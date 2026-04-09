ข่าว

เขมรเคลมอีก เปลี่ยนชื่อ “ต้มยำกุ้ง” เป็น “ทะเลเปรี้ยวเผ็ด” อ้างคิดค้นตั้งแต่สมัยปกครองสยาม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 11:13 น.
โซเชียลเขมร ทวงสิทธิ์ "ต้มยำกุ้ง" อ้างคิดค้นตั้งแต่สมัยปกครองสยาม

โซเชียลเขมร รณรงค์เปลี่ยนชื่อ “ต้มยำกุ้ง” เป็น “กุ้งเปรี้ยว หรือ ทะเลเปรี้ยวเผ็ด” อ้างบรรพบุรุษคิดค้นสมัยปกครองสยาม โวยยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ไทย

ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพข้อความที่มาจากชาวกัมพูชาในกลุ่ม “The Wild Chronicles Group สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์ สงคราม ข่าวต่างประเทศ” โพสต์ดังกล่าวระบุถึงความพยายามของชาวกัมพูชาในการทวงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเมนูอาหารชื่อดังระดับโลกอย่างต้มยำกุ้ง ระบุว่า

“ชาวเขมรได้มีการรณรงค์เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อต้มยำกุ้ง ให้เป็นชื่อเขมร เช่นให้ใช้ชื่อใหม่เป็นเป็นภาษาเขมรแปลไทยเป็น กุ้งเปรี้ยว หรือ ทะเลเปรี้ยวเผ็ด เป็นต้น

มีคอมเม้นต์บางส่วนกล่าวว่า ต้มยำกุ้ง เป็นอาหารที่คิดค้นขึ้นโดยชาวเขมรโบราณในยุคที่เคยปกครองชาวสยามอยู่เมื่อหลายร้อยปีก่อนจึงไม่เข้าใจว่าทำไมยูเนสโก้ถึงปล่อยให้ไทยขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งๆที่ประเทศอื่นก็มีขายเช่นกัน

โดยก่อนหน้านั้นช่วงก่อนปะทะกันชาวเขมรเคยรณรงค์ให้เปลี่ยนชื่อ หมูกระทะ โดยตั้งชื่อใหม่แปลเป็นไทยว่า วัวปีนภูเขา ซึ่งค่อนข้างจะสำเร็จพอสมควร”

ภาพข้อความจากกลุ่มเฟซบุ๊กที่ชาวกัมพูชาอ้างสิทธิ์เมนูต้มยำกุ้ง
FB/ The Wild Chronicles Group สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์ สงคราม ข่าวต่างประเทศ

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตไทยจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ส่วนหนึ่งระบุว่า “แล้ว Songkarn ยังขอใช้ร่วมอยู่อีกมั้ย ปีนี้” , “Mindset เขมร = อยากได้อะไรก็แค่เปลี่ยนชื่อให้เป็นภาษาเขมรซะ เพียงเท่านี้สิ่งนั้นก็เป็นของเขมรอย่างชอบธรรมโดยสมบูรณ์” , “ไม่ใช้คำว่าต้มยำกุ้ง ใครจะรู้จัก 555” , “คิดค้นโดยชาวเขมรโบราณที่เป็นลูกจ้างร้านข้าวตามสั่งที่สยามแล้วจำสูตรได้”

สำหรับ “ต้มยำกุ้ง” เป็นอาหารไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว ต้มยำกุ้ง ถูกบรรจุในบัญชีรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ด้านอาหาร ภายใต้อนุสัญญาปี 2003 โดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

