ส่องชุด “เจ้าหญิงนโรดม เจนณา” แต่งนางสงกรานต์เขมร “พระนางรากษสเทวี” ทรงม้า

ส่องชุด “เจ้าหญิงนโรดม เจนณา” แห่งราชวงศ์กัมพูชา แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์เขมร “พระนางรากษสเทวี” ห่มสไบทองทรงม้า รับปีใหม่ 2569
นโรดม เจนณา ซึ่งภายหลังได้รับการสถาปนาเป็น “เจ้าหญิงนโรดม เจนณา” แห่งราชวงศ์กัมพูชา โพสต์ภาพผ่านเพจเฟซบุ๊ก Jenna Norodom โดยเป็นภาพที่เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แต่งกายเป็นนางสงกรานต์ฉบับกัมพูชาที่มีการห่มสไบสีทอง พร้อมกับระบุข้อความว่า “เทพธิดาปีใหม่ ปีมะเมีย (พระนางรากษสเทวี)
ตามตำราโหราศาสตร์โบราณของตำรามหาสงกรานต์ เทพธิดาที่จะเสด็จลงมารับตำแหน่งต่อจากเทพธิดาแห่งปีเก่าจะเสด็จลงมาตรงกับวันอังคาร ซึ่งเป็นวาระของเทพธิดาพระนามว่า พระนางรากษสเทวี สถิตชั้นจาตุมหาราชิกา ทรงอาภรณ์สีดำ ทัดดอกบงกช (ดอกบัว) ที่พระกรรณ ทรงเครื่องประดับหินโมรา พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงเกาทัณฑ์ (ธนู) ภักษาหารคือโลหิต (เลือด) ทรงประทับบนอัศดร (ม้า) เป็นพาหนะ
ในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประเพณีประจำชาติ ปีมะเมีย อัฐศก พุทธศักราช 2569 ที่กำลังจะก้าวเข้ามาถึงนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานต่อคุณพระศรีรัตนตรัย แก้วประเสริฐทั้งสาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลก ดวงพระวิญญาณของอดีตพระมหากษัตริย์ผู้กล้าหาญ พระราชินีแห่งกัมพูชาทุกพระองค์ และเทพธิดาปีใหม่พระนามว่า รากษสเทวี โปรดประทานพร สิริมงคล ความสุขสมบูรณ์อันประเสริฐ
และขอจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเหล่าผู้นำและพสกนิกรชาวกัมพูชาทั่วทั้งพระนคร ให้ได้รับแต่ความสุข ความเจริญ ไม่ว่าจะประกอบกิจการงานเล็กหรือใหญ่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จ เพื่อร่วมกันพัฒนาชาติและมาตุภูมิกัมพูชาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กษัตริย์กัมพูชา โปรดเกล้าฯ สถาปนา “นโรดม เจนณา” เป็น “เจ้าหญิงนโรดม” แห่งราชวงศ์กัมพูชา
- เทียบชัด! ชุดเจ้าหญิงกัมพูชา โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย “อแมนด้า”
- เจ้าหญิงเขมร โดนทัวร์จีนลง ทำคลิปโปรโมทมหาสงกรานต์เขมร ถูกจวกเลียนแบบไทย-กลัวสแกมเมอร์ไม่กล้าไป
