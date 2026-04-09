อาลัย 2 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ดับไฟป่า กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูง บาดเจ็บอีก 4

อาลัย 2 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ดับไฟป่า กระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูง จ.ดอุดรธานี คาดเหนื่อยล้าสะสมตลอดวัน
เพจเฟซบุ๊ก WEVO สื่ออาสา รายงานการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า จ.อุดรธานี ทั้ง 2 ราย โดยระบุว่า เกิดอุบัติเหตุสลด รถกระบะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการ) เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงขณะเดินทางกลับจากภารกิจดับไฟป่า ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่พลีชีพ 2 นาย และได้รับบาดเจ็บอีก 4 นาย เบื้องต้นคาดสาเหตุเกิดจากความเหนื่อยล้าสะสมและสภาพถนนที่มืดทึบ-โค้งอันตราย
เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 19.40 น. ได้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงบริเวณทางโค้งบ้านตาลเลียน ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยรถกระบะประจำหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่า อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการ) ได้เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงก่อนตกลงไปข้างทาง
รายงานระบุว่า ก่อนเกิดเหตุ ทีมเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวได้ปฏิบัติภารกิจเข้าควบคุมไฟป่าบริเวณพื้นที่ป่าบ้านคำบอนเวียงชัยตลอดทั้งวัน ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุ เมื่อสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จและกำลังเดินทางกลับที่ตั้งเพื่อพักผ่อน รถได้ขับมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมีสภาพเป็นทางลาดชัน โค้งหักศอก และมืดมิดไร้แสงสว่าง ประกอบกับความเหนื่อยล้าอย่างหนักของเจ้าหน้าที่จากการปฏิบัติหน้าที่กรำศึกไฟป่า จึงส่งผลให้เกิดโศกนาฏกรรมที่ไม่คาดคิดขึ้น
จากอุบัติเหตุในเสี้ยววินาทีนี้ ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 นาย คือ นายเฉลิมชัย สารสิน และนายทองลี เดชไชย
นอกจากนี้ ยังมีผู้ร่วมเดินทางได้รับบาดเจ็บอีก 4 นาย ซึ่งขณะนี้ได้ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โดยอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย
- นายชัยทัศน์ กังบุญมา (อาการสาหัส มีภาวะเลือดคั่งในสมอง ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน)
- นายธีระพล แพงน้อย (พบรอยร้าวที่กระดูกสันหลังและกระดูกต้นคอ)
- นายสุวิทย์ มะลิวงค์ (ได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย)
- นายอัศฎา จันทร์เทศ (ได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย)
เหตุการณ์ดังกล่าวนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจแก่ครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นการสูญเสียบุคลากรสำคัญที่เป็นแนวหน้าในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตฝุ่นควันและไฟป่าในปัจจุบัน
