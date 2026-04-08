ลุ้นแจกเงิน 400 บาท ใช้สงกรานต์ เช็กใครได้บ้าง

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ครม. เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 400 บาทต่อคน โอนทันใช้สงกรานต์ พร้อมอุ้มราคาน้ำมันดีเซล อ่านมาตรการลดค่าครองชีพได้ที่นี่
กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ 7 มาตรการเศรษฐกิจเร่งด่วนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 11 เมษายน 2569 มาตรการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ การขับเคลื่อนนโยบายนี้เกิดขึ้นทันทีหลังรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะขออนุมัติวงเงินเพื่อรองรับมาตรการเร่งด่วน นโยบายสำคัญคือการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาลจะปรับเพิ่มเงินจาก 300 บาทเป็น 400 บาทต่อคนต่อเดือน โครงการนี้ต้องใช้งบประมาณราว 1.3 พันล้านบาท
รัฐบาลตั้งเป้าหมายโอนเงินเข้าบัตรให้ประชาชนภายในวันที่ 13 เมษายน 2569 เพื่อให้ทุกคนมีเงินนำไปจับจ่ายใช้สอยช่วงวันหยุดยาวได้ทันที นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนนำโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 กลับมาใช้อีกครั้ง มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายส่วนนี้คาดว่าจะเริ่มต้นดำเนินการได้ในเดือนพฤษภาคม
กระทรวงการคลังจัดเตรียมงบประมาณ 1.6 พันล้านบาทเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ มาตรการนี้ครอบคลุมผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร รถจักรยานยนต์รับจ้าง การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มดำเนินการภายใน 30 วัน
รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการดูแลราคาน้ำมันดีเซล กระทรวงการคลังเตรียมเสนอพระราชกำหนดค้ำประกันเงินกู้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท การขออนุมัติเงินกู้ก้อนนี้จะช่วยรักษาระดับราคาน้ำมันภายในประเทศไม่ให้สูงเกินไป ปัจจุบันกองทุนน้ำมันมีสถานะบัญชีติดลบมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท
รัฐบาลจัดเตรียมเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลควบคู่กับการใช้เงินกองทุนชดเชยราคา 1 บาท การดำเนินการลักษณะนี้จะช่วยรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศในระยะยาว
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2569 ได้สิทธิอะไรบ้าง ถอนเงินได้ไหม
- ข่าวดี! เพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท เป็น 400 บาท คาดได้ 1 เม.ย.นี้
- แจกเงินผู้สูงอายุ 60 ปี รับ 5,000 บาท เข้าบัญชีอัตโนมัติ? พม. แจงความจริงแล้ว
