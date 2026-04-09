สธ. ไม่พบคนเชียงใหม่ ป่วยจากฝุ่น PM2.5 เพิ่มจากปีก่อน เช็ก 4 กลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวัง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 09:27 น.
สธ.ไม่พบชาวเชียงใหม่ป่วย PM2.5 เพิ่มจากปีก่อน

สธ. ลงพื้นที่เชียงใหม่รับมือวิกฤตฝุ่น PM2.5 อ่วม 12 อำเภอ ยันผู้ป่วย 4 โรคหลักยังไม่พุ่ง สั่งลุยเปิดคลินิกมลพิษดูแลประชาชน พร้อมติดตามสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือ

จากสถานการณ์วิกฤตฝุ่น PM2.5 นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามและการดูแลสุขภาพประชาชน ปัจจุบันปัญหาไฟป่าทำให้ค่าฝุ่นสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 12 อำเภอ ประกอบด้วย ฮอด สะเมิง ดอยสะเก็ด แม่แตง เชียงดาว แม่วาง แม่ริม พร้าว ดอยเต่า จอมทอง หางดง และกัลยานิวัฒนา

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพใน 4 กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เยื่อบุตาขาวอักเสบ ผิวหนังอักเสบ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 5 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้ป่วยทั้ง 4 กลุ่มโรคเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568

ส่วนการให้บริการทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเปิดคลินิกมลพิษในโรงพยาบาลทั่วไป 4 แห่ง และจัดห้องปลอดฝุ่นในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 570 ห้อง ปัจจุบันมีผู้มารับบริการสะสม 6,143 ราย โรงพยาบาลทุกแห่งสำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคที่กำเริบจากฝุ่น PM2.5 ไว้พร้อมให้บริการอย่างเพียงพอ

กระทรวงสาธารณสุขยังร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนให้สถานที่ให้บริการประชาชนทั้งภาครัฐ เอกชน ร้านอาหาร และร้านเครื่องดื่ม จัดทำห้องปลอดฝุ่นรวม 2,014 ห้อง ประชาชนสามารถค้นหาห้องปลอดฝุ่นใกล้ตัวเพื่อเข้าใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มห้องพักปอดได้ทันที

สำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จำนวน 4.2 แสนราย ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ และโรคทางเดินหายใจ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านและให้คำแนะนำเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมแล้ว 3.08 แสนราย เจ้าหน้าที่แจกหน้ากากป้องกันฝุ่นให้ประชาชนไปแล้ว 311,767 ชิ้น และจัดหามุ้งปลอดฝุ่นให้ผู้ป่วยติดเตียง 187 หลัง

นอกจากนี้ ในพื้นที่ที่ค่าฝุ่นสูงระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ระดับอำเภอออกตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน หากเจ้าหน้าที่พบการเจ็บป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรืออาการผิดปกติ ทีมปฏิบัติการจะร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ลงพื้นที่สอบสวนโรคทันที

ข้อมูลจาก : moph

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

