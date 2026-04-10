กษัตริย์กัมพูชา โปรดเกล้าฯ สถาปนา “นโรดม เจนณา” เป็น “เจ้าหญิงนโรดม” แห่งราชวงศ์กัมพูชา

GIFT T. เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 09:17 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 09:32 น.
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนีแห่งกัมพูชา โปรดเกล้าฯ สถาปนา “นโรดม เจนณา” เป็น “เจ้าหญิงนโรดม เจนนา” แห่งราชวงศ์กัมพูชา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 มีรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนีแห่งกัมพูชา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนา นโรดม เจนณา ขึ้นดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ที่ “นักองค์เจ้ากษัตรีย์” (หรือเทียบชั้นหม่อมเจ้าของราชสำนักไทย) ตามพระบรมราชโองการที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569

ประวัติ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา

เจ้าหญิงนโรดม เจนณา เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นพระธิดาองค์รองในพระองค์เจ้านโรดม บุบผารี กับบิดาชาวฝรั่งเศสไม่ปรากฎชื่อ ทั้งยังเป็นพระนัดดาในสมเด็จกรมพระนโรดม จักรพงษ์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

เจ้าหญิงนโรดม ทรงสื่อสารได้ถึง 5 ภาษา (เขมร, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน และ ไทย) รวมถึงมีทักษะด้านการร้องเพลงและการเต้นที่โดดเด่น เธอจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ในกัมพูชาที่เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมให้เข้ากับกระแสนิยมสมัยใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ จนประชาชนในกัมพูชาขนานนามให้ว่า “เจ้าหญิงน้อย”

แต่เดิม เจ้าหญิงนโรดม ไม่มีฐานันดรศักดิ์ในราชสำนักแม้จะมีมารดาเป็นเจ้านายกัมพูชา แต่เธอมีพ่อเป็นสามัญชนจึงไม่ได้มีชั้นยศอะไรในราชวง กระทั่งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี โปรดเกล้าฯ สถาปนา นโรดม เจนณา ขึ้นให้มีฐานันดรศักดิ์เขมร ชั้นหม่อมเจ้า ซึ่งสามารถเรียก เจ้าหญิงนโรดม เจนณา ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด
ท่องเที่ยว

สรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุ 5 พระองค์ มงคลสงกรานต์ 2569 ที่วัดปทุมวนาราม

5 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อ.ปวิน” ฟาด “ศุภจี” ถามนี่เก่งสุดในรัฐบาลแล้วหรอ หลังแจงปัญหาฝุ่นภาคเหนือ

1 นาที ที่แล้ว
คามาล คาร์ราซี อดีต รมว.ต่างประเทศ อิหร่าน วัย 81 ปี เสียชีวิตแล้ว ข่าวต่างประเทศ

คามาล คาราซี อดีต รมว.ต่างประเทศ อิหร่าน เสียชีวิตแล้ว หลังถูกโจมตีบ้านพัก

4 นาที ที่แล้ว
ลูกบ้านแตกตื่น! บุกรวบ 2 หนุ่มจีนดาว X หุ่นล่ำ มั่วสุมยา-วิ่งแก้ผ้าป่วนคอนโดหรูย่านสาทร ข่าวอาชญากรรม

ลูกบ้านแตกตื่น! บุกรวบ 2 หนุ่มจีนดาว X หุ่นล่ำ มั่วสุมยา-วิ่งแก้ผ้าป่วนคอนโดหรูย่านสาทร

9 นาที ที่แล้ว
รฟม. จัดโปรสงกรานต์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่ง MRT ฟรี 4 สาย 13-15 เม.ย. นี้ เศรษฐกิจ

รฟม. จัดโปรสงกรานต์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่ง MRT ฟรี 4 สาย 13-15 เม.ย. นี้

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิทแคท” จ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยประกบรถบรรทุก หวั่นซ้ำรอยหาย 12 ตัน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ เปิดตัว 13 นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในงาน “GrabX 2026

32 นาที ที่แล้ว
อีจินโฮ ดาวตลกเกาหลีใต้ เลือดออกในสมองกะทันหัน รักษาใน ICU ข่าวต่างประเทศ

มรสุมชีวิต ตลกดัง เลือดออกในสมองกะทันหัน ชีวิตดิ่งเหว ยังไม่พ้นคดีฉาว-เมาแล้วขับ

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” แฉ “เสี่ยตือ” เอี่ยว “พิพัฒน์” ขบวนการน้ำมันเถื่อน จี้รัฐบาลตรวจสอบ

51 นาที ที่แล้ว
เช็กด่วน ปฏิทินหวยลาว สงกรานต์ 2569 ออกวันไหนบ้าง พร้อมอัปเดตวันหยุดยาว หวยลาว

เช็กด่วน ปฏิทินหวยลาว สงกรานต์ 2569 ออกวันไหนบ้าง พร้อมอัปเดตวันหยุดยาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาผู้บริโภค เผย ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลดฮวบ แต่ปั๊มกั๊กราคา จี้รัฐคุมค่าการตลาดด่วน เศรษฐกิจ

สภาผู้บริโภค เผย ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลดฮวบ แต่ปั๊มกั๊กราคา จี้รัฐคุมค่าการตลาดด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะจ๋า พริมรตา ผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ 2 ลูก บันเทิง

ส่งกำลังใจ! จ๊ะจ๋า พริมรตา เล่านาทีผ่าตัดใหญ่ นานกว่า 4 ชม. แผลยังระบมหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ &quot;เก่ง ลายพราง&quot; โปรโมตเว็บพนัน ศาลสั่งจำคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา ข่าว

รวบ “เก่ง ลายพราง” โปรโมตเว็บพนัน ศาลสั่งจำคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” เร่งประสานนำร่าง 3 ลูกเรือ “มยุรีนารี” กลับไทย คาดถึงช่วงสงกรานต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผวาคำทำนายดุ! ส่องความต่าง นางสงกรานต์ 2569 ไทยขี่หมู กัมพูชาขี่ม้า ข่าว

ผวาคำทำนายดุ! ส่องความต่าง นางสงกรานต์ 2569 ไทยขี่หมู กัมพูชาขี่ม้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยแจงโต้เขมร หลังกล่าวหา ทหารไทยโผล่ ช่องจอม ยันทำเพื่อปกป้องอธิปไตย ข่าว

ไทยแจงโต้เขมร หลังกล่าวหา ทหารไทยโผล่ ช่องจอม ยันทำเพื่อปกป้องอธิปไตย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดธนาคารช่วงสงกรานต์ 2569 เศรษฐกิจ

วันหยุดธนาคาร สงกรานต์ 2569 สาขาในห้าง-นอกห้าง ปิดวันไหนบ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนบ้านสะพานหิน เปิดยอดบริจาคร่วมทำบุญผ้าป่า 1.2 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แห่งกัมพูชา พูดได้ 5 ภาษา เจ้าของดราม่าโปรโมทสงกรานต์ ข่าว

ประวัติ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา แห่งกัมพูชา เจ้าของดราม่าโปรโมทสงกรานต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จอย T-Skirt อัปเดตอาการป่วย มะเร็งระยะ 4 โชว์ใบแพทย์โต้ข่าวลือป่วยทิพย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ห่วงใยประชาชน ย้ำดื่มไม่ขับ พร้อมยกเว้นค่าผ่านทางช่วงสงกรานต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องชุด &quot;เจ้าหญิงนโรดม เจนณา&quot; แต่งนางสงกรานต์เขมร &quot;พระนางรากษสเทวี&quot; ทรงม้า ข่าวต่างประเทศ

ส่องชุด “เจ้าหญิงนโรดม เจนณา” แต่งนางสงกรานต์เขมร “พระนางรากษสเทวี” ทรงม้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยอึ้ง! &quot;ไบรท์&quot; โชว์บิลดีเซลญี่ปุ่น ลิตรละ 32 บาท ขณะไทยพุ่ง 48 ข่าว

คนไทยอึ้ง! “ไบรท์” โชว์บิลดีเซลญี่ปุ่น ลิตรละ 32 บาท ขณะไทยพุ่ง 48

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” หดหู่ เจอโครงกระดูกไร้หัวของทหารเขมร ติดอยู่ตรงถ้ำภูมะเขือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรีสงกรานต์ 2569 ข่าว

ทางด่วนฟรีสงกรานต์ 10-16 เม.ย. 69 วิ่งยาว 7 วันเต็ม รวม 5 เส้นทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุ 5 พระองค์ มงคลสงกรานต์ 2569 ที่วัดปทุมวนาราม

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569

“อ.ปวิน” ฟาด “ศุภจี” ถามนี่เก่งสุดในรัฐบาลแล้วหรอ หลังแจงปัญหาฝุ่นภาคเหนือ

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569
ลูกบ้านแตกตื่น! บุกรวบ 2 หนุ่มจีนดาว X หุ่นล่ำ มั่วสุมยา-วิ่งแก้ผ้าป่วนคอนโดหรูย่านสาทร

ลูกบ้านแตกตื่น! บุกรวบ 2 หนุ่มจีนดาว X หุ่นล่ำ มั่วสุมยา-วิ่งแก้ผ้าป่วนคอนโดหรูย่านสาทร

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569
รฟม. จัดโปรสงกรานต์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่ง MRT ฟรี 4 สาย 13-15 เม.ย. นี้

รฟม. จัดโปรสงกรานต์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่ง MRT ฟรี 4 สาย 13-15 เม.ย. นี้

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569
