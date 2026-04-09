หวิดตายหมู่ 29 ศพ คนขับรถนร. พุ่งตัดหน้ารถไฟ เด็กกรีดร้องลั่น [คลิป]
ตำรวจรัฐฟลอริดาตั้งข้อหาคนขับรถโรงเรียน 29 กระทงหลังขับรถพุ่งตัดหน้าขบวนรถไฟ จนเด็กเกือบสามสิบชีวิตเสี่ยงตาย
ตำรวจสหรัฐอเมริกาจับกุมและตั้งข้อหาทางอาญาฐานทอดทิ้งเด็ก 29 กระทงแก่นางอีวอนน์ แฮมป์ตัน คนขับรถโรงเรียน ต้นเหตุมาจากอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโรงเรียนเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา บริเวณทางแยกถนนอีสต์เซ็นทรัลแอฟเวนิวตัดกับถนนนอร์ธมาร์เก็ตสตรีทในเมืองบุชเนลล์ รัฐฟลอริดา ทำให้เด็ก 29 คนพร้อมผู้ใหญ่ 1 คนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
แพต บรีเดน นายอำเภอท้องถิ่นร่วมกับ โลแกน บราวน์ ผู้กำกับการโรงเรียน โพสต์คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อชี้แจงรายละเอียดคดีว่า “คนขับรถตัดสินใจผิดพลาดอย่างมหันต์จนอาจทำให้เด็ก 29 คนกับผู้ใหญ่ 1 คนเสียชีวิต”
“รถไฟไม่ได้โผล่มาเงียบๆ ใส่ผู้คน เรื่องนี้เป็นความประมาทเลินเล่อที่ทำให้เด็กๆ ต้องตกอยู่ในอันตราย”
ในคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้ได้ จะเห็นว่า รถบัสนักเรียนขับข้ามทางรถไฟ และจอดแช่จนไม่นานรถไฟก็วิ่งผ่านด้วยความเร็วสูง เฉียดด้านหลังรถไปเส้นยาแดง ขณะที่เด็กในรถจำนวนมากกรีดร้องด้วยความตกใจกลัว
ตำรวจสืบสวนอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียด นายอำเภอขอบคุณเจ้าหน้าที่แฮนสันกับเจ้าหน้าที่เซอร์เรียลที่ทำงานอย่างหนัก เขาขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือส่งมอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยสืบสวนคดี
ตำรวจตั้งข้อหากระทำการให้ผู้ใหญ่ตกอยู่ในอันตรายเพิ่มอีก 1 กระทงแก่อีวอนน์ แฮมป์ตัน นอกเหนือจากข้อหาทอดทิ้งเด็ก 29 กระทง
ด้านผู้กำกับการโรงเรียนกล่าวเสริมว่า “เรื่องนี้เป็นสถานการณ์เลวร้ายที่อาจจบลงด้วยความสูญเสียครั้งใหญ่ สำนักงานนายอำเภอทำงานร่วมกับเราได้ดีมาก เราพร้อมร่วมมือกันเสมอเพื่อดูแลเด็กๆ ของเราให้ปลอดภัย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รู้แล้ว! ต้นเหตุ เสียงกรี๊ดห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง บริษัทฯ แจง เจ้าหน้าที่เครียดสะสม
- สลด! สองสาวถูกขับมอไซค์ฝ่าไม้กั้น ถูกรถไฟชนดับเสียชีวิต 2 ศพ
- เผยนาทีเกิดเหตุ รถไฟชนเครนรถไฟ ยอดผู้เสียชีวิตขยับเป็น 5 ศพ
