4 ราศีดวงพุ่งรับปีใหม่ไทย หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง สงกรานต์เปลี่ยนชีวิต
ส่อง 4 ราศีเคราะห์หมด พร้อมรับโชคใหญ่จากผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปิดประตูรับความมั่งคั่งด้วยอานิสงส์แห่งการกตัญญู เรียกทรัพย์เข้าบ้านไม่ขาดสาย
กลิ่นดอกมะลิและน้ำปรุงลอยมาพร้อมกับสายลมร้อน เป็นสัญญาณว่า ประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ในทางโหราศาสตร์นี่คือช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษอย่างเต็มตัว เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานครั้งใหญ่ของจักรวาลที่ส่งผลต่อดวงชะตาทั้ง 12 ราศี
หลายคนที่เคยรู้สึกติดขัดหรือเจอกับมรสุมชีวิตมาตั้งแต่ต้นปี ช่วงสงกรานต์นี้เปรียบเสมือนการโละล้างพลังงานเก่าด้วยน้ำเย็นชื่นฉ่ำ เพื่อเปิดรับความเป็นสิริมงคลและโชคลาภก้อนใหม่ที่กำลังจะไหลบ่าเข้ามาดั่งสายน้ำ โดยเฉพาะ 4 ราศีต่อไปนี้ที่ดวงชะตาโดดเด่นจนฉุดไม่อยู่
ราศีเมษ
เจ้าภาพของงวดการย้ายดวงดาวในครั้งนี้ พลังงานความร้อนแรงของพระอาทิตย์จะช่วยเผาผลาญอุปสรรคให้หมดไป สิ่งที่เคยวางแผนไว้แต่ยังไม่ได้เริ่ม ให้ถือฤกษ์สงกรานต์นี้ในการลงมือทำ จะมีความสำเร็จมารออยู่ตรงหน้า การเงินที่เคยรั่วไหลจะเริ่มนิ่งและมีกำไรจากการเสี่ยงโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝัน
ราศีกรกฎ
ราศีแห่งธาตุน้ำที่ได้รับอานิสงส์จากเทศกาลนี้มากที่สุด ดวงชะตาโดดเด่นเรื่อง “เมตตามหานิยม” หากได้ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หรือเข้าวัดทำบุญในช่วงนี้ จะได้รับพรประเสริฐที่กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจหรือหน้าที่การงานที่สูงขึ้น มีเกณฑ์ได้โชคลาภจากผู้สูงอายุในครอบครัวเป็นเงินก้อนใหญ่
ราศีตุลย์
ดวงเรื่องคู่ครองและหุ้นส่วนให้โชค การไปเที่ยวพักผ่อนหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนรักในช่วงสงกรานต์จะช่วยเปิดดวงทรัพย์ให้ไหลลื่น ใครที่รอคอยการขยับขยายที่อยู่อาศัยหรือซื้อทรัพย์สินชิ้นใหม่ จะได้รับข่าวดีทันทีหลังจบเทศกาล ประตูแห่งความมั่งคั่งถูกเปิดออกโดยมีคนใกล้ชิดเป็นผู้นำทาง
ราศีมังกร
จากที่เคยแบกภาระหนักอึ้งมานาน สงกรานต์นี้จะได้รับข่าวดีเรื่องการปลดหนี้หรือมีรายได้เสริมเข้ามาแบบงง ๆ พลังงานจากความกตัญญูจะส่งผลแรงมากในปีนี้ ยิ่งดูแลพ่อแม่หรือบุพการีให้มีความสุขในช่วงปีใหม่ไทย ดวงชะตาจะพลิกฟื้นรวดเร็วหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมด
สงกรานต์นี้ไม่ใช่แค่การเล่นน้ำเพื่อความสนุก แต่คือการเสริมสิริมงคลให้ชีวิต แนะนำให้หาโอกาสสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้านและทำความสะอาดหิ้งพระ เพื่อเป็นการเปิดรับพลังงานใหม่ หากไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ให้เตรียมคำอธิษฐานที่ดีไว้ในใจ เพราะคำให้พรจากปากบุพการีในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทยคือ “วาจาสิทธิ์” ที่จะช่วยดึงดูดทรัพย์และความสุขมาให้ตลอดทั้งปี พยายามยิ้มแย้มและทำใจให้เบิกบานในช่วง 3 วันนี้ แล้วดวงเศรษฐีจะสถิตอยู่กับคุณไม่ไปไหนแน่นอน
