ยินดี! ผู้กำกับดัง คุกเข่าขอ พิธีกรสาว แต่งงานกลางเวที เผยเส้นทางรักคบปุ๊บแต่งปั๊บ

ร่วมยินดี! “บาส นัฐวุฒิ” ผู้กำกับหนัง โกฮัง ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอพิธีกรสาว “แพรว หัสสยา” แต่งงานกลางเวที เผยเส้นทางรักคบปุ๊บแต่งปั๊บ
ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทำเอาคนทั้งงานเซอร์ไพรส์กันไปหมด เมื่อ บาส นัฐวุฒิ ผู้กำกับภาพยนตร์ เรื่อง โกฮัง..หัวใจโกโฮม คุกเข่าขอแฟนสาว แพรว หัสสยา ซึ่งทำหน้าที่เป็นพิธีกรบนเวทีในงาน ‘โกฮัง’ น่ารักเกินร้อย ฮีลใจเกินล้าน ดูกันยกบ้าน สงกรานต์ปีนี้ ท่ามกลางสักขีพยานนับร้อยชีวิตร่วมอยู่ในบรรยากาศแสนน่ารักและอบอุ่นกลางงานอีเวนต์
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมหลักบนเวทีแล้ว ทั้ง บาสและแพรว ก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับกองทัพสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวภายในงานนี้ โดยได้เล่าจุดเริ่มต้นที่่ได้รู้กันกับ จนมาถึงวันที่ตัดสินใจคุกเข่าขอแต่งงานกลางงานอีเวนต์
บาส ผู้กำกับดัง เผยว่า “จริง ๆ วางแผนขอแต่งงานมาสักพักแล้ว คิดว่าหลังจากที่หนังโกฮังฉายแล้วก็จะขอ เพราะช่วงทำหนังต้องทำงานหนักมาก เจอปัญหาเยอะแยะ แต่ก็ได้กำลังใจจากแพรว เวลากลับไปเจอหน้าก็เหมือนเป็นบ้านดี ๆ หลังหนึ่งที่อบอุ่น ทำให้อยากลุกขึ้นสู้ต่อไป”
ด้าน แพรว เปิดใจถึงการถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานครั้งนี้ว่า “ไม่เคยรู้มาก่อน และไม่มีสัญญาณอะไรล่วงหน้า ยังตกใจไม่หาย เพราะปกติเขาจะไม่พูดอะไรหวาน ๆ แบบนี้ก็เลย งง ๆ สติมันหายไปเลย เพราะบาสไม่ใช่คนแบบนี้ เอาตรง ๆ ก็คือตัวเองไม่คิดเรื่องแต่งงานอะไรแบบนี้ ไม่คิดว่าต้องมีอะไรแบบนี้ ก็เลยตกใจมาก แล้ววันนี้ก็คือพี่บาสจ้างมาก็มาทำหน้าที่ ทำงานให้กำลังใจเขา ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลย”
เมื่อถามถึงเส้นทางรัก หรือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ได้รู้จัก และเกิดเป็นความรักระหว่างกันนั้น แพรว หัสยา เล่าว่า “ตนเคยได้ไปสัมภาษณ์พี่บาสตั้งแต่ตอนเคาท์ดาวน์ ตอนนั้นปี 2012 แล้วก็มีโอกาสสัมภาษณ์พี่บาสมาเรื่อยๆ แล้วก็เหมือนมีเจอกันอยู่เรื่อย ๆ ก็รู้สึกว่าเป็นพี่ที่อยู่ในชีวิตมาตลอด 12-13 ปี ก็คือเหมือนเห็นเค้ามาตลอด ก็ถ้าเอามาคุยกันจริงๆก็คือช่วงปีที่แล้ว
ประมาณช่วงกลางปีปีที่แล้ว ที่เหมือนว่ามาคบกันคุยกัน คือเหมือนแพรวก็คิดว่ารู้จักเขามาตลอดในฐานะพี่ แพรวอ่ะจำได้ว่าแพรวเคยพูดกับเขาว่า ถ้ารอบนี้ที่มาคุยกัน แล้วมันจะไม่ได้ลงเอยกันไม่เป็นไรนะ เราเป็นพี่เป็นน้องกันมา 13 ปี แพรวสามารถกลับไปเป็นพี่น้องได้ จำได้ว่าเราพูดกับเขาไปแบบนี้”
ขณะที่ บาส นัฐวุฒิ กล่าวเสริมว่า “13 ปีเรารู้จักกันมาตลอด เป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจ แต่ก็รู้สึกว่าประมาณปีนึง รู้สึกไม่อยากเสียเวลาแล้ว จะรอไปนานกว่านี้ ก็คือรู้สึกมั่นใจกับเขาแล้ว ยิ่งพอเราทำงาน มันถึงวัย ทะเยอทะยานในชีวิตเรื่องงานมันไม่สำคัญเท่ากับความรักที่เรามีกับคนรอบข้างหรือคนรอบข้างมีให้เรา
ถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่ คือมันบอกเหตุผลไม่ได้เลยว่าเพราะอะไร เพราะมันเป็นมวลรวมของความรู้สึก ถ้าสมมติว่าเราบอกเหตุผลไปแล้วถ้าวันนึงไม่ใช่แบบนั้นเราจะเลิกรู้สึกมันก็ไม่ใช่ แต่ก็เพราะความเป็นเขานี่แหละ หลังจากนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันอีกเยอะเลย ก็ขอให้ก้าวนี้มันมั่นคง ก็ต้องขึ้นอยู่กับภาระหน้าที่การทำงาน แต่บอกตรง ๆ ว่าไม่คิดด้วยซ้ำว่าตัวเองจะทำแบบนั้น จนกระทั่งอยู่กับเขาก็คือมันเป็นไปได้ที่มีความรู้สึกมั่นคง ก็ไม่เคยรู้สึกกับตัวเองแบบนี้มาก่อน ไม่รู้ว่าเป็นภาพในหนังหรือเปล่า แต่ก็หวังว่าจะเป็นภาพชีวิตจริงของผม”
อ้างอิงจาก : IG gdh559
