เจาะลึกคดี Burning Sun “ซึงรี” เปิดโปงแชตลับวงการ K-Pop บทสรุปคดีอาชญากรรมทางเพศ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 15:25 น.
สรุปคดี Burning Sun ซึงรี หลังสื่อมวลชนและอดีตศิลปินหญิงร่วมกันเปิดโปงคดีล่วงละเมิดทางเพศของกลุ่มคนดังเกาหลีใต้ สังคมตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมหลังศาลพิพากษาจำคุกผู้ก่อเหตุในระยะเวลาสั้น

วงการบันเทิงเกาหลีใต้ซุกซ่อนเครือข่ายอาชญากรรมทางเพศระดับชาติ อดีตศิลปินชื่อดัง อี ซึงรี (Lee Seung-ri) จากวง Big Bang คือหนึ่งในตัวการสำคัญ เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาเขาถึง 9 กระทง ข้อหาเหล่านี้รวมถึงการค้าประเวณีและการล่วงละเมิดทางเพศ

จุดกำเนิดความฉาวจากไนต์คลับ Burning Sun

คดีอื้อฉาวนี้มีจุดเริ่มต้นจากไนต์คลับชื่อ เบิร์นนิงซัน (Burning Sun) ซึงรีดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของสถานที่แห่งนี้ กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้คลับแห่งนี้เป็นฐานปฏิบัติการ พวกเขาลอบผสมยาเสพติดหรือ ยาเสียสาว ลงในเครื่องดื่มเพื่อมอมยาผู้หญิงที่มาใช้บริการ

คนร้ายก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเราและรุมโทรมเหยื่อที่หมดสติ จากนั้นพวกเขาถ่ายภาพและคลิปวิดีโอเก็บไว้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนพบข้อมูลแชตลับมากกว่า 20 กลุ่ม กลุ่มคนดังใช้ห้องแชตเหล่านี้ส่งต่อคลิปวิดีโออนาจารเพื่อโอ้อวดกันอย่างสนุกสนาน

จอง จุนยอง (Jung Joon-young) คือบุคคลสำคัญของเครือข่ายนี้ เขาแชร์คลิปล่วงละเมิดทางเพศและสอนวิธีการมอมยาผู้หญิงให้สมาชิกคนอื่น ซึงรียังนำผู้หญิงมาเป็น “สินค้า” เพื่อปรนเปรอและติดสินบนแขกวีไอพี นักการเมือง และมหาเศรษฐีที่มาใช้บริการคลับ

การทุจริตและฮีโร่ผู้เปิดโปง “กู ฮารา”

กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ชีวิตอย่างลอยนวลในช่วงแรก เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงคอยคุ้มครองพวกเขา นักข่าวจากสถานีโทรทัศน์ SBS สืบสวนจนพบเบาะแสสำคัญ สมาชิกในแชตลับพูดถึง “อธิบดีกรมตำรวจ” ผู้คอยวิ่งเต้นล้มคดีความให้กลุ่มคนดัง

นักร้องสาว “กู ฮารา” (Goo Hara) ก้าวเข้ามาเป็นกุญแจสำคัญในการไขคดี เธอเคยตกเป็นเหยื่อการแบล็กเมล์ด้วยคลิปอนาจารจากอดีตแฟนหนุ่มจนบาดเจ็บสาหัส กูฮาราติดต่อเสนอตัวช่วยเหลือนักข่าว

กู ฮารา ใช้ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนเกลี้ยกล่อม “ชเว จงฮุน” (Choi Jong-hoon) หนึ่งในสมาชิกแชตลับ ชเวจงฮุนยอมสารภาพและเปิดเผยตัวตนของตำรวจระดับสูง เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าบุคคลดังกล่าวคือตำรวจยศนายพลชื่อ “ยุน” เขารับสินบนจำนวนมหาศาลเพื่อปกปิดความผิดให้เครือข่าย Burning Sun

น่าเศร้าที่กูฮาราตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในเวลาต่อมา ท่ามกลางแฟนคลับของซึงรีที่กลั่นแกล้งและโจมตีเธอบนโลกออนไลน์อย่างหนัก

คดี Burning Sun สร้างความโกรธแค้นให้ประชาชนชาวเกาหลีใต้อย่างหนัก ประชาชนกว่า 240,000 คนร่วมลงชื่อประท้วงและส่งไปยังทำเนียบประธานาธิบดี ประธานาธิบดี มุน แจอิน สั่งการให้ตำรวจสอบสวนคดีนี้ขั้นเด็ดขาด

อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาของศาลกลับสร้างความกังขาให้สังคม

  • จอง จุนยอง ศาลสั่งจำคุก 5 ปี ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและแอบถ่าย

  • ชเว จงฮุน: ศาลสั่งจำคุก 2 ปีครึ่ง

  • ตำรวจยศนายพล (ยุน) ศาลยกฟ้องและรอดพ้นข้อกล่าวหาเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ

  • ซึงรี เขาชิงรายงานตัวเข้าเกณฑ์ทหารเพื่อโอนคดีไปยังศาลทหาร ศาลทหารตัดสินจำคุกซึงรีเพียง 1 ปี 6 เดือน

ประชาชนเกาหลีใต้วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมอย่างรุนแรง สังคมประณามว่า “มีเงินคือบริสุทธิ์ ไม่มีเงินคือมีความผิด”

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ปล่อยตัวซึงรีออกจากเรือนจำเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2023 (พ.ศ. 2566) สื่อต่างประเทศรายงานว่าเขาย้ายฐานทัพไปใช้ชีวิตในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2024 (พ.ศ. 2567) ซึงรีพยายามเปิดไนต์คลับแห่งใหม่ในฮ่องกง แต่ประชาชนและคนดังในพื้นที่ต่อต้านเขาอย่างหนัก สังคมฮ่องกงปฏิเสธและไม่ต้อนรับบุคคลที่เคยก่ออาชญากรรมทางเพศร้ายแรงเข้าประเทศ

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์

