4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง
เปิด 4 ราศีที่ดวงชะตาขาขึ้น พลังใจพร้อมลุยทุกโปรเจกต์สำคัญ ช่วงเวลาทองสร้างความสำเร็จแบบก้าวกระโดด ขยับตัวทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดทุกอย่าง
ในรอบหนึ่งปีจะมีช่วงเวลาที่ดวงดาวโคจรมาบรรจบในมุมที่ส่งพลังงานบวกเข้มข้นที่สุดให้กับบางราศี จนเกิดเป็นสภาวะที่เรียกว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง พลังงานในตัวจะพุ่งสูงขึ้น ความคิดสร้างสรรค์บรรเจิด ความมั่นใจเต็มเปี่ยม และที่สำคัญคืออุปสรรคที่เคยขวางกั้นจะหายไปอย่างง่ายดาย
ใครที่เคยรู้สึกเหนื่อยล้าหรือทำอะไรก็ติดขัดมาตลอดทั้งปี เตรียมตัวยิ้มรับพลังงานใหม่ที่กำลังจะถาโถมเข้ามา เพราะนี่คือนาทีทองที่จักรวาลกำลังเข้าข้างคุณอย่างเต็มที่
ราศีเมษ
ดาวประจำตัวขยับเข้าสู่ตำแหน่งที่เข้มแข็งที่สุด ส่งผลให้พลังนักสู้ในตัวตื่นขึ้นอย่างเต็มพิกัด ไม่ว่าจะเป็นงานหินหรืองานที่ต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาด คุณจะทำออกมาได้ดีเยี่ยมจนคนรอบข้างต้องทึ่ง ความสำเร็จจะวิ่งเข้าหาแบบไม่ต้องออกแรงวิ่งไล่ตาม เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเริ่มต้นโครงการใหญ่ที่เคยพับเก็บไว้
ราศีพิจิก
พลังแห่งความมุ่งมั่นและความคิดเชิงกลยุทธ์โดดเด่นมากในรอบปี คุณจะสามารถมองเห็นโอกาสในที่ที่คนอื่นมองไม่เห็น การเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์หรือการทำสัญญาสำคัญจะจบลงด้วยชัยชนะของคุณเสมอ พลังงานที่นิ่งแต่หนักแน่นจะช่วยดึงดูดคอนเนกชันระดับสูงเข้ามาช่วยซัพพอร์ตให้งานสำเร็จลุล่วง
ราศีสิงห์
ออร่าความเป็นผู้นำแผ่กระจายจนใครก็ต้านไม่อยู่ พลังงานแห่งความโชคดีจะส่งผลให้การบริหารจัดการคนและงานเป็นเรื่องง่ายไปเสียหมด เป็นช่วงที่ดวงชะตามีเกณฑ์ได้รับชื่อเสียงหรือการยอมรับในวงกว้าง หยิบจับงานเสริมหรือธุรกิจใหม่ในช่วงนี้จะเห็นผลกำไรอย่างรวดเร็วเกินคาด
ราศีมังกร
หลังจากที่บ่มเพาะความเพียรมานาน นาทีนี้ดวงชะตาเปิดทางให้พลังงานความสำเร็จพุ่งถึงขีดสุด สิ่งที่เคยลงมือทำไว้จะออกดอกออกผลอย่างน่าชื่นใจ พลังในการจัดการปัญหาจะเฉียบคมมาก บริหารเงินทองได้ลงตัวและมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่จากการตัดสินใจเพียงครั้งเดียว เป็นช่วงที่ดวงแข็งที่สุดในรอบปี
คำแนะนำส่งท้าย
เมื่อพลังงานดวงดาวเปิดทางให้ขนาดนี้ สิ่งที่ควรทำคือการลงมือทำทันที อย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปกับการลังเล แนะนำให้เสริมดวงด้วยการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น ถวายหลอดไฟ หรือร่วมบริจาคค่าไฟให้กับโรงพยาบาลและวัด เพื่อเป็นการเพิ่มพลังกายพลังใจให้โชติช่วงชื่นมื่นอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญควรหมั่นกรวดน้ำแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อเปิดทางให้ความโชคดีหลั่งไหลเข้ามาได้แบบไม่มีสะดุด
