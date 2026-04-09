เบรกหัวทิ่ม กัมพูชาขอครูโขนไทย ช่วยสอน ผ่านยูเนสโก ความจริงเป็นแบบนี้
สรุปดราม่าโขนกัมพูชาขอความช่วยเหลือยูเนสโก เพจดังเบรกหัวทิ่ม ชี้ข่าวขอครูไทยไปสอนเป็นเฟกนิวส์ที่แต่งเติมผสมเอไอ
กรณีมีกระแสข่าวแพร่สะพัดว่า ทางการกัมพูชายื่นเอกสารต่อองค์การยูเนสโก (UNESCO) เพื่อขอความช่วยเหลือด่วนในการอนุรักษ์ “ละครโขน” (Lkhon Khol) ว่ากัมพูชากำลังขาดแคลนครูผู้สอนและบทละคร จึงขอให้ยูเนสโกเป็นกาวใจ ประสานงานนำ “ครูโขนจากไทย” ไปช่วยสอน รวมถึงขอรับบริจาคอุปกรณ์ หัวโขน และเครื่องแต่งกาย จนทำให้นักวิเคราะห์ในไทยหลายคนออกมาเตือนให้รัฐบาลระวังการตกเป็นเครื่องมือ
ทว่าล่าสุด ดราม่านี้ก็ถูกเบรกหัวทิ่ม เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Siam Drama Addict V1 ออกมาแฉเบื้องหลังว่า ข่าวที่แชร์กันใหญ่โตนั้นเป็น “ข้อมูลที่มีการใส่ไข่และใช้ AI ช่วยแต่งเติม” เพื่อหวังเอาคืนจากกรณีดราม่าเคลมวัฒนธรรมในอดีต
จากการตรวจสอบเอกสารฉบับจริง (Nomination File No. 00913) ที่กัมพูชายื่นต่อยูเนสโก พบว่าเนื้อหาหลักเป็นเรื่องจริง แต่ ไม่มีข้อความใดเลยที่ระบุว่ากัมพูชาขอครูจากไทยไปช่วยสอน
ความจริงในเอกสาร กัมพูชาขออะไรจาก UNESCO?
เอกสารฉบับดังกล่าว กัมพูชายื่นขอขึ้นทะเบียนโขนวัดสวายอันเด็ต ในบัญชีมรดกที่ “ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน” โดยระบุปัญหาและข้อเรียกร้องที่แท้จริงไว้ว่า
ครูผู้เชี่ยวชาญมีน้อยและอายุมาก เด็กรุ่นใหม่ทิ้งถิ่นฐานเข้าเมือง ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อชุดและเครื่องดนตรีที่มีราคาแพง และบทละครสูญหายไม่เป็นระบบ
กัมพูชาเสนอแผน 3 ปี ขอเงินสนับสนุนจากกองทุน UNESCO จำนวน 230,202 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำไปจ้างวิทยากรท้องถิ่น จัดโครงการฝึกเยาวชน บันทึกข้อมูลวิดีโอ และซื้อวัสดุอุปกรณ์มาทำชุด ไม่ได้มีการขอร้องให้ประเทศเพื่อนบ้านส่งคนไปช่วยแต่อย่างใด
เจาะลึกความต่าง โขนไทย VS โขนกัมพูชา
แม้จะมีรากฐานทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอุษาคเนย์ร่วมกันจนดูคล้ายคลึงกัน แต่หากมองให้ลึกลงไป โขนของทั้งสองชาติมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนี้
