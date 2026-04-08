ลุ้นแจกเงิน 400 บาท ใช้สงกรานต์ เช็กใครได้บ้าง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 06:13 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 17:48 น.
กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ครม. เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 400 บาทต่อคน โอนทันใช้สงกรานต์ พร้อมอุ้มราคาน้ำมันดีเซล อ่านมาตรการลดค่าครองชีพได้ที่นี่

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ 7 มาตรการเศรษฐกิจเร่งด่วนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 11 เมษายน 2569 มาตรการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ การขับเคลื่อนนโยบายนี้เกิดขึ้นทันทีหลังรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะขออนุมัติวงเงินเพื่อรองรับมาตรการเร่งด่วน นโยบายสำคัญคือการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐบาลจะปรับเพิ่มเงินจาก 300 บาทเป็น 400 บาทต่อคนต่อเดือน โครงการนี้ต้องใช้งบประมาณราว 1.3 พันล้านบาท

รัฐบาลตั้งเป้าหมายโอนเงินเข้าบัตรให้ประชาชนภายในวันที่ 13 เมษายน 2569 เพื่อให้ทุกคนมีเงินนำไปจับจ่ายใช้สอยช่วงวันหยุดยาวได้ทันที นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนนำโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 กลับมาใช้อีกครั้ง มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายส่วนนี้คาดว่าจะเริ่มต้นดำเนินการได้ในเดือนพฤษภาคม

กระทรวงการคลังจัดเตรียมงบประมาณ 1.6 พันล้านบาทเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ มาตรการนี้ครอบคลุมผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร รถจักรยานยนต์รับจ้าง การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มดำเนินการภายใน 30 วัน

รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการดูแลราคาน้ำมันดีเซล กระทรวงการคลังเตรียมเสนอพระราชกำหนดค้ำประกันเงินกู้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท การขออนุมัติเงินกู้ก้อนนี้จะช่วยรักษาระดับราคาน้ำมันภายในประเทศไม่ให้สูงเกินไป ปัจจุบันกองทุนน้ำมันมีสถานะบัญชีติดลบมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท

รัฐบาลจัดเตรียมเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลควบคู่กับการใช้เงินกองทุนชดเชยราคา 1 บาท การดำเนินการลักษณะนี้จะช่วยรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศในระยะยาว

ลุ้นแจกเงิน 400 บาท ใช้สงกรานต์ เช็กใครได้บ้าง

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

