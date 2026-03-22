มินนี่ ภัณฑิรา เซย์เยส ‘ไฮโซกี้’ ขอแต่งงาน แหวนเพชรกระแทกตา ว่าที่เจ้าสาวพันล้าน

สละโสดอีกคู่! มินนี่ ภัณฑิรา ถูก ไฮโซกี้ ทายาทธุรกิจพันล้าน คุกเข่าสวมแหวนเพชรเม็ดโตขอแต่งงาน จัดเต็มความโรแมนติกบนเรือหรูกลางทะเล
เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นลั่นไทม์ไลน์กันเลยทีเดียว สำหรับนางเอกสาว มินนี่ ภัณฑิรา พิพิธยากร เตรียมตัวก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าสาวป้ายแดงคนต่อไป หลังถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจระดับพันล้าน ไฮโซกี้ สราวุธ เสรีธรณกุล ทำเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกบนเรือหรูในจังหวะที่พระอาทิตย์กำลังตกดินพอดี
เบื้องหลังโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ ฝ่ายชายได้เผยความน่าเอ็นดูให้เห็นว่า ตัวเขาเองได้เตรียมพร้อมพกแหวนเพชรเม็ดใหญ่ติดตัวไว้ตลอดเวลาระหว่างทริปนี้ เพื่อรอจังหวะที่ใช่ที่สุดในการเซอร์ไพรส์ และเมื่อวินาทีนั้นมาถึงไฮโซกี้คุกเข่าสวมแหวน สาวมินนี่ก็ถึงกับเก็บอาการดีใจเอาไว้ไม่อยู่ ตอบรับคำขอพร้อมกับมอบรอยจุ๊บฟอดใหญ่ให้หวานใจไปหนึ่งทีเต็ม ๆ
ความคลั่งรักยังไม่จบแค่นั้น ไฮโซกี้ได้โพสต์ข้อความสุดหวานซึ้งเพื่ออธิบายถึงความตั้งใจในการจัดเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ว่า “I knew you love the sea so…” (ฉันรู้ว่าคุณรักทะเลมาก ฉันก็เลย…) เป็นการเฉลยเหตุผลสุดน่ารักว่าที่เลือกขอแต่งงานที่นี่ ก็เพราะใส่ใจและรู้ใจว่าแฟนสาวรักทะเลนั่นเอง
งานนี้ทำเอาทั้งเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟน ๆ แห่เข้ามากดไลก์และคอมเมนต์แสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวกันอย่างล้นหลาม
สำหรับโปรไฟล์ของว่าที่เจ้าบ่าวบอกเลยว่าไม่ธรรมดาระดับมหาเศรษฐี ไฮโซกี้ สราวุธ เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของกลุ่มบริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ซ โปรดักส์ฯ ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตสารให้ความหวานรายใหญ่ระดับประเทศ นอกจากนี้ยังนั่งแท่นบริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดของ บริษัท เจเอส เอเชีย เบฟเวอเรจ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มรังนกชื่อดังอย่าง Juice Nest
