กบน. ออกประกาศลดอุดหนุนดีเซล เหลือ 6.41 บาท/ลิตร จับตาราคาขายปลีก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 07:37 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 07:37 น.
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ออกประกาศลดอุดหนุนดีเซล เหลือ 6.41 จากเดิม 15 บาท จับตาราคาขายปลีกเหลือกี่บาท

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ออกประกาศฉบับที่ ๔๔ ที่กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง

โดยในหนังสือมีใจความระบุว่า “ด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้กำหนดกรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย ข้อ ๓.๒.๑ (๑) “ข. เหตุการณ์ที่ทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้น อยู่ในระดับที่เกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสม มากกว่า ๓๐ บาทต่อลิตร” ข้อ ๓.๓.๑ เป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน และหรือชะลอการขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๓.๓.๒ เป็นมาตรการระยะสั้นและคงหลักการสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง หลีกเลี่ยงการกระทบต่อกลไกตลาดเสรี ข้อ ๓.๓.๓ คำนึงถึงสภาวะความผันผวนของราคาต้นทุนที่แท้จริง แนวโน้มตลาดโลก หลีกเลี่ยงการชดเชยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ควรขุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงข้ามกลุ่ม (Cross Subsidies)

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ (๔) มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมียม หมายถึง น้ำมันที่จำหน่ายโดยใช้ชื่อทางการค้า ดังนี้

คาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล +เทครอน ดี (Caltex Power Diesel +Techron D)

ไฮ พรีเมียมดีเซล S

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล (Shell V-Power Diesel)

Super Power Diesel (ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล)

ไฮ พรีเมียมดีเซล-พลัส

ข้อ ๓ ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชย สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในราชอาณาจักร เพื่อใช้ภายในราชอาณาจักร ดังนี้

ข้อ ๔ ให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชย สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ภายในราชอาณาจักร ดังนี้

ข้อ ๕ ให้กำหนดอัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการส่งเงินเข้ากองทุน หรือน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการรับเงินชดเชยจากกองทุน แล้วมีเหตุที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน ดังนี้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 07:37 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 07:37 น.
58
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

