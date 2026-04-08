เศรษฐกิจ

นายกฯ อนุทิน เล็งผุดนโยบาย Early Retire เกษียณก่อนกำหนด หวังลดขนาดภาครัฐ

เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 17:12 น.
นายกฯ อนุทิน เตรียมแถลงนโยบาย 9-10 เม.ย. นี้ ชูแผนลดขนาดองค์กรภาครัฐ เปิดทางข้าราชการเกษียณก่อนกำหนด พร้อมปรับโหมดทำงานยุคดิจิทัล

จับตาการขยับตัวครั้งสำคัญของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เตรียมก้าวขึ้นโพเดียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 9-10 เมษายน 2569 นี้ โดยการแถลงครั้งนี้มาพร้อมกับโรดแมป 5 ด้าน 23 นโยบายหลักที่จะกำหนดทิศทางประเทศ

ไฮไลต์สำคัญคือ นโยบายที่ 21 ว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการที่มุ่งเน้นการสร้างวินัยทางการเงินการคลังอย่างเข้มงวด โดยมีหมัดเด็ดคือการ “จัดทำมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนด” (Early Retire) เพื่อเป้าหมายในการ “รีดไขมัน” ให้ภาครัฐมีขนาดเล็กลงและคล่องตัวมากขึ้น

ทำไมต้องโครงการ Early Retire

รัฐบาลระบุชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนบทบาทจาก ผู้ควบคุม (Controller) ให้กลายเป็น ผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) เท่าที่จำเป็นเท่านั้น การผลักดันโครงการเกษียณก่อนกำหนดนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยลดรายจ่ายด้านงบประมาณบุคลากรในระยะยาว แต่ยังเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่มีแผนจะขยับขยายไปทำธุรกิจส่วนตัว หรืออยากพักผ่อนในวัยเกษียณเร็วขึ้น ได้รับสิทธิประโยชน์จูงใจที่คุ้มค่า

ทำงานยุคใหม่ Work from Anywhere

นอกจากการลดขนาดองค์กร รัฐบาลยังเตรียมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถทำงานแบบ Work from Anywhere ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ลดข้อจำกัดด้านสถานที่ และสอดรับกับวิถีการทำงานยุคดิจิทัล

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรการนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ หากโครงการ Early Retire คลอดออกมาเป็นรูปธรรม การเตรียมความพร้อมเรื่อง “กระแสเงินสด” และการบริหารหนี้สินจึงเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้เงินก้อนหลังเกษียณกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับชีวิตในอนาคต

วันที่ 9-10 เมษายนนี้ รู้กัน เงื่อนไขโครงการ Early Retire จะน่าสนใจแค่ไหน และใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสก้อนใหญ่นี้ ห้ามพลาดการติดตามสรุปนโยบายแบบเจาะลึกที่นี่

สรุปชัด 3 นโยบายสังคม-การศึกษา

นอกเหนือจากความพยายามในการลดขนาดภาครัฐผ่านโครงการ Early Retire แล้ว รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ยังเตรียมเข็นนโยบายด้านสังคมและการศึกษาที่น่าสนใจอีก 3 ประเด็นหลัก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นโยบายที่ 13 พลิกโฉมการศึกษา “เรียนฟรีมีจริง มีงานทำ”

รัฐบาลมุ่งเป้าสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาด้วยสโลแกน “เรียนฟรีมีจริง เรียนฟรีมีงานทำ” ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมจัดหาอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและเตรียมความพร้อมกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 14 ปฏิวัติระบบสุขภาพ “รักษาทุกที่ได้ทันที”

ก้าวไปอีกขั้นกับระบบประกันสุขภาพที่ทันสมัยขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลส่วนบุคคลเข้ากับระบบการรักษา ทำให้ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในทุกสถานพยาบาลที่ครอบคลุม โดยเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการ “รักษา” และการ “ส่งเสริมป้องกัน” เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยในระยะยาว

นโยบายที่ 15 ดูแลกลุ่มเปราะบาง “พยาบาลอาสาประจำหมู่บ้าน”

เพื่อรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลเตรียมจัดหาสถานที่พักพิงสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสริมโครงการ “พยาบาลอาสา” ประจำหมู่บ้าน เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุถึงหน้าบ้าน สร้างความอุ่นใจให้กับคนในชุมชน

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

