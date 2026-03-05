ข่าวดาราบันเทิง

จตุรงค์ พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 15:54 น.
จตุรงค์ มกจ๊ก พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว

จตุรงค์ มกจ๊ก พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยืนยัน เป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว ชี้ไม่อยากพูดเพราะสงสาร และกลัวทัวร์ลง

จากดราม่าปัญหาครอบครัว และอาการป่วยของนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ชื่อดัง อย่าง เด๋อ ดอกสะเดา ซึ่งในขณะนี้เข้าพักรักษาตัวจากโรคสโตรกอยู่ที่ศูนย์ฯ โดยมีลูกสาว เปิ้ล ณภัทร ดูแลคุณพ่ออย่างดี อีกทั้งก่อนหน้านี้เพื่อน ๆ ในสมาคมตลกต่างก็ร่วมมือร่วมใจจัดคอนเสิร์ตเพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดมาช่วยเหลือ เด๋อ ดอกสะเดา เพื่อไว้เป็นทุนในการรักษาตัวให้หายกลับมาสร้างรอยยิ้มให้แฟนคลับอีกครั้ง

ล่าสุด จตุรงค์ มกจ๊ก ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับ บันเทิงไทยรัฐ เกี่ยวกับเรื่องของ เด๋อ ดอกสะเดา เพื่อนร่วมวงการตลก ระบุว่า

“อยากจะบอกว่าลุงไม่อยากให้ใครมาด่าลุง ก็มีโทรมาหลายเจ้าแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ ถ้ามีเรื่องนี้ขอไม่พูดดีกว่า เพราะถ้าพูดไป คนเข้าใจผิด ซึ่งเข้าใจผิดในที่นี้คือไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ถ้าลุงพูดเรื่องจริง แล้วมาด่าลุง ทัวร์จะมาลงลุง เพราะเธอเข้าใจในเรื่องที่เธอคิดแล้ว แต่ถ้าใครมาพูดต่างจากที่เธอคิด เดี๋ยวเธอจะมาด่า มาว่า

แต่ความจริงคือ เด๋อ ดอกสะเดา ไม่ใช่ว่าเขามีบุญคุณกับลุง แล้วลุงต้องไปปกป้องเขา เขาเป็นคนดีมาก แล้วเรื่องผู้หญิงไม่มี ไม่เคยเห็น ถ้าเปรียบลุงรงค์กับเรื่องผู้หญิงนะ ลุงรงค์คือดำสนิท แต่เด๋อ ดอกสะเดา ขาวสนิท คิดแค่นี้ แต่ที่ได้ยินมามันขัดใจ แต่ไม่อยากจะพูด สงสาร

อีก 3 วันลุงจะไปหาแก ไปเยี่ยมแก ลุงไปมาครั้งหนึ่งแล้ว แล้วก็เอาตังค์ใส่มือแก ช่วยแก เพราะว่าเข้าใจไหมว่าที่อยู่นั้นมันเดือนละ 3 หมื่น และมันมีค่าแพมเพิร์สต่างหากอีก แต่ค่าพยาบาลรวมอยู่ในนั้น 3 หมื่น คือ 3 หมื่นนี้ต้องจ่ายทุกเดือน ๆ แล้วคนไม่มีรายได้ ก็ได้พี่เป็ด ได้พวกเราที่จัดคอนเสิร์ต

คนด่าแม้กระทั่งเอาเงินคอนเสิร์ตไปหมดเลย ด่าพี่เปิ้ล ลูกเขา ก็พี่เป็ด เชิญยิ้ม นี่แหละเขาทำให้ แล้วจะเอาเงินไปให้ใครดู ก็ต้องลูกเขา ก็ยังไปด่าลูกเขา แล้วเอาเงินไปให้ใคร จะบ้าเหรอ ลูกเขาก็ต้องดูแลสิ เพราะมันต้องจ่ายทุกเดือน ๆ ใครช่วยได้ก็ช่วย

ไม่อยากวิจารณ์ ไม่พูด เพราะว่าไม่อยากให้ใครมาด่าลุง โตแล้ว แก่แล้ว อายุ 62 แล้ว ถึงเราพูดไป แม้จะพูดจริงก็เถอะ งั้นก็ถือว่าไม่ได้พูดอะไรนะ

คือพี่อ่ะ รักแก อยากให้แกหาย อยากให้แกกลับมาเป็นคนปกติ เพราะสมัยก่อนแกก็เลยดูแลเรา ตอนเล่นละครใหม่ ๆ ดูแลเป็นพี่เลี้ยงเลย อยากให้แกหายและกลับมาเป็นเด๋อ คนที่พูดไม่ได้ เถียงใครไม่ได้”

เด๋อ ดอกสะเดา และ ลูกสาว
ภาพจาก Facebook : Der Doksadao

อ้างอิงจาก : บันเทิงไทยรัฐ

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

