ดราม่าวงแตก! “จอย T-Skirt” เปิดใจสาเหตุแยกทำโปรเจกต์ ยันไร้ปัญหา “กิ๊ฟ-มาร์”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 09:33 น.
แฟนเพลงยุค 90 จับตามองกันพักใหญ่ สำหรับความสัมพันธ์ของ 3 สาวเกิร์ลกรุ๊ปในตำนานอย่างวง “T-Skirt” ประกอบด้วย จอย, กิ๊ฟ, มาร์ หลังมีคนสังเกตเห็นว่าช่วงหลังมานี้ไม่มีภาพร่วมเฟรมของทั้งสามคน แถมยังแยกย้ายกันไปขึ้นคอนเสิร์ตคนละโปรเจกต์ โดยฝั่ง “กิ๊ฟ-มาร์” และยุ้ย ปัทมวรรณ ไปขึ้นคอนเสิร์ต The Lady Concert ส่วนฝั่ง “จอย” ไปร่วมโปรเจกต์ KITA 40UP จนเกิดข่าวลือหนาหูว่าอาจจะทะเลาะกันถึงขั้นวงแตกหรือกดอันเฟรนด์กันไปแล้วหรือไม่?

ก่อนหน้านี้ ทางด้านกิ๊ฟกับมาร์ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือวงแตกไปแล้ว ว่าแค่แยกย้ายกันไปทำโปรเจกต์ตามความเหมาะสม ล่าสุดถึงคิวของ “จอย T-Skirt” ที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นสงสัยอย่างตรงไปตรงมา

ประเด็นอันเฟรนด์-อันฟอลโลว์ จอยเผยว่าเพิ่งทราบเรื่องนี้ ยอมรับว่าปกติไม่ค่อยได้คุยกันอยู่แล้ว เพราะความสัมพันธ์ของวง T-Skirt เน้นไปที่ความเป็น “เพื่อนร่วมงาน” มากกว่า โดยจะคุยกันเป็นหลักในช่วงที่มีคอนเสิร์ต เมื่อไม่ได้ทำงานร่วมกัน ต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตของตัวเอง

จอยเล่าถึง สาเหตุที่แยกมารับงานคนเดียว เบื้องหลังโปรเจกต์ KITA 40UP ว่า ในช่วงแรกศิลปินที่เข้าร่วมจะต้องควักเงินลงทุนทำวงกันเอง ซึ่งทางแกนนำโปรเจกต์ได้แนะนำว่าให้ศิลปินกลุ่มตัดสินใจเป็นรายบุคคล ไม่ต้องอิงตามวง เพื่อให้ทุกคนทำงานได้ในรูปแบบของตัวเอง ซึ่งทางฝั่งกิ๊ฟและมาร์ “ไม่สะดวกที่จะร่วมลงทุนด้วย” ถือเป็นการตัดสินใจร่วมกันที่ชัดเจน ส่วนจอยเลือกที่จะไปต่อเพราะเพื่อนๆ ในโปรเจกต์ก็ตั้งใจทำเพื่อเธอเช่นกัน

หลังจากงานการกุศลครั้งก่อน ทั้งสามคนก็ไม่ได้พูดคุยกันอีก ซึ่งจอยมองว่าเป็นเรื่องปกติตามสไตล์ของพวกเธอที่ไม่ได้โทรหากันอยู่แล้ว ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งใดๆ

จอยย้ำชัดเจนว่า เธอพร้อมสนับสนุนและยินดีกับโปรเจกต์ The Lady Concert ของกิ๊ฟและมาร์เสมอ เพราะมองว่าในเมื่อทุกคนมีความฝันและได้รับโอกาสให้กลับมาร้องเพลง ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุข ก็เป็นเรื่องน่ายินดี ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปต่อว่ากัน

สรุปแล้ว ตำนานเกิร์ลกรุ๊ป T-Skirt ไม่ได้มีดราม่าเกาเหลาอย่างที่ชาวเน็ตหลายคนกังวลครับ เพียงแต่วิถีชีวิต เงื่อนไขการทำงาน และความสะดวกของแต่ละคนในปัจจุบัน ทำให้พวกเธอต้องแยกย้ายกันไปสร้างผลงานในเส้นทางที่ตัวเองแฮปปี้ที่สุดนั่นเอง

53
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

