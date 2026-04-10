ข่าว

คนไทยอึ้ง! “ไบรท์” โชว์บิลดีเซลญี่ปุ่น ลิตรละ 32 บาท ขณะไทยพุ่ง 48

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 09:39 น.
73
คนไทยอึ้ง! "ไบรท์" โชว์บิลดีเซลญี่ปุ่น ลิตรละ 32 บาท ขณะไทยพุ่ง 48

ไบรท์ พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ผู้ประกาศข่าวสาวช่อง 3 โพสต์รูปปั๊มน้ำมันที่ประเทศญี่ปุ่น เผยยอดเติมเชื้อเพลิงถูกกว่าบ้านเราที่พุ่งทะลุ 48 บาท ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์โอดครวญค่าครองชีพสูงปรี๊ด

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 69 ไบรท์ พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ได้โพสต์ภาพขณะที่เดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเจ้าตัวได้ลงภาพถ่ายคู่กับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับ เขียนข้อความบรรยายใต้ภาพว่า

“เย้! ดีใจจัง! ดีเซลที่เมืองไทยลดลง 2 บาท = 48 บาทต่อลิตร ญี่ปุ่นขาย 32 บาทต่อลิตร”

ไบรท์ พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ผู้ประกาศข่าวสาวช่อง 3 โพสต์รูปปั๊มน้ำมันที่ประเทศญี่ปุ่น เผยยอดเติมเชื้อเพลิงถูกกว่าบ้านเราที่พุ่งทะลุ 48
IG/bright_ch3

ทำเอาชาวโซเชียลแห่เข้ามาแสดงความอิจฉา หลายคนบ่นถึงปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น บางคนแสดงความตกใจกับส่วนต่างราคาเชื้อเพลิงระหว่างสองประเทศ

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย bright_ch3 (@bright_ch3)

“ไม่อาววว ไม่พูด”

“พี่ไบร์ท มันลงแต่ดีเซลลนะสิค่ะ อย่างอื่นมันไม่ลง”

IG/bright_ch3
IG/bright_ch3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 09:39 น.
73
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

Back to top button