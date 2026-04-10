คนไทยอึ้ง! “ไบรท์” โชว์บิลดีเซลญี่ปุ่น ลิตรละ 32 บาท ขณะไทยพุ่ง 48
ไบรท์ พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ผู้ประกาศข่าวสาวช่อง 3 โพสต์รูปปั๊มน้ำมันที่ประเทศญี่ปุ่น เผยยอดเติมเชื้อเพลิงถูกกว่าบ้านเราที่พุ่งทะลุ 48 บาท ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์โอดครวญค่าครองชีพสูงปรี๊ด
เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 69 ไบรท์ พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ได้โพสต์ภาพขณะที่เดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเจ้าตัวได้ลงภาพถ่ายคู่กับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับ เขียนข้อความบรรยายใต้ภาพว่า
“เย้! ดีใจจัง! ดีเซลที่เมืองไทยลดลง 2 บาท = 48 บาทต่อลิตร ญี่ปุ่นขาย 32 บาทต่อลิตร”
ทำเอาชาวโซเชียลแห่เข้ามาแสดงความอิจฉา หลายคนบ่นถึงปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น บางคนแสดงความตกใจกับส่วนต่างราคาเชื้อเพลิงระหว่างสองประเทศ
“ไม่อาววว ไม่พูด”
“พี่ไบร์ท มันลงแต่ดีเซลลนะสิค่ะ อย่างอื่นมันไม่ลง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 10 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด
- ราคาทองวันนี้ 10 เม.ย. 69 เปิดบวก 550 บาท ทอง 1 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง
- เฮลั่น ลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม 2.14 บาท/ลิตร หลังปรับสูตรราคาหน้าโรงกลั่นใหม่
