อำมหิต! จับแม่แท้ๆ-พ่อเลี้ยง ตบลูกขวบครึ่งสลบคามือ เครื่องช็อตปลาจี้อ้างกู้ชีพ สุดท้ายดับอนาถ

สลดใจ! บุกจับ แม่แท้ๆ-พ่อเลี้ยง ตบลูก 1 ขวบ 6 เดือนสลบคามือ ก่อนใช้เครื่องช็อตปลาจี้อ้างกู้ชีพ รับเสพยา ทำไปเพราะรำคาญเด็กร้องงอแง
ตำรวจ สภ.เขาลูกช้าง เข้าจับกุมหญิงอายุ 30 ปี และชายอายุ 38 ปี ซึ่งเป็นแม่แท้ๆ และพ่อเลี้ยงของเด็กชายวัย 1 ขวบ 6 เดือน หลังผลชันสูตรศพเด็กระบุสาเหตุการเสียชีวิตเอาไว้ว่า “ถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกเยื่อหุ้มสมอง และพบร่องรอยไหม้เกรียมตามร่างกายหลายแห่ง ซึ่งเป็นการตายที่ผิดธรรมชาติ”
เจ้าหน้าที่เผยถึงเหตุผลที่พุ่งเป้าไปที่คนในบ้าน นั่นก็คือ แม่แท้ ๆ ของเด็ก และพ่อเลี้ยง เนื่องจากเด็กเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 แต่ผู้เป็นแม่กลับนิ่งเฉย ไม่ยอมเดินทางไปรับศพลูกชายมาทำพิธีทางศาสนา ปล่อยให้ผู้เป็นย่าต้องไปดำเนินการเพียงลำพัง ตำรวจจึงนำตัวทั้งคู่มาสอบปากคำอย่างหนักจนความจริงปรากฏ
จากการเค้นสอบอย่างหนัก ด้านพ่อเลี้ยง ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือทำร้ายเด็กมาตลอดกว่า 2 เดือน เพราะรำคาญที่เด็กร้องงอแง วันเกิดเหตุตนเกิดโมโหที่เด็กร้องไห้ จึงตบและต่อยหน้าผากจนเด็กสลบด้วยความตกใจจึงไปหยิบเครื่องช็อตปลามาจี้ที่ตัวเด็ก โดยอ้างเหตุผลว่า “หวังจะกระตุ้นหัวใจให้ฟื้น” แต่กลับทำให้อาการแย่ลง ถึงขั้นเลือดออกปากและจมูก
นอกจากนั้น พ่อเลี้ยง ยังยอมรับอีกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตนจะใช้บุหรี่จี้ตามตัว ตบตี และใช้เครื่องช็อตปลาแกล้งเด็กมานานแล้ว โดยที่แม่แท้ ๆ นั่งดูอยู่เฉย ๆ ไม่มีการห้ามปราม หรือต่อว่าใด ๆ
ในส่วนของ แม่แท้ ๆ หลังจากสอบปากคำก็ยอมรับสารภาพว่า เสพยาเสพติด และเคยใช้เครื่องช็อตปลาช็อตลูกเองด้วยเวลาร้องงอแง แต่พยายามอ้างว่า “แบตเตอรี่อ่อน” จึงคิดว่าลูกไม่เป็นอะไร
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่มาแต่งตัวให้ศพเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว โหนกระแส ว่า “น้องมีรอยเขียวช้ำทั่วร่าง มีรอยไหม้ชัดเจนที่ก้นและแผ่นหลัง นอกจากนี้ยังพบรอยแผลประหลาดบริเวณรูทวาร ซึ่งต้องรอการตรวจสอบเชิงลึกต่อไป”
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาหนัก แม่แท้ ๆ และพ่อเลี้ยง 2 ข้อ คือ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และ เสพยาเสพติด ก่อนจะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
อ้างอิงจาก : honekrasae
