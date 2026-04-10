กษัตริย์กัมพูชา โปรดเกล้าฯ สถาปนา “นโรดม เจนณา” เป็น “เจ้าหญิงนโรดม” แห่งราชวงศ์กัมพูชา
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนีแห่งกัมพูชา โปรดเกล้าฯ สถาปนา “นโรดม เจนณา” เป็น “เจ้าหญิงนโรดม เจนนา” แห่งราชวงศ์กัมพูชา
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 มีรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนีแห่งกัมพูชา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนา นโรดม เจนณา ขึ้นดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ที่ “นักองค์เจ้ากษัตรีย์” (หรือเทียบชั้นหม่อมเจ้าของราชสำนักไทย) ตามพระบรมราชโองการที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569
ประวัติ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา
เจ้าหญิงนโรดม เจนณา เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นพระธิดาองค์รองในพระองค์เจ้านโรดม บุบผารี กับบิดาชาวฝรั่งเศสไม่ปรากฎชื่อ ทั้งยังเป็นพระนัดดาในสมเด็จกรมพระนโรดม จักรพงษ์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
เจ้าหญิงนโรดม ทรงสื่อสารได้ถึง 5 ภาษา (เขมร, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน และ ไทย) รวมถึงมีทักษะด้านการร้องเพลงและการเต้นที่โดดเด่น เธอจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ในกัมพูชาที่เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมให้เข้ากับกระแสนิยมสมัยใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ จนประชาชนในกัมพูชาขนานนามให้ว่า “เจ้าหญิงน้อย”
แต่เดิม เจ้าหญิงนโรดม ไม่มีฐานันดรศักดิ์ในราชสำนักแม้จะมีมารดาเป็นเจ้านายกัมพูชา แต่เธอมีพ่อเป็นสามัญชนจึงไม่ได้มีชั้นยศอะไรในราชวง กระทั่งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี โปรดเกล้าฯ สถาปนา นโรดม เจนณา ขึ้นให้มีฐานันดรศักดิ์เขมร ชั้นหม่อมเจ้า ซึ่งสามารถเรียก เจ้าหญิงนโรดม เจนณา ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : wikipedia
ติดตาม The Thaiger บน Google News: