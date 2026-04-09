พ่อบ้านไทยเล่านาที เติ้งลี่จวิน เสียชีวิตที่เชียงใหม่ ส่งรพ.ช้าเพราะรถติด

ความลับ 31 ปี บิลลี่ พ่อบ้านชาวไทยผู้ดูแล เติ้งลี่จวิน ที่เชียงใหม่เมื่อปี 2538 ออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรก เล่าเหตุการณ์ฉุกเฉินก่อนเสียชีวิต โรงแรมบังคับให้เปลี่ยนชื่อเพื่อกันคนติดตาม
สำนักข่าวฮ่องกง รายงานข่าว เติ้งลี่จวิน ราชินีเพลงเอเชีย เสียชีวิตด้วยโรคหอบหืดกำเริบที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2538 ขณะมีอายุ 42 ปี สร้างความตกใจให้กับแฟนเพลงทั่วโลก เวลาผ่านไป 31 ปี บิลลี่ พ่อบ้านชาวไทยผู้ดูแลนักร้องดังในวันนั้น ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรก เขาเล่าเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุเพื่อเปิดเผยเรื่องราวสุดท้ายของนักร้องดังให้ทุกคนได้รับรู้
บิลลี่เล่าว่าช่วงเช้าของวันเกิดเหตุ เติ้งลี่จวินไม่มีอาการผิดปกติ เวลาประมาณ 15.30 น. พอล แฟนหนุ่มของเธอออกไปซื้อผลไม้ข้างนอก ปล่อยให้เธออยู่ในห้องพักคนเดียว เวลา 16.15 น. บิลลี่พบว่าเติ้งลี่จวินมีอาการป่วย เขาจึงรีบเรียกผู้จัดการเพื่อพาส่งโรงพยาบาล การจราจรในเชียงใหม่เวลานั้นติดขัดอย่างหนัก
บิลลี่กล่าวด้วยความเสียใจว่า “ตอนส่งเธอไปโรงพยาบาลรถติดมาก ทำให้พลาดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรักษา เมื่อถึงโรงพยาบาลหมอก็พยายามช่วยชีวิตแต่ไม่สำเร็จ”
บิลลี่จดจำช่วงเวลาฉุกเฉินได้ดี เติ้งลี่จวินมีอาการชักเกร็ง มือเท้าชา ทุกคนหยิบยาพ่นโรคหอบหืดมาช่วยเหลือไม่ทัน ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเธอออกกำลังกายในห้องพัก จากนั้นเข้าไปอาบน้ำก่อนที่อาการป่วยจะกำเริบกะทันหัน
ตำรวจสรุปสาเหตุเบื้องต้นว่าการอาบน้ำหลังออกกำลังกายทำให้เกิดเหตุสลด บิลลี่อธิบายเหตุการณ์ช่วงนั้นว่า “ผมไม่รู้ว่าเธออาบน้ำ ผมไม่รู้เรื่องนี้นานมาก ถ้าเธอรู้สึกไม่สบายเธอคงออกมา เพราะผมเข้าไปในห้องไม่ได้”
ผู้บริหารโรงแรมที่เกิดเหตุต้องการรักษาชื่อเสียงรวมถึงธุรกิจ พวกเขาสั่งห้ามบิลลี่พูดถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นในโรงแรมตลอดหลายปีที่ผ่านมา โรงแรมยังบังคับให้บิลลี่เปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมคือ บาพัน เพื่อป้องกันคนติดตามเรื่องนี้
เมื่อคลิปสัมภาษณ์เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น หลายคนรู้สึกเสียดายที่แฟนหนุ่มไม่ได้อยู่ด้วยในเวลานั้น บิลลี่บอกว่าเขารู้สึกเสียใจมาตลอดหลายปี เขาโทษตัวเองว่าถ้ามีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ผลลัพธ์อาจไม่เป็นแบบนี้ เหตุการณ์นี้ทำให้บิลลี่ไปเรียนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนได้รับใบประกาศนียบัตร เขาต้องการเตรียมพร้อมช่วยเหลือคนอื่นหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นอีก เพื่อไม่ให้เกิดความเสียใจซ้ำสอง
ตำนาน เติ้งลี่จวิน ราชินีเพลงป็อปเอเชีย เจ้าของเสียงสวรรค์ เถียนมีมี่
เด็กรุ่นใหม่อาจไม่คุ้นเคยกับชื่อ เติ้งลี่จวิน แต่ถ้าได้ยินท่อนฮิต เถียนมีมี่ หรือ พระจันทร์แทนใจฉัน (Yue Liang Dai Biao Wo De Xin) ตามงานเทศกาลตรุษจีนหรือในติ๊กตอก จะรู้สึกคุ้นหูทันที ผู้หญิงคนนี้คือเจ้าของเสียงร้องระดับตำนาน ผู้สร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของทวีปเอเชีย
เติ้งลี่จวินเกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2496 ที่ประเทศไต้หวัน ครอบครัวมีฐานะยากจน พ่อกับแม่มีลูกหลายคน เติ้งลี่จวินเป็นลูกสาวที่ชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก ด้วยพรสวรรค์ด้านน้ำเสียง เธอเริ่มตระเวนประกวดร้องเพลงกวาดรางวัลมากมาย จนตัดสินใจออกจากโรงเรียนมาร้องเพลงหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวตั้งแต่อายุเพียง 14 ปี
เติ้งลี่จวินขยายฐานแฟนเพลงไปทั่วเอเชีย ทั้งฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ด้วยมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นเลิศ สามารถร้องเพลงได้ทั้งภาษาจีนกลาง จีนกวางตุ้ง ญี่ปุ่น อังกฤษ อินโดนีเซีย จนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับนานาชาติอย่างรวดเร็ว
ยุคสงครามเย็นเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่มีความตึงเครียด รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่สั่งห้ามประชาชนฟังเพลงของเธอ แต่เสียงร้องที่หวานจับใจทำให้ผู้คนแอบลักลอบนำเทปคาสเซตเพลงของเติ้งลี่จวินเข้าไปฟังในประเทศจีน ปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดประโยคคำพูดฮิตของผู้คนในยุคนั้นว่า “กลางวันเติ้งเสี่ยวผิงปกครองประเทศจีน กลางคืนเติ้งลี่จวินครอบครองหัวใจผู้คน” สิ่งนี้แสดงถึงอิทธิพลทางดนตรีที่สามารถทะลุกำแพงการเมืองได้อย่างน่าทึ่ง
บั้นปลายชีวิตของราชินีเพลงเอเชียมีความผูกพันกับประเทศไทยอย่างมาก เติ้งลี่จวินชื่นชอบความสงบของจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาพักผ่อนที่นี่บ่อยครั้ง ทว่าในวันที่ 8 พฤษภาคม 2538 โลกต้องสูญเสียศิลปินคนสำคัญ เติ้งลี่จวินเสียชีวิตจากอาการโรคหอบหืดกำเริบกะทันหันขณะพักผ่อนในโรงแรมที่เชียงใหม่ ด้วยวัยเพียง 42 ปี
แม้ตัวจะจากไปนานเกือบสามทศวรรษ ผลงานเพลงของเติ้งลี่จวินยังคงมีชีวิตอยู่ ศิลปินรุ่นหลังนำเพลงของเธอมาขับร้องใหม่นับครั้งไม่ถ้วน เสียงหวานใสอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอยังคงทำหน้าที่ขับกล่อมผู้คนทั่วโลก เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้คือตำนานที่เล่าขานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริง
