หวิดตายหมู่ 29 ศพ คนขับรถนร. พุ่งตัดหน้ารถไฟ เด็กกรีดร้องลั่น [คลิป]

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 20:45 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 15:18 น.
55
ตำรวจรัฐฟลอริดาตั้งข้อหาคนขับรถโรงเรียน 29 กระทงหลังขับรถพุ่งตัดหน้าขบวนรถไฟ จนเด็กเกือบสามสิบชีวิตเสี่ยงตาย

ตำรวจสหรัฐอเมริกาจับกุมและตั้งข้อหาทางอาญาฐานทอดทิ้งเด็ก 29 กระทงแก่นางอีวอนน์ แฮมป์ตัน คนขับรถโรงเรียน ต้นเหตุมาจากอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโรงเรียนเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา บริเวณทางแยกถนนอีสต์เซ็นทรัลแอฟเวนิวตัดกับถนนนอร์ธมาร์เก็ตสตรีทในเมืองบุชเนลล์ รัฐฟลอริดา ทำให้เด็ก 29 คนพร้อมผู้ใหญ่ 1 คนเกือบเอาชีวิตไม่รอด

แพต บรีเดน นายอำเภอท้องถิ่นร่วมกับ โลแกน บราวน์ ผู้กำกับการโรงเรียน โพสต์คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อชี้แจงรายละเอียดคดีว่า “คนขับรถตัดสินใจผิดพลาดอย่างมหันต์จนอาจทำให้เด็ก 29 คนกับผู้ใหญ่ 1 คนเสียชีวิต”

“รถไฟไม่ได้โผล่มาเงียบๆ ใส่ผู้คน เรื่องนี้เป็นความประมาทเลินเล่อที่ทำให้เด็กๆ ต้องตกอยู่ในอันตราย”

ในคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้ได้ จะเห็นว่า รถบัสนักเรียนขับข้ามทางรถไฟ และจอดแช่จนไม่นานรถไฟก็วิ่งผ่านด้วยความเร็วสูง เฉียดด้านหลังรถไปเส้นยาแดง ขณะที่เด็กในรถจำนวนมากกรีดร้องด้วยความตกใจกลัว

ตำรวจสืบสวนอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียด นายอำเภอขอบคุณเจ้าหน้าที่แฮนสันกับเจ้าหน้าที่เซอร์เรียลที่ทำงานอย่างหนัก เขาขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือส่งมอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยสืบสวนคดี

ตำรวจตั้งข้อหากระทำการให้ผู้ใหญ่ตกอยู่ในอันตรายเพิ่มอีก 1 กระทงแก่อีวอนน์ แฮมป์ตัน นอกเหนือจากข้อหาทอดทิ้งเด็ก 29 กระทง

ด้านผู้กำกับการโรงเรียนกล่าวเสริมว่า “เรื่องนี้เป็นสถานการณ์เลวร้ายที่อาจจบลงด้วยความสูญเสียครั้งใหญ่ สำนักงานนายอำเภอทำงานร่วมกับเราได้ดีมาก เราพร้อมร่วมมือกันเสมอเพื่อดูแลเด็กๆ ของเราให้ปลอดภัย”

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

