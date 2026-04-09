อำมหิต! จับแม่แท้ๆ-พ่อเลี้ยง ตบลูกขวบครึ่งสลบคามือ เครื่องช็อตปลาจี้อ้างกู้ชีพ สุดท้ายดับอนาถ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 11:07 น.
สลดใจ! บุกจับ แม่แท้ๆ-พ่อเลี้ยง ตบลูก 1 ขวบ 6 เดือนสลบคามือ ก่อนใช้เครื่องช็อตปลาจี้อ้างกู้ชีพ รับเสพยา ทำไปเพราะรำคาญเด็กร้องงอแง

ตำรวจ สภ.เขาลูกช้าง เข้าจับกุมหญิงอายุ 30 ปี และชายอายุ 38 ปี ซึ่งเป็นแม่แท้ๆ และพ่อเลี้ยงของเด็กชายวัย 1 ขวบ 6 เดือน หลังผลชันสูตรศพเด็กระบุสาเหตุการเสียชีวิตเอาไว้ว่า “ถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกเยื่อหุ้มสมอง และพบร่องรอยไหม้เกรียมตามร่างกายหลายแห่ง ซึ่งเป็นการตายที่ผิดธรรมชาติ”

เจ้าหน้าที่เผยถึงเหตุผลที่พุ่งเป้าไปที่คนในบ้าน นั่นก็คือ แม่แท้ ๆ ของเด็ก และพ่อเลี้ยง เนื่องจากเด็กเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 แต่ผู้เป็นแม่กลับนิ่งเฉย ไม่ยอมเดินทางไปรับศพลูกชายมาทำพิธีทางศาสนา ปล่อยให้ผู้เป็นย่าต้องไปดำเนินการเพียงลำพัง ตำรวจจึงนำตัวทั้งคู่มาสอบปากคำอย่างหนักจนความจริงปรากฏ

จากการเค้นสอบอย่างหนัก ด้านพ่อเลี้ยง ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือทำร้ายเด็กมาตลอดกว่า 2 เดือน เพราะรำคาญที่เด็กร้องงอแง วันเกิดเหตุตนเกิดโมโหที่เด็กร้องไห้ จึงตบและต่อยหน้าผากจนเด็กสลบด้วยความตกใจจึงไปหยิบเครื่องช็อตปลามาจี้ที่ตัวเด็ก โดยอ้างเหตุผลว่า “หวังจะกระตุ้นหัวใจให้ฟื้น” แต่กลับทำให้อาการแย่ลง ถึงขั้นเลือดออกปากและจมูก

นอกจากนั้น พ่อเลี้ยง ยังยอมรับอีกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตนจะใช้บุหรี่จี้ตามตัว ตบตี และใช้เครื่องช็อตปลาแกล้งเด็กมานานแล้ว โดยที่แม่แท้ ๆ นั่งดูอยู่เฉย ๆ ไม่มีการห้ามปราม หรือต่อว่าใด ๆ

ในส่วนของ แม่แท้ ๆ หลังจากสอบปากคำก็ยอมรับสารภาพว่า เสพยาเสพติด และเคยใช้เครื่องช็อตปลาช็อตลูกเองด้วยเวลาร้องงอแง แต่พยายามอ้างว่า “แบตเตอรี่อ่อน” จึงคิดว่าลูกไม่เป็นอะไร

ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่มาแต่งตัวให้ศพเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว โหนกระแส ว่า “น้องมีรอยเขียวช้ำทั่วร่าง มีรอยไหม้ชัดเจนที่ก้นและแผ่นหลัง นอกจากนี้ยังพบรอยแผลประหลาดบริเวณรูทวาร ซึ่งต้องรอการตรวจสอบเชิงลึกต่อไป”

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาหนัก แม่แท้ ๆ และพ่อเลี้ยง 2 ข้อ คือ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และ เสพยาเสพติด ก่อนจะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย

อ้างอิงจาก : honekrasae

ข่าวล่าสุด
โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร โผล่เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา บันเทิง

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

20 วินาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ผู้พัน&quot; คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี ข่าว

ใบแดงเปลี่ยนชีวิต เปิดประวัติ “ผู้พัน” คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี

3 นาที ที่แล้ว
ปคบ. บุกรวบสาวเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน ข่าว

ปคบ. บุกรวบแม่ค้าเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน

11 นาที ที่แล้ว
ศาลฎีกา ข่าวการเมือง

44 อดีต ส.ส. ก้าวไกล ระทึก ป.ป.ช. หอบสำนวนยื่นศาลฎีกาแล้ว ฟันจริยธรรม ปมแก้มาตรา 112

15 นาที ที่แล้ว
พลอย รัญดภา แจ้งข่าวเสียคุณพ่อ บันเทิง

พลอย รัญดภา นักแสดงสาว ร้องไห้หนัก สูญเสียพ่อกะทันหัน โพสต์อาลัยสุดเศร้า

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปนโยบาย “นายกฯ อนุทิน” 10 ด้าน คนไทยได้ประโยชน์อะไรบ้าง

31 นาที ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหินปิดรับเงินทำบุญผ้าป่าออนไลน์ ข่าว

ถึงเป้าแล้ว! รร.บ้านสะพานหิน ปิดรับบริจาคผ้าป่า หลังเป็นไวรัลทั่วโซเชียล

52 นาที ที่แล้ว
โซเชียลเขมร ทวงสิทธิ์ &quot;ต้มยำกุ้ง&quot; อ้างคิดค้นตั้งแต่สมัยปกครองสยาม ข่าว

เขมรเคลมอีก เปลี่ยนชื่อ “ต้มยำกุ้ง” เป็น “ทะเลเปรี้ยวเผ็ด” อ้างคิดค้นตั้งแต่สมัยปกครองสยาม

55 นาที ที่แล้ว
ยินดี! ผู้กำกับดัง คุกเข่าขอ พิธีกรสาว แต่งงานกลางเวที เผยเส้นทางรักคบปุ๊บแต่งปั๊บ บันเทิง

ยินดี! ผู้กำกับดัง คุกเข่าขอ พิธีกรสาว แต่งงานกลางเวที เผยเส้นทางรักคบปุ๊บแต่งปั๊บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตญี่ปุ่นขวาจัด รุมด่าเด็กไทย เรียงจานซูชิเป็นหอคอย ไม่รู้ว่ากินในไทย ข่าว

ชาวเน็ตญี่ปุ่นขวาจัด รุมด่าเด็กไทย เรียงจานซูชิเป็นหอคอย ไม่รู้ว่ากินในไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบท้องถิ่นภาคใต้ 68 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ - เรียกรายงานตัว ข่าว

สอบท้องถิ่นภาคใต้ 68 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ – เรียกรายงานตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดเจ้าหญิง &quot;นโรดม เจนณา&quot; โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย &quot;อแมนด้า&quot; ข่าว

เทียบชัด! ชุดเจ้าหญิงกัมพูชา โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย “อแมนด้า”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มรดกเลือด เศรษฐีป่วยมะเร็งยกสมบัติ 1,500 ล้าน ให้เมียเด็ก ลูกเมียเก่าโวยแหลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องการ์ตูน โพสต์ตัดพ้อ ตายคือทางออกเดียว ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? แม่น้องการ์ตูน ตัดพ้อ ตายคือทางออก ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับครอบครัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อบ้านไทยเล่านาที เติ้งลี่จวิน เสียชีวิตที่เชียงใหม่ ส่งรพ.ช้าเพราะรถติด บันเทิง

พ่อบ้านไทยเล่านาที เติ้งลี่จวิน เสียชีวิตที่เชียงใหม่ ส่งรพ.ช้าเพราะรถติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน เศรษฐกิจ

ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อำมหิต! จับแม่แท้ๆ-พ่อเลี้ยง ตบลูกขวบครึ่งสลบคามือ เครื่องช็อตปลาจี้อ้างกู้ชีพอ สุดท้ายดับอนาถ ข่าว

อำมหิต! จับแม่แท้ๆ-พ่อเลี้ยง ตบลูกขวบครึ่งสลบคามือ เครื่องช็อตปลาจี้อ้างกู้ชีพ สุดท้ายดับอนาถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ปรี๊ดแตก! ชาวเน็ตแซะไม่สวย ฟาดความสำเร็จสวนกลับหน้าหงาย บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ปรี๊ดแตก! ชาวเน็ตแซะไม่สวย ฟาดความสำเร็จสวนกลับหน้าหงาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สธ.ไม่พบชาวเชียงใหม่ป่วย PM2.5 เพิ่มจากปีก่อน ข่าว

สธ. ไม่พบคนเชียงใหม่ ป่วยจากฝุ่น PM2.5 เพิ่มจากปีก่อน เช็ก 4 กลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอช้าง ดูดวงสงกรานต์ 2569 เตือน 2 ราศีระวัง เฮง 3 ราศีรับทรัพย์อื้อซ่า ดูดวง

หมอช้าง ดูดวงสงกรานต์ 2569 เตือน 2 ราศีระวัง เฮง 3 ราศีรับทรัพย์อื้อซ่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด &quot;นายกฯ อนุทิน&quot; แถลงนโยบายรัฐบาล กางยุทธศาสตร์บริหารประเทศ 5 ด้าน ข่าวการเมือง

ถ่ายทอดสด “นายกฯ อนุทิน” แถลงนโยบายรัฐบาล ชูยุทธศาสตร์บริหารประเทศ 5 ด้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 ประกาศครั้งที่ 1 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 อัปเดตครั้งที่ 1 ราคาทองเปิดตลาดร่วงแรง 600 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการเพลงเศร้า สิ้น กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิตกะทันหัน หลังนำตัวส่งรพ.จากอาการแน่นหน้าอก-หายใจไม่ออก บันเทิง

วงการเพลงเศร้า กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิตกะทันหัน หลังนำตัวส่งรพ.จากอาการแน่นหน้าอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ลุ้นแจกเงิน 400 บาท ใช้สงกรานต์ เช็กใครได้บ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 9 4 69 ดูดวง

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร โผล่เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
ศาลฎีกา

44 อดีต ส.ส. ก้าวไกล ระทึก ป.ป.ช. หอบสำนวนยื่นศาลฎีกาแล้ว ฟันจริยธรรม ปมแก้มาตรา 112

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
พลอย รัญดภา แจ้งข่าวเสียคุณพ่อ

พลอย รัญดภา นักแสดงสาว ร้องไห้หนัก สูญเสียพ่อกะทันหัน โพสต์อาลัยสุดเศร้า

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569

สรุปนโยบาย “นายกฯ อนุทิน” 10 ด้าน คนไทยได้ประโยชน์อะไรบ้าง

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
