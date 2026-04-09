ถ่ายทอดสด “นายกฯ อนุทิน” แถลงนโยบายรัฐบาล ชูยุทธศาสตร์บริหารประเทศ 5 ด้าน
ถ่ายทอดสด นายกฯ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา "อนุทิน" กางยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ชูไฮไลต์ "คนละครึ่ง พลัส" พร้อมลุยรับทหารอาสา 1 แสนนาย
วันที่ 9 เม.ย. 2569 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) มีวาระด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา จะเริ่มประชุมในเวลา 08.30 น. ของวันพฤหัสที่ 9 เม.ย. ไปถึงวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. เวลา 02.00 น. รวมเวลาวันแรกทั้งสิ้น 17.30 ชั่วโมง จากนั้นประธานจะสั่งพักการประชุม เพื่อประชุมต่อในวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. ในเวลา 08.00 น. จนถึงปิดการประชุมในเวลา 23.00 น. รวมเวลาวันที่ 2 ทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ทำให้ทั้ง 2 วันที่ประชุมใช้เวลาไปทั้งสิ้น 32.30 ชั่วโมง
เนื้อหานโยบายรัฐบาล
เนื้อหานโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านการต่างประเทศและความมั่นคง
- ด้านสังคม
- ด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม
- ด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมาย
นโยบายที่น่าสนใจในรัฐบาลอนุทิน 2 คือ “คนละครึ่ง พลัส” ที่ต่อยอดมาจากรัฐบาลอนุทิน 1 และเพิ่มเป้าหมายการเป็น “ศูนย์กลางความมั่นคงอาหารโลก” รวมถึงนโยบายกองทัพ ทหารอาสา 100,000 อัตรา เพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ส่วนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ มีการอ้างถึงเพียงว่า การจัดทำประชามติรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน
การบริหารราชการแผ่นดิน
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในวาระนี้ จะต่อยอดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมปรับรูปแบบการบริหารภาครัฐเป็น ระบบบูรณาการแบบกลุ่มยุทธศาสตร์ (Cluster) รวมพลังภาคเอกชนและประชาชน ปรับบทบาทภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเร่งรัดต่อยอดการพัฒนาระบบดิจิทัลของภาครัฐ กลไกการบริหารราชการในรูปแบบ “Cluster” แบ่งการทำงานออกเป็น 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ ได้แก่
- ด้านเศรษฐกิจมหภาค การลงทุน และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
- ด้านการผลิต การค้าและบริการ
- ด้านโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ด้านสังคมและสวัสดิการ
- ด้านการต่างประเทศและความมั่นคง
