ขยี้ตา “ใบเฟิร์น” ลูกสาวจตุรงค์ สวยขึ้นจนจำแทบไม่ได้

ตะลึงลุคใหม่ “ใบเฟิร์น พัสกร” สวยฉ่ำจนจำแทบไม่ได้ มุ่งลุยธุรกิจร้านอาหารช่วย “พ่อรงค์” เต็มตัว
แฟนคลับหลายคนต่างบ่นคิดถึง ช่วงหลังมานี้พิธีกรสาวอารมณ์ดี “ใบเฟิร์น-พัสกร พลบูรณ์” ห่างหายไปจากหน้าจอทีวี สาเหตุหลักคือการผันตัวไปเป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการร้านอาหาร “ครัวลุงรงค์” ของคุณพ่อ จตุรงค์ มกจ๊ก ที่จังหวัดราชบุรี
สวยผิดหูผิดตา ออร่าจับวิ้ง ล่าสุด เจ้าตัวทำเอาโลกโซเชียลฮือฮา เผยภาพลุคปัจจุบันที่ดูสวยสะพรั่ง เปล่งปลั่งจนหลายคนต้องขยี้ตาดูซ้ำ ด้วยสไตล์การแต่งหน้า ทำผม กับการแต่งตัวที่ลงตัว ส่งผลให้เธอดูสวยละมุนขึ้นผิดหูผิดตา จนแฟนคลับรวมถึงเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่า “แทบจำไม่ได้”
สำหรับใครที่คิดถึงผลงานกับความฮาของสาวใบเฟิร์น สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือหากมีโอกาสเดินทางไปแถวโพธาราม จังหวัดราชบุรี ก็สามารถแวะเวียนไปอุดหนุนที่ร้าน “ครัวลุงรงค์” ไม่แน่อาจโชคดีได้เจอสาวสวยคนนี้คอยต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้มหวานๆ ด้วยตัวเอง
