ข่าวการเมือง

ถ่ายทอดสด “นายกฯ อนุทิน” แถลงนโยบายรัฐบาล ชูยุทธศาสตร์บริหารประเทศ 5 ด้าน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 09:51 น.
76
ถ่ายทอดสด "นายกฯ อนุทิน" แถลงนโยบายรัฐบาล กางยุทธศาสตร์บริหารประเทศ 5 ด้าน

ถ่ายทอดสด นายกฯ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา “อนุทิน” กางยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ชูไฮไลต์ “คนละครึ่ง พลัส” พร้อมลุยรับทหารอาสา 1 แสนนาย

วันที่ 9 เม.ย. 2569 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) มีวาระด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา จะเริ่มประชุมในเวลา 08.30 น. ของวันพฤหัสที่ 9 เม.ย. ไปถึงวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. เวลา 02.00 น. รวมเวลาวันแรกทั้งสิ้น 17.30 ชั่วโมง จากนั้นประธานจะสั่งพักการประชุม เพื่อประชุมต่อในวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. ในเวลา 08.00 น. จนถึงปิดการประชุมในเวลา 23.00 น. รวมเวลาวันที่ 2 ทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ทำให้ทั้ง 2 วันที่ประชุมใช้เวลาไปทั้งสิ้น 32.30 ชั่วโมง

เนื้อหานโยบายรัฐบาล

เนื้อหานโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านเศรษฐกิจ
  2. ด้านการต่างประเทศและความมั่นคง
  3. ด้านสังคม
  4. ด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม
  5. ด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมาย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายการบริหารประเทศ
นโยบายที่น่าสนใจในรัฐบาลอนุทิน 2 คือ “คนละครึ่ง พลัส” ที่ต่อยอดมาจากรัฐบาลอนุทิน 1 และเพิ่มเป้าหมายการเป็น “ศูนย์กลางความมั่นคงอาหารโลก” รวมถึงนโยบายกองทัพ ทหารอาสา 100,000 อัตรา เพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ส่วนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ มีการอ้างถึงเพียงว่า การจัดทำประชามติรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน

การบริหารราชการแผ่นดิน

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในวาระนี้ จะต่อยอดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมปรับรูปแบบการบริหารภาครัฐเป็น ระบบบูรณาการแบบกลุ่มยุทธศาสตร์ (Cluster) รวมพลังภาคเอกชนและประชาชน ปรับบทบาทภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเร่งรัดต่อยอดการพัฒนาระบบดิจิทัลของภาครัฐ กลไกการบริหารราชการในรูปแบบ “Cluster” แบ่งการทำงานออกเป็น 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ ได้แก่

  1. ด้านเศรษฐกิจมหภาค การลงทุน และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
  2. ด้านการผลิต การค้าและบริการ
  3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. ด้านสังคมและสวัสดิการ
  5. ด้านการต่างประเทศและความมั่นคง

ข่าวล่าสุด
โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร โผล่เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา บันเทิง

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

12 วินาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ผู้พัน&quot; คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี ข่าว

ใบแดงเปลี่ยนชีวิต เปิดประวัติ “ผู้พัน” คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี

2 นาที ที่แล้ว
ปคบ. บุกรวบสาวเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน ข่าว

ปคบ. บุกรวบแม่ค้าเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน

11 นาที ที่แล้ว
ศาลฎีกา ข่าวการเมือง

44 อดีต ส.ส. ก้าวไกล ระทึก ป.ป.ช. หอบสำนวนยื่นศาลฎีกาแล้ว ฟันจริยธรรม ปมแก้มาตรา 112

15 นาที ที่แล้ว
พลอย รัญดภา แจ้งข่าวเสียคุณพ่อ บันเทิง

พลอย รัญดภา นักแสดงสาว ร้องไห้หนัก สูญเสียพ่อกะทันหัน โพสต์อาลัยสุดเศร้า

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปนโยบาย “นายกฯ อนุทิน” 10 ด้าน คนไทยได้ประโยชน์อะไรบ้าง

30 นาที ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหินปิดรับเงินทำบุญผ้าป่าออนไลน์ ข่าว

ถึงเป้าแล้ว! รร.บ้านสะพานหิน ปิดรับบริจาคผ้าป่า หลังเป็นไวรัลทั่วโซเชียล

52 นาที ที่แล้ว
โซเชียลเขมร ทวงสิทธิ์ &quot;ต้มยำกุ้ง&quot; อ้างคิดค้นตั้งแต่สมัยปกครองสยาม ข่าว

เขมรเคลมอีก เปลี่ยนชื่อ “ต้มยำกุ้ง” เป็น “ทะเลเปรี้ยวเผ็ด” อ้างคิดค้นตั้งแต่สมัยปกครองสยาม

55 นาที ที่แล้ว
ยินดี! ผู้กำกับดัง คุกเข่าขอ พิธีกรสาว แต่งงานกลางเวที เผยเส้นทางรักคบปุ๊บแต่งปั๊บ บันเทิง

ยินดี! ผู้กำกับดัง คุกเข่าขอ พิธีกรสาว แต่งงานกลางเวที เผยเส้นทางรักคบปุ๊บแต่งปั๊บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตญี่ปุ่นขวาจัด รุมด่าเด็กไทย เรียงจานซูชิเป็นหอคอย ไม่รู้ว่ากินในไทย ข่าว

ชาวเน็ตญี่ปุ่นขวาจัด รุมด่าเด็กไทย เรียงจานซูชิเป็นหอคอย ไม่รู้ว่ากินในไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบท้องถิ่นภาคใต้ 68 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ - เรียกรายงานตัว ข่าว

สอบท้องถิ่นภาคใต้ 68 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ – เรียกรายงานตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดเจ้าหญิง &quot;นโรดม เจนณา&quot; โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย &quot;อแมนด้า&quot; ข่าว

เทียบชัด! ชุดเจ้าหญิงกัมพูชา โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย “อแมนด้า”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มรดกเลือด เศรษฐีป่วยมะเร็งยกสมบัติ 1,500 ล้าน ให้เมียเด็ก ลูกเมียเก่าโวยแหลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องการ์ตูน โพสต์ตัดพ้อ ตายคือทางออกเดียว ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? แม่น้องการ์ตูน ตัดพ้อ ตายคือทางออก ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับครอบครัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อบ้านไทยเล่านาที เติ้งลี่จวิน เสียชีวิตที่เชียงใหม่ ส่งรพ.ช้าเพราะรถติด บันเทิง

พ่อบ้านไทยเล่านาที เติ้งลี่จวิน เสียชีวิตที่เชียงใหม่ ส่งรพ.ช้าเพราะรถติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน เศรษฐกิจ

ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อำมหิต! จับแม่แท้ๆ-พ่อเลี้ยง ตบลูกขวบครึ่งสลบคามือ เครื่องช็อตปลาจี้อ้างกู้ชีพอ สุดท้ายดับอนาถ ข่าว

อำมหิต! จับแม่แท้ๆ-พ่อเลี้ยง ตบลูกขวบครึ่งสลบคามือ เครื่องช็อตปลาจี้อ้างกู้ชีพ สุดท้ายดับอนาถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ปรี๊ดแตก! ชาวเน็ตแซะไม่สวย ฟาดความสำเร็จสวนกลับหน้าหงาย บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ปรี๊ดแตก! ชาวเน็ตแซะไม่สวย ฟาดความสำเร็จสวนกลับหน้าหงาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สธ.ไม่พบชาวเชียงใหม่ป่วย PM2.5 เพิ่มจากปีก่อน ข่าว

สธ. ไม่พบคนเชียงใหม่ ป่วยจากฝุ่น PM2.5 เพิ่มจากปีก่อน เช็ก 4 กลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอช้าง ดูดวงสงกรานต์ 2569 เตือน 2 ราศีระวัง เฮง 3 ราศีรับทรัพย์อื้อซ่า ดูดวง

หมอช้าง ดูดวงสงกรานต์ 2569 เตือน 2 ราศีระวัง เฮง 3 ราศีรับทรัพย์อื้อซ่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด &quot;นายกฯ อนุทิน&quot; แถลงนโยบายรัฐบาล กางยุทธศาสตร์บริหารประเทศ 5 ด้าน ข่าวการเมือง

ถ่ายทอดสด “นายกฯ อนุทิน” แถลงนโยบายรัฐบาล ชูยุทธศาสตร์บริหารประเทศ 5 ด้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 ประกาศครั้งที่ 1 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 อัปเดตครั้งที่ 1 ราคาทองเปิดตลาดร่วงแรง 600 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการเพลงเศร้า สิ้น กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิตกะทันหัน หลังนำตัวส่งรพ.จากอาการแน่นหน้าอก-หายใจไม่ออก บันเทิง

วงการเพลงเศร้า กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิตกะทันหัน หลังนำตัวส่งรพ.จากอาการแน่นหน้าอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ลุ้นแจกเงิน 400 บาท ใช้สงกรานต์ เช็กใครได้บ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 9 4 69 ดูดวง

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 09:51 น.
76
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร โผล่เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
เปิดประวัติ &quot;ผู้พัน&quot; คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี

ใบแดงเปลี่ยนชีวิต เปิดประวัติ “ผู้พัน” คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
ปคบ. บุกรวบสาวเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน

ปคบ. บุกรวบแม่ค้าเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
พลอย รัญดภา แจ้งข่าวเสียคุณพ่อ

พลอย รัญดภา นักแสดงสาว ร้องไห้หนัก สูญเสียพ่อกะทันหัน โพสต์อาลัยสุดเศร้า

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
