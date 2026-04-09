ผู้ปกครองโวย รร.ดังปล่อยผู้ต้องหา คดีข่มขืนลูกเลี้ยงออทิสติก 12 ปี ทำงานปกติระหว่างสอบสวน
ตำรวจเมืองเอนฟิลด์ รัฐคอนเนตทิคัต จับกุม แอนโทนี เฟเดอร์ไลน์ วัย 39 หลังชุดตรวจล่วงละเมิดพบ DNA บนร่างลูกเลี้ยงที่เสียชีวิตในห้องนอน ประกันตัว 1 ล้านดอลลาร์ ผู้ปกครองโวย ทำไมยังขับรถรับส่งเด็กระหว่างถูกสอบสวน?
เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 69 ที่ผ่านมา สำนักข่าว NBC Connecticut รายงานว่า แอนโทนี เฟเดอร์ไลน์ (Anthony Federline) ชายวัย 39 ปี จากเมืองเอนฟิลด์ รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา ถูกจับกุมในข้อหา ล่วงละเมิดทางเพศเด็กขั้นที่ 1 และ ทำให้เด็กเสี่ยงอันตราย หลังตำรวจพบหลักฐาน DNA ของเขาบนร่างลูกเลี้ยงวัย 12 ปีที่เป็นออทิสติก ซึ่งถูกพบเสียชีวิตภายในบ้านเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
พบเด็กหญิงเสียชีวิตในห้องนอน ชุดตรวจล่วงละเมิดพบ DNA พ่อเลี้ยง
เช้าวันที่ 18 มีนาคม ตำรวจเอนฟิลด์ได้รับแจ้งเหตุเด็กหมดสติในบ้านบนถนนเอล์ม เจ้าหน้าที่พบ อีฟ โรเจอร์ส (Eve Rogers) วัย 12 ปี นอนเสียชีวิตบนพื้นห้องนอน มีผ้าห่มคลุมร่างกายท่อนล่าง ร่างกายมีสภาพบ่งชี้ว่าเสียชีวิตมาระยะหนึ่งแล้ว รวมถึงมีรอยช้ำจากเลือดตกค้าง (lividity) ที่ใบหน้า ขา และแขน รวมทั้งสภาพแข็งเกร็ง (rigor mortis)
เจ้าหน้าที่พบยาเม็ดใกล้ร่างของเด็ก และผลจากชุดตรวจการล่วงละเมิดทางเพศ (sexual assault kit) พบ DNA ของเฟเดอร์ไลน์บริเวณอวัยวะเพศของเด็ก
ขณะนี้สาเหตุการเสียชีวิตของอีฟยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานชันสูตรศพ (Office of the Chief Medical Examiner) และ ยังไม่มีผู้ใดถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็ก
ถูกจับ 2 สัปดาห์หลังเด็กตาย ศาลตั้งประกัน 1 ล้านดอลลาร์
เฟเดอร์ไลน์ถูกจับกุมตามหมายจับเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2025 ซึ่งเป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์หลังเหตุการณ์ และถูกนำตัวขึ้นศาลชั้นต้นฮาร์ตฟอร์ดเมื่อวันจันทร์ที่ 7 เมษายน ผู้พิพากษากำหนดวงเงินประกันตัว 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 34 ล้านบาท) เฟเดอร์ไลน์ยังไม่ให้การรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหา นัดขึ้นศาลครั้งถัดไปวันที่ 5 พฤษภาคม
ผู้ปกครองโกรธ เฟเดอร์ไลน์ยังขับรถรับส่งเด็กระหว่างถูกสอบสวน
ประเด็นที่สร้างความไม่พอใจในชุมชนคือเฟเดอร์ไลน์ยังคงทำหน้าที่ขับรถโรงเรียนรับส่งเด็กได้ตามปกติในช่วงที่ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่ เขาเป็นพนักงานของบริษัท Smyth Bus Company ซึ่งเป็นผู้รับเหมาขนส่งนักเรียนให้กับ Enfield Public Schools ทำงานมาประมาณ 6 เดือน และผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยไม่มีประวัติมาก่อน
สตีเวน ม็อกซิโอ (Steven Moccio) ผู้อำนวยการเขตการศึกษาเอนฟิลด์ ชี้แจงว่าเฟเดอร์ไลน์ถูกปลดออกจากตำแหน่งทันทีเมื่อเขตฯ ได้รับแจ้งเรื่องการจับกุม แต่ก่อนหน้านั้นเขตฯ ไม่ทราบว่าเขาเป็นบุคคลต้องสงสัย ด้านบริษัท Smyth Bus Company ระบุว่าได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่
มัลคอล์ม แมกซ์เวลล์-เฟรเชตต์ (Malcolm Maxwell-Frechette) ผู้ปกครองของเด็กชั้น ป.2 ที่เคยนั่งรถคันที่เฟเดอร์ไลน์ขับ เปิดเผยว่าเขาเคยร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมอารมณ์ร้ายของเฟเดอร์ไลน์ที่โรงเรียน Hazardville Memorial Elementary ตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วง นอกจากนี้ยังมีครอบครัวอื่นร้องเรียนเมื่อเดือนตุลาคมว่าเฟเดอร์ไลน์ห้ามเด็กพูดบนรถแม้จะพูดเบา ๆ ก็ตาม
