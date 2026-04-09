ข่าว

เบรกหัวทิ่ม กัมพูชาขอครูโขนไทย ช่วยสอน ผ่านยูเนสโก ความจริงเป็นแบบนี้

Aindravudh เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 15:34 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 15:38 น.
57
เบรกหัวทิ่ม กัมพูชาขอครูโขนไทย ช่วยสอน ผ่านยูเนสโก ความจริงเป็นแบบนี้

สรุปดราม่าโขนกัมพูชาขอความช่วยเหลือยูเนสโก เพจดังเบรกหัวทิ่ม ชี้ข่าวขอครูไทยไปสอนเป็นเฟกนิวส์ที่แต่งเติมผสมเอไอ

กรณีมีกระแสข่าวแพร่สะพัดว่า ทางการกัมพูชายื่นเอกสารต่อองค์การยูเนสโก (UNESCO) เพื่อขอความช่วยเหลือด่วนในการอนุรักษ์ “ละครโขน” (Lkhon Khol) ว่ากัมพูชากำลังขาดแคลนครูผู้สอนและบทละคร จึงขอให้ยูเนสโกเป็นกาวใจ ประสานงานนำ “ครูโขนจากไทย” ไปช่วยสอน รวมถึงขอรับบริจาคอุปกรณ์ หัวโขน และเครื่องแต่งกาย จนทำให้นักวิเคราะห์ในไทยหลายคนออกมาเตือนให้รัฐบาลระวังการตกเป็นเครื่องมือ

ทว่าล่าสุด ดราม่านี้ก็ถูกเบรกหัวทิ่ม เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Siam Drama Addict V1 ออกมาแฉเบื้องหลังว่า ข่าวที่แชร์กันใหญ่โตนั้นเป็น “ข้อมูลที่มีการใส่ไข่และใช้ AI ช่วยแต่งเติม” เพื่อหวังเอาคืนจากกรณีดราม่าเคลมวัฒนธรรมในอดีต

จากการตรวจสอบเอกสารฉบับจริง (Nomination File No. 00913) ที่กัมพูชายื่นต่อยูเนสโก พบว่าเนื้อหาหลักเป็นเรื่องจริง แต่ ไม่มีข้อความใดเลยที่ระบุว่ากัมพูชาขอครูจากไทยไปช่วยสอน

เบรกหัวทิ่ม ดราม่ากัมพูชาขอครูโขนไทย ช่วยสอน ผ่านยูเนสโก ความจริงเป็นแบบนี้

ความจริงในเอกสาร กัมพูชาขออะไรจาก UNESCO?

เอกสารฉบับดังกล่าว กัมพูชายื่นขอขึ้นทะเบียนโขนวัดสวายอันเด็ต ในบัญชีมรดกที่ “ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน” โดยระบุปัญหาและข้อเรียกร้องที่แท้จริงไว้ว่า

  • ครูผู้เชี่ยวชาญมีน้อยและอายุมาก เด็กรุ่นใหม่ทิ้งถิ่นฐานเข้าเมือง ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อชุดและเครื่องดนตรีที่มีราคาแพง และบทละครสูญหายไม่เป็นระบบ

  • กัมพูชาเสนอแผน 3 ปี ขอเงินสนับสนุนจากกองทุน UNESCO จำนวน 230,202 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำไปจ้างวิทยากรท้องถิ่น จัดโครงการฝึกเยาวชน บันทึกข้อมูลวิดีโอ และซื้อวัสดุอุปกรณ์มาทำชุด ไม่ได้มีการขอร้องให้ประเทศเพื่อนบ้านส่งคนไปช่วยแต่อย่างใด

เจาะลึกความต่าง โขนไทย VS โขนกัมพูชา

แม้จะมีรากฐานทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอุษาคเนย์ร่วมกันจนดูคล้ายคลึงกัน แต่หากมองให้ลึกลงไป โขนของทั้งสองชาติมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนี้

ลักษณะเด่น โขนไทย (Khon) โขนกัมพูชา (Lkhon Khol)
เครื่องแต่งกาย เน้นความประณีต อ่อนช้อย ลวดลายผ้านุ่งละเอียด เครื่องประดับโลหะชุบประดับพลอยดูแวววาว ทรวดทรงดูแข็งกว่า โทนสีชุดใช้สีพื้นฐานตัดกันชัดเจน ศิราภรณ์มีรูปทรงต่างออกไปเล็กน้อย
หัวโขน อ่อนช้อยตามแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ลายเส้นหน้ายักษ์หรือลิงเป็นระบบระเบียบชัดเจน ดูขึงขัง ดุดัน สะท้อนศิลปะแบบขอมโบราณ รูปทรงดวงตาและปากแตกต่างจากไทย
ท่ารำ ต่อเนื่อง นุ่มนวล มีการจัดระเบียบร่างกายชัดเจน (เช่น การกันวง) แยกจริตตัวละครชัดเจน กระชับ การเคลื่อนไหวบางจังหวะดูเป็นธรรมดา ท่าทางคล้ายภาพจำหลักบนกำแพงปราสาทหิน
ดนตรีและภาษา ใช้วงปี่พาทย์ ดำเนินเรื่องด้วยการพากย์และเจรจาโดยใช้ภาษาไทยและคำราชาศัพท์ ใช้วงปินเปียด (Pinpeat) ดำเนินเรื่องด้วยภาษาเขมร
สถานะ UNESCO (ปี 2018) ขึ้นทะเบียนเป็น “ตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ” (สถานะมั่นคง) ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกที่ “ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน” (สถานะเสี่ยงสูญหาย)

สรุปได้ว่า ข่าวลือเรื่องกัมพูชาขอครูโขนไทยเป็นเพียงเฟกนิวส์ที่ถูกแต่งเติมขึ้นมาในยุคโซเชียลมีเดีย สิ่งที่กัมพูชาดำเนินการคือการทำเรื่องขอทุนเพื่ออนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่นของตนเองที่กำลังจะสูญหายตามกระบวนการขององค์กรระดับสากลตามปกติเท่านั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

นาทีระทึก! สาวเตือนภัย เหล็กปลิวใส่รถ ทำกระจกแตก หวิดเกิดเหตุใหญ่

20 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน เซน” ลงคลิปโปรโมต “เกาะรง” ชูสโลแกน Land of Smiles ดินแดนแห่งรอยยิ้ม

11 นาที ที่แล้ว
รฟม. ปิดสะพานแยกประตูน้ำ เริ่ม 24 เม.ย. นี้ สร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ ข่าว

เช็กเส้นทางเลี่ยง ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 10 เดือน เริ่ม 24 เม.ย.นี้

18 นาที ที่แล้ว
คลังจ่อเติมเงินบัตรคนจน 100 บาท คาดใช้ได้ 13 เมษายน 2569 เศรษฐกิจ

คลังจ่อแจกเงิน 100 บาท ใช้ทันสงกรานต์ เช็กเลยใครได้บ้าง?

27 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 เม.ย. 69 วิเคราะห์ 10 อันดับเลขดัง ก่อนเกลี้ยงแผงรับสงกรานต์ เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 เม.ย. 69 วิเคราะห์ 10 อันดับเลขดัง ก่อนเกลี้ยงแผงรับสงกรานต์

27 นาที ที่แล้ว
นายกฯ โชว์ยึดทรัพย์ 2 หมื่นล้าน แก๊งสแกมเมอร์ เตรียมคืนเงินผู้เสียหาย ข่าว

นายกฯ โชว์ยึดทรัพย์ 2 หมื่นล้าน แก๊งสแกมเมอร์ เตรียมคืนเงินผู้เสียหาย

44 นาที ที่แล้ว
เบรกหัวทิ่ม กัมพูชาขอครูโขนไทย ช่วยสอน ผ่านยูเนสโก ความจริงเป็นแบบนี้ ข่าว

เบรกหัวทิ่ม กัมพูชาขอครูโขนไทย ช่วยสอน ผ่านยูเนสโก ความจริงเป็นแบบนี้

53 นาที ที่แล้ว
อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก บันเทิง

อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก

59 นาที ที่แล้ว
อาลัย 2 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ดับไฟป่า กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูง บาดเจ็บอีก 4 ข่าว

อาลัย 2 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ดับไฟป่า กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูง บาดเจ็บอีก 4

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โป๊ป ธนวรรธน์ ซื้อที่ดิน 2 ไร่ สร้างสถานปฏิบัติธรรมให้แม่ พระเอกสายบุญ หล่อทั้งกายใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก้ข่าวด่วน! ลูกชาย ยืนยัน &quot;กำธร ศรวิจิตร&quot; ยังไม่เสียชีวิต พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด บันเทิง

แก้ข่าวด่วน! ลูกชาย ยืนยัน “กำธร ศรวิจิตร” ยังไม่เสียชีวิต พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการบันเทิงเศร้า นักแสดง Game of Thrones เสียชีวิต อายุเพียง 35 ปี บันเทิง

วงการบันเทิงเศร้า นักแสดง Game of Thrones เสียชีวิต อายุเพียง 35 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาฮึ่ม! เตือนไทยเล็งฉีก MOU 44 พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล อาจทำลายความเชื่อใจ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาฮึ่ม! เตือนไทยเล็งฉีก MOU 44 พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล อาจทำลายความเชื่อใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;แคโรไลน์ เดอร์&quot; นางแบบตัวท็อป รวยระดับร้อยล้าน หญิงในภาพคู่เฟรเดอริก บันเทิง

เปิดวาร์ป “แคโรไลน์ เดอร์” นางแบบตัวท็อป รวยระดับร้อยล้าน หญิงในภาพคู่เฟรเดอริก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อกแฟนเพลง! มือปืนดักยิง ออฟเซ็ต ผัวเก่า คาร์ดี บี หามส่งโรงพยาบาลด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด &quot;ไม่ได้อยากอยู่&quot; กับสไปร์ท SPD บันเทิง

สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่อแววรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น ดีกรีนางแบบและบล็อคเกอร์ชาวเยอรมัน บันเทิง

ลือรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 สมาคมฯ แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว จ่อปรับขึ้นราคา น้ำตาลทราย เดือน พ.ค. นี้ เศรษฐกิจ

น้ำตาลทราย แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว 3 สมาคมฯ จ่อปรับขึ้นราคา พฤษภาคมนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับเครียดหนักลดสถานะใบหม่อน บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน น้ำตาคลอ ลดสถานะ ‘ใบหม่อน’ เครียดหนัก ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กป้อม” เปิดบ้าน ป่ารอยต่อฯ รับรดน้ำสงกรานต์ เผยเคล็ดลับฟิตวัย 81 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดี้ นิติพงษ์ เตือนสติคนไทยอย่าตื่นตระหนก น้ำมันแพง จนไม่ใช้เงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สับเละ! หญิงนมโต ใส่ชุดหวิวลงสนามกอล์ฟ โชว์หน้าอกแย่งซีนวงสวิง ข่าว

สับเละ! หญิงนมโต ใส่ชุดหวิวลงสนามกอล์ฟ โชว์หน้าอกแย่งซีนวงสวิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงนำชุดไทย อวดเวทีโลก ณ เนเธอร์แลนด์ แฟชั่นและความงาม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงนำชุดไทย อวดเวทีโลก ณ เนเธอร์แลนด์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลตัสแจงแล้วทำกิจกรรมแจกเงิน 5000 บาทไม่เป็นความจริง ข่าว

โลตัส แจงแล้ว ทำแบบสอบถาม แจกเงิน 5000 ใน LINE จริงไหม?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร โผล่เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา บันเทิง

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 15:34 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 15:38 น.
57
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ฮุน เซน” ลงคลิปโปรโมต “เกาะรง” ชูสโลแกน Land of Smiles ดินแดนแห่งรอยยิ้ม

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
คลังจ่อเติมเงินบัตรคนจน 100 บาท คาดใช้ได้ 13 เมษายน 2569

คลังจ่อแจกเงิน 100 บาท ใช้ทันสงกรานต์ เช็กเลยใครได้บ้าง?

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 เม.ย. 69 วิเคราะห์ 10 อันดับเลขดัง ก่อนเกลี้ยงแผงรับสงกรานต์

เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 เม.ย. 69 วิเคราะห์ 10 อันดับเลขดัง ก่อนเกลี้ยงแผงรับสงกรานต์

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก

อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
Back to top button