศกาลปีใหม่ลาว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บางจาก แจ้งข่าวดี! เรือน้ำมันดิบ 7 แสนบาร์เรล ฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ ถึงไทยปลอดภัย ข่าว

บางจาก แจ้งข่าวดี! เรือน้ำมันดิบ 7 แสนบาร์เรล ฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ ถึงไทยปลอดภัย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชื่นชม ริว วชิรวิชญ์ ยืดอกรับใช้ชาติ ร้องขอสมัคร ทหารบก ผลัด 2 พร้อมไปช่วยชายแดนหากมีโอกาส บันเทิง

ริว วชิรวิชญ์ ยืดอกสมัครรับใช้ชาติ ร้องขอ ทหารบก ผลัด 2 พร้อมไปช่วยชายแดนหากมีโอกาส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แสวง&quot; เผยคดียุบพรรคประชาชน เป็นความลับ ยืนยัน ไม่เอาความรู้สึกมาตัดสิน ข่าวการเมือง

“แสวง” เผยคดียุบพรรคประชาชน เป็นความลับ ยืนยัน ไม่เอาความรู้สึกมาตัดสิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงสาดน้ำมันร้อนใส่เพื่อนร่วมงาน โดนหมายจับข้อหา &#039;พยายามฆ่า&#039; เปิดไทม์ไลน์-พยานหลักฐาน ข่าวอาชญากรรม

หญิงสาดน้ำมันร้อนใส่เพื่อนร่วมงาน โดนหมายจับข้อหา ‘พยายามฆ่า’ เปิดไทม์ไลน์-พยานหลักฐาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด ข่าว

ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายจ้างวิปริต! ใช้ปืนลมฉีดใส่ถวารหนักแรงงานไทย จนอวัยวะภายในเสียหาย อ้าง &quot;แค่ล้อเล่น&quot; ข่าวต่างประเทศ

นายจ้างวิปริต! ใช้ปืนลมฉีดใส่ถวารหนักแรงงานไทย จนอวัยวะภายในเสียหาย อ้าง “แค่ล้อเล่น”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง ข่าว

ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 เช็กประกาศครั้งที่ 1 ใกล้สงกรานต์ ทองคำยังน่าลงทุนไหม

สรุปราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 ปิดตลาดผันผวน 50 ครั้ง พุ่งแรง 650 บาท รับข่าวดีดีเซลลด

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569

เฮลั่น ลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม 2.14 บาท/ลิตร หลังปรับสูตรราคาหน้าโรงกลั่นใหม่

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
กรมสรรพากร แนะ ยื่นภาษีออนไลน์ 2568 ล่าช้าต้องทำอย่างไร

หมดเขตยื่นภาษีออนไลน์ 2569 ยื่นล่าช่าต้องทำยังไง เสี่ยงค่าปรับ บวกเงินเพิ่ม

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
ผลหวยลาววันนี้ 8 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

ผลหวยลาววันนี้ 8 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
Back to top button