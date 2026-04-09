อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก

อัปเดตอาการล่าสุด “จตุรงค์ โพธาราม” ตลกดัง แอดมิทโรงพยาบาลด่วน หลังสะอึกต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง ทำแฟน ๆ ห่วงหนัก
“ทำแฟนตลกเป็นห่วงหนักมาก เมื่อตลกชื่อดังรุ่นใหญ่ จตุรงค์ โพธาราม หรือ จตุรงค์ มกจ๊ก โพสต์ภาพนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาล และพยาบาลกำลังฉีดยาเข้าเส้นเลือดที่แขน พร้อมระบุข้อความว่า เจ้าพ่อพรีเซนเตอร์สินค้า เดี้ยงได้ไง ณ โรงบาลโพราม ถิ่นที่ฉัน มีพลังล้นเหลือ กลับต้อง ทรุดกายยอมแพ้กับพลังธรรมชาติที่มิอาจต้านมันอยู่ ทีมถ่ายทำตะโกน โรงบาลเถอะคุณลุงผู้แข็งแกรง จาก1เป็น2จาก2เสียงเป็น345..น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ..25นาทีผ่านไป 3คนคุ้นหน้า ของโรงบาลยืนเรียง..หมอวรรณ หมอวัชระ พีรัน บัญชี ยิ้มเบา ๆ ให้
หมอวรรณ-ทำงานหนักไปมั๊ยคะลุง
พี่รัน-เบาๆไม่มา ตาลุงคนเนี๊ย
หมอวัชระ-เอาไปเข็ม เคมั๊ยลุง
แล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นตามลำดับ…”
ล่าสุด 9 เมษายน 2569 ทางทีมข่าว ไนน์เอ็นเตอร์เทน ได้ติดต่อสัมภาษณ์ถึงอาการป่วยของ จตุรงค์ มกจ๊ก ทราบว่า “สาเหตุที่เจ้าตัวไปโผล่นอนบนเตียงโรงพยาบาล เป็นเพราะเจ้าตัวมีอาการสะอึกติดต่อกันแบบไม่หยุดตั้งแต่ 8 โมงเช้า – 4 โมงเย็น หากนับก็น่าจะถึง 1,000 ครั้ง ในวันนั้นเจ้าตัวยังทำงานอยู่ด้วย จนไม่สามารถถ่ายงานต่อได้ เพราะยิ่งพูด ก็ยิ่งสะอึก อาการสะอึกติดต่อกันครั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตมาก่อน เกิดมาไม่เคยเจอ สะอึกมากเกินมนุษย์ทั่วไป ยิ่งสะอึกบ่อย ๆ ก็ยิ่งทำให้หายใจไม่ออก ยอมรับว่าตอนนี้สะอึกหนักมีความรู้สึกกลัวเหมือนกัน กลัวว่าถ้าสะอึกไม่หยุด จนเราค่อย ๆ หมดลมหายใจไปจะทำอย่างไร
หลังจากนั้นจตุรงค์รีบเดินทางไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลโพธาราม คุณหมอจึงเร่งวินิฉัย โดยทำการฉีดยาที่บริเวณแขนเพื่อลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อกะบังลมแล้วให้พักฟื้นดูอาการ 20 นาที จึงหายเป็นปกติ คุณหมอยังเผยอีกว่า อาการดังกล่าวไม่ใช่เรื่องร้ายแรง
ที่ผ่านมาลุงรงค์ยังเผยอีกว่าเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี ไม่เคยเจอความผิดปกติใด ๆ เพราะเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่เสมอ เหตุผลที่ตรวจสุขภาพทุกปี เพราะกลัวตาย กลัวทรมาน บางคนอาจจะกลัวเจอโรคร้ายแล้วเลือกที่จะมองข้ามเรื่องตรวจสุขภาพ ลุงรงค์มองว่ารู้ก่อนเพื่อมีเวลารักษาจะดีกว่า นอกจากนี้ลุงรงค์ยังขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ ตอนนี้แข็งแรงดี กลับมาลุยงานได้ตามปกติแล้ว”
อ้างอิงจาก : FB จตุรงค์ โพธาราม
