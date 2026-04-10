ข่าวต่างประเทศ

ส่องชุด “เจ้าหญิงนโรดม เจนณา” แต่งนางสงกรานต์เขมร “พระนางรากษสเทวี” ทรงม้า

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 09:41 น.
ส่องชุด “เจ้าหญิงนโรดม เจนณา” แห่งราชวงศ์กัมพูชา แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์เขมร “พระนางรากษสเทวี” ห่มสไบทองทรงม้า รับปีใหม่ 2569

นโรดม เจนณา ซึ่งภายหลังได้รับการสถาปนาเป็น “เจ้าหญิงนโรดม เจนณา” แห่งราชวงศ์กัมพูชา โพสต์ภาพผ่านเพจเฟซบุ๊ก Jenna Norodom โดยเป็นภาพที่เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แต่งกายเป็นนางสงกรานต์ฉบับกัมพูชาที่มีการห่มสไบสีทอง พร้อมกับระบุข้อความว่า “เทพธิดาปีใหม่ ปีมะเมีย (พระนางรากษสเทวี)

ตามตำราโหราศาสตร์โบราณของตำรามหาสงกรานต์ เทพธิดาที่จะเสด็จลงมารับตำแหน่งต่อจากเทพธิดาแห่งปีเก่าจะเสด็จลงมาตรงกับวันอังคาร ซึ่งเป็นวาระของเทพธิดาพระนามว่า พระนางรากษสเทวี สถิตชั้นจาตุมหาราชิกา ทรงอาภรณ์สีดำ ทัดดอกบงกช (ดอกบัว) ที่พระกรรณ ทรงเครื่องประดับหินโมรา พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงเกาทัณฑ์ (ธนู) ภักษาหารคือโลหิต (เลือด) ทรงประทับบนอัศดร (ม้า) เป็นพาหนะ

FB/ Jenna Norodom

ในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประเพณีประจำชาติ ปีมะเมีย อัฐศก พุทธศักราช 2569 ที่กำลังจะก้าวเข้ามาถึงนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานต่อคุณพระศรีรัตนตรัย แก้วประเสริฐทั้งสาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลก ดวงพระวิญญาณของอดีตพระมหากษัตริย์ผู้กล้าหาญ พระราชินีแห่งกัมพูชาทุกพระองค์ และเทพธิดาปีใหม่พระนามว่า รากษสเทวี โปรดประทานพร สิริมงคล ความสุขสมบูรณ์อันประเสริฐ

และขอจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเหล่าผู้นำและพสกนิกรชาวกัมพูชาทั่วทั้งพระนคร ให้ได้รับแต่ความสุข ความเจริญ ไม่ว่าจะประกอบกิจการงานเล็กหรือใหญ่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จ เพื่อร่วมกันพัฒนาชาติและมาตุภูมิกัมพูชาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป”

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

