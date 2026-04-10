รวบ 16 สาวต่างชาติค้าประเวณีในพัทยา เตรียมส่งกลับประเทศต้นทาง

ตำรวจเข้ารวบ 16 สาวต่างชาติค้าประเวณีในพัทยา เปรียบเทียบปรับ 1,000 บาท เตรียมส่งกลับประเทศต้นทาง
พ.ต.ท.ปราบดา สุขสุนทรีย์ สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 (ชลบุรี) สั่งการให้ชุดสืบสวน สนธิกำลังร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี บริเวณชายหาดพัทยา ถนนเลียบชายหาด และถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ
เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมหญิงต่างชาติได้รวม 16 ราย ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติอุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน และยูกันดา โดยมีพฤติการณ์เข้าข่าย “ติดต่อ ชักชวน แนะนำตัว หรือรบเร้าบุคคลในที่สาธารณะเพื่อการค้าประเวณี” อันเป็นความผิดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
เบื้องต้น ผู้ต้องหาจำนวน 12 ราย ถูกเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,000 บาท พร้อมถูกเพิกถอนวีซ่าและควบคุมตัวเพื่อเตรียมผลักดันออกนอกประเทศ ขณะที่ผู้ต้องหาอีก 1 ราย พบว่าอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต (Overstay) ถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินคดีเพิ่มเติมตามกฎหมาย
ส่วนผู้ต้องหาอีก 3 ราย อยู่ระหว่างกระบวนการเพิกถอนวีซา และเตรียมควบคุมตัวเพื่อผลักดันกลับประเทศต้นทางเช่นเดียวกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พัทยาเดือด! “สาวสองไทย” เปิดศึกตบสนั่นต่างชาติผิวดำ ปมแย่งพื้นที่ขายบริการ
- พัทยาฉาว! สาว LGBTQ แจ้งความจับไรเดอร์หื่น ลวงขึ้นเขาลวนลามกลางดึก
- รวบ 2 สาวอูกันดา ลักลอบค้าประเวณีในพะงัน อ้างรายได้ครึ่งล้านต่อเดือน
