พ่อบ้านไทยเล่านาที เติ้งลี่จวิน เสียชีวิตที่เชียงใหม่ ส่งรพ.ช้าเพราะรถติด

Aindravudh เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 09:51 น.
ความลับ 31 ปี บิลลี่ พ่อบ้านชาวไทยผู้ดูแล เติ้งลี่จวิน ที่เชียงใหม่เมื่อปี 2538 ออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรก เล่าเหตุการณ์ฉุกเฉินก่อนเสียชีวิต โรงแรมบังคับให้เปลี่ยนชื่อเพื่อกันคนติดตาม

สำนักข่าวฮ่องกง รายงานข่าว เติ้งลี่จวิน ราชินีเพลงเอเชีย เสียชีวิตด้วยโรคหอบหืดกำเริบที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2538 ขณะมีอายุ 42 ปี สร้างความตกใจให้กับแฟนเพลงทั่วโลก เวลาผ่านไป 31 ปี บิลลี่ พ่อบ้านชาวไทยผู้ดูแลนักร้องดังในวันนั้น ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรก เขาเล่าเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุเพื่อเปิดเผยเรื่องราวสุดท้ายของนักร้องดังให้ทุกคนได้รับรู้

บิลลี่เล่าว่าช่วงเช้าของวันเกิดเหตุ เติ้งลี่จวินไม่มีอาการผิดปกติ เวลาประมาณ 15.30 น. พอล แฟนหนุ่มของเธอออกไปซื้อผลไม้ข้างนอก ปล่อยให้เธออยู่ในห้องพักคนเดียว เวลา 16.15 น. บิลลี่พบว่าเติ้งลี่จวินมีอาการป่วย เขาจึงรีบเรียกผู้จัดการเพื่อพาส่งโรงพยาบาล การจราจรในเชียงใหม่เวลานั้นติดขัดอย่างหนัก

บิลลี่กล่าวด้วยความเสียใจว่า “ตอนส่งเธอไปโรงพยาบาลรถติดมาก ทำให้พลาดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรักษา เมื่อถึงโรงพยาบาลหมอก็พยายามช่วยชีวิตแต่ไม่สำเร็จ”

บิลลี่จดจำช่วงเวลาฉุกเฉินได้ดี เติ้งลี่จวินมีอาการชักเกร็ง มือเท้าชา ทุกคนหยิบยาพ่นโรคหอบหืดมาช่วยเหลือไม่ทัน ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเธอออกกำลังกายในห้องพัก จากนั้นเข้าไปอาบน้ำก่อนที่อาการป่วยจะกำเริบกะทันหัน

ตำรวจสรุปสาเหตุเบื้องต้นว่าการอาบน้ำหลังออกกำลังกายทำให้เกิดเหตุสลด บิลลี่อธิบายเหตุการณ์ช่วงนั้นว่า “ผมไม่รู้ว่าเธออาบน้ำ ผมไม่รู้เรื่องนี้นานมาก ถ้าเธอรู้สึกไม่สบายเธอคงออกมา เพราะผมเข้าไปในห้องไม่ได้”

ผู้บริหารโรงแรมที่เกิดเหตุต้องการรักษาชื่อเสียงรวมถึงธุรกิจ พวกเขาสั่งห้ามบิลลี่พูดถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นในโรงแรมตลอดหลายปีที่ผ่านมา โรงแรมยังบังคับให้บิลลี่เปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมคือ บาพัน เพื่อป้องกันคนติดตามเรื่องนี้

เมื่อคลิปสัมภาษณ์เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น หลายคนรู้สึกเสียดายที่แฟนหนุ่มไม่ได้อยู่ด้วยในเวลานั้น บิลลี่บอกว่าเขารู้สึกเสียใจมาตลอดหลายปี เขาโทษตัวเองว่าถ้ามีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ผลลัพธ์อาจไม่เป็นแบบนี้ เหตุการณ์นี้ทำให้บิลลี่ไปเรียนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนได้รับใบประกาศนียบัตร เขาต้องการเตรียมพร้อมช่วยเหลือคนอื่นหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นอีก เพื่อไม่ให้เกิดความเสียใจซ้ำสอง

ตำนาน เติ้งลี่จวิน ราชินีเพลงป็อปเอเชีย เจ้าของเสียงสวรรค์ เถียนมีมี่

เด็กรุ่นใหม่อาจไม่คุ้นเคยกับชื่อ เติ้งลี่จวิน แต่ถ้าได้ยินท่อนฮิต เถียนมีมี่ หรือ พระจันทร์แทนใจฉัน (Yue Liang Dai Biao Wo De Xin) ตามงานเทศกาลตรุษจีนหรือในติ๊กตอก จะรู้สึกคุ้นหูทันที ผู้หญิงคนนี้คือเจ้าของเสียงร้องระดับตำนาน ผู้สร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของทวีปเอเชีย

เติ้งลี่จวินเกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2496 ที่ประเทศไต้หวัน ครอบครัวมีฐานะยากจน พ่อกับแม่มีลูกหลายคน เติ้งลี่จวินเป็นลูกสาวที่ชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก ด้วยพรสวรรค์ด้านน้ำเสียง เธอเริ่มตระเวนประกวดร้องเพลงกวาดรางวัลมากมาย จนตัดสินใจออกจากโรงเรียนมาร้องเพลงหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวตั้งแต่อายุเพียง 14 ปี

เติ้งลี่จวินขยายฐานแฟนเพลงไปทั่วเอเชีย ทั้งฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ด้วยมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นเลิศ สามารถร้องเพลงได้ทั้งภาษาจีนกลาง จีนกวางตุ้ง ญี่ปุ่น อังกฤษ อินโดนีเซีย จนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับนานาชาติอย่างรวดเร็ว

ประวัติ เติ้งลี่จวิน ราชินีเพลงป็อปเอเชีย

ยุคสงครามเย็นเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่มีความตึงเครียด รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่สั่งห้ามประชาชนฟังเพลงของเธอ แต่เสียงร้องที่หวานจับใจทำให้ผู้คนแอบลักลอบนำเทปคาสเซตเพลงของเติ้งลี่จวินเข้าไปฟังในประเทศจีน ปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดประโยคคำพูดฮิตของผู้คนในยุคนั้นว่า “กลางวันเติ้งเสี่ยวผิงปกครองประเทศจีน กลางคืนเติ้งลี่จวินครอบครองหัวใจผู้คน” สิ่งนี้แสดงถึงอิทธิพลทางดนตรีที่สามารถทะลุกำแพงการเมืองได้อย่างน่าทึ่ง

บั้นปลายชีวิตของราชินีเพลงเอเชียมีความผูกพันกับประเทศไทยอย่างมาก เติ้งลี่จวินชื่นชอบความสงบของจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาพักผ่อนที่นี่บ่อยครั้ง ทว่าในวันที่ 8 พฤษภาคม 2538 โลกต้องสูญเสียศิลปินคนสำคัญ เติ้งลี่จวินเสียชีวิตจากอาการโรคหอบหืดกำเริบกะทันหันขณะพักผ่อนในโรงแรมที่เชียงใหม่ ด้วยวัยเพียง 42 ปี

แม้ตัวจะจากไปนานเกือบสามทศวรรษ ผลงานเพลงของเติ้งลี่จวินยังคงมีชีวิตอยู่ ศิลปินรุ่นหลังนำเพลงของเธอมาขับร้องใหม่นับครั้งไม่ถ้วน เสียงหวานใสอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอยังคงทำหน้าที่ขับกล่อมผู้คนทั่วโลก เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้คือตำนานที่เล่าขานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริง

ข่าวล่าสุด
โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร โผล่เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา บันเทิง

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

45 วินาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ผู้พัน&quot; คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี ข่าว

ใบแดงเปลี่ยนชีวิต เปิดประวัติ “ผู้พัน” คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี

3 นาที ที่แล้ว
ปคบ. บุกรวบสาวเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน ข่าว

ปคบ. บุกรวบแม่ค้าเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน

11 นาที ที่แล้ว
ศาลฎีกา ข่าวการเมือง

44 อดีต ส.ส. ก้าวไกล ระทึก ป.ป.ช. หอบสำนวนยื่นศาลฎีกาแล้ว ฟันจริยธรรม ปมแก้มาตรา 112

15 นาที ที่แล้ว
พลอย รัญดภา แจ้งข่าวเสียคุณพ่อ บันเทิง

พลอย รัญดภา นักแสดงสาว ร้องไห้หนัก สูญเสียพ่อกะทันหัน โพสต์อาลัยสุดเศร้า

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปนโยบาย “นายกฯ อนุทิน” 10 ด้าน คนไทยได้ประโยชน์อะไรบ้าง

31 นาที ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหินปิดรับเงินทำบุญผ้าป่าออนไลน์ ข่าว

ถึงเป้าแล้ว! รร.บ้านสะพานหิน ปิดรับบริจาคผ้าป่า หลังเป็นไวรัลทั่วโซเชียล

53 นาที ที่แล้ว
โซเชียลเขมร ทวงสิทธิ์ &quot;ต้มยำกุ้ง&quot; อ้างคิดค้นตั้งแต่สมัยปกครองสยาม ข่าว

เขมรเคลมอีก เปลี่ยนชื่อ “ต้มยำกุ้ง” เป็น “ทะเลเปรี้ยวเผ็ด” อ้างคิดค้นตั้งแต่สมัยปกครองสยาม

55 นาที ที่แล้ว
ยินดี! ผู้กำกับดัง คุกเข่าขอ พิธีกรสาว แต่งงานกลางเวที เผยเส้นทางรักคบปุ๊บแต่งปั๊บ บันเทิง

ยินดี! ผู้กำกับดัง คุกเข่าขอ พิธีกรสาว แต่งงานกลางเวที เผยเส้นทางรักคบปุ๊บแต่งปั๊บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตญี่ปุ่นขวาจัด รุมด่าเด็กไทย เรียงจานซูชิเป็นหอคอย ไม่รู้ว่ากินในไทย ข่าว

ชาวเน็ตญี่ปุ่นขวาจัด รุมด่าเด็กไทย เรียงจานซูชิเป็นหอคอย ไม่รู้ว่ากินในไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบท้องถิ่นภาคใต้ 68 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ - เรียกรายงานตัว ข่าว

สอบท้องถิ่นภาคใต้ 68 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ – เรียกรายงานตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดเจ้าหญิง &quot;นโรดม เจนณา&quot; โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย &quot;อแมนด้า&quot; ข่าว

เทียบชัด! ชุดเจ้าหญิงกัมพูชา โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย “อแมนด้า”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มรดกเลือด เศรษฐีป่วยมะเร็งยกสมบัติ 1,500 ล้าน ให้เมียเด็ก ลูกเมียเก่าโวยแหลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องการ์ตูน โพสต์ตัดพ้อ ตายคือทางออกเดียว ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? แม่น้องการ์ตูน ตัดพ้อ ตายคือทางออก ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับครอบครัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อบ้านไทยเล่านาที เติ้งลี่จวิน เสียชีวิตที่เชียงใหม่ ส่งรพ.ช้าเพราะรถติด บันเทิง

พ่อบ้านไทยเล่านาที เติ้งลี่จวิน เสียชีวิตที่เชียงใหม่ ส่งรพ.ช้าเพราะรถติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน เศรษฐกิจ

ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อำมหิต! จับแม่แท้ๆ-พ่อเลี้ยง ตบลูกขวบครึ่งสลบคามือ เครื่องช็อตปลาจี้อ้างกู้ชีพอ สุดท้ายดับอนาถ ข่าว

อำมหิต! จับแม่แท้ๆ-พ่อเลี้ยง ตบลูกขวบครึ่งสลบคามือ เครื่องช็อตปลาจี้อ้างกู้ชีพ สุดท้ายดับอนาถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ปรี๊ดแตก! ชาวเน็ตแซะไม่สวย ฟาดความสำเร็จสวนกลับหน้าหงาย บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ปรี๊ดแตก! ชาวเน็ตแซะไม่สวย ฟาดความสำเร็จสวนกลับหน้าหงาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สธ.ไม่พบชาวเชียงใหม่ป่วย PM2.5 เพิ่มจากปีก่อน ข่าว

สธ. ไม่พบคนเชียงใหม่ ป่วยจากฝุ่น PM2.5 เพิ่มจากปีก่อน เช็ก 4 กลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอช้าง ดูดวงสงกรานต์ 2569 เตือน 2 ราศีระวัง เฮง 3 ราศีรับทรัพย์อื้อซ่า ดูดวง

หมอช้าง ดูดวงสงกรานต์ 2569 เตือน 2 ราศีระวัง เฮง 3 ราศีรับทรัพย์อื้อซ่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด &quot;นายกฯ อนุทิน&quot; แถลงนโยบายรัฐบาล กางยุทธศาสตร์บริหารประเทศ 5 ด้าน ข่าวการเมือง

ถ่ายทอดสด “นายกฯ อนุทิน” แถลงนโยบายรัฐบาล ชูยุทธศาสตร์บริหารประเทศ 5 ด้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 ประกาศครั้งที่ 1 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 อัปเดตครั้งที่ 1 ราคาทองเปิดตลาดร่วงแรง 600 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการเพลงเศร้า สิ้น กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิตกะทันหัน หลังนำตัวส่งรพ.จากอาการแน่นหน้าอก-หายใจไม่ออก บันเทิง

วงการเพลงเศร้า กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิตกะทันหัน หลังนำตัวส่งรพ.จากอาการแน่นหน้าอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ลุ้นแจกเงิน 400 บาท ใช้สงกรานต์ เช็กใครได้บ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 9 4 69 ดูดวง

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดประวัติ &quot;ผู้พัน&quot; คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี

ใบแดงเปลี่ยนชีวิต เปิดประวัติ “ผู้พัน” คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
ปคบ. บุกรวบสาวเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน

ปคบ. บุกรวบแม่ค้าเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
ศาลฎีกา

44 อดีต ส.ส. ก้าวไกล ระทึก ป.ป.ช. หอบสำนวนยื่นศาลฎีกาแล้ว ฟันจริยธรรม ปมแก้มาตรา 112

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569

สรุปนโยบาย “นายกฯ อนุทิน” 10 ด้าน คนไทยได้ประโยชน์อะไรบ้าง

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
Back to top button