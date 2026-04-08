เตรียมเฮ! “เอกนัฏ” คอนเฟิร์ม พรุ่งนี้ลดราคา น้ำมันดีเซล B7-B20 หน้าปั๊ม 2.14 บาท
“เอกนัฏ” แจ้งข่าวดี พรุ่งนี้ราคาน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ปรับลดลง 2.14 บาทต่อลิตร รับอานิสงส์สหรัฐฯ หยุดยิง แต่เผยยังไม่ไว้ใจทรัมป์
วันที่ 8 เม.ย. 2569 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน กล่าวถึงประเด็นทิศทางราคาน้ำมันและการปรับลดราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ในรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” โดยตอนหนึ่งกล่าวว่า
“เวลาอ้างอิงราคาสิงคโปร์ ข้อเท็จจริงคือเวลากองทุนน้ำมันเอามาคำนวณใช้เป็นการถ่วงน้ำหนัก ก็จะดูราคาน้ำมันสิงคโปร์ของวันก่อน แล้วก็วันก่อนหน้า ดูสองวันเอามาถ่วงน้ำหนัก ถ้าเป็นวันก่อนก็จะเป็น 2 ใน 3 ก่อนหน้าเป็น 1 ใน 3 มาเฉลี่ยแล้วมาตั้งเป็นราคาหน้าโรงกลั่น”
นายเอกนัฏ กล่าวต่อว่า “พรุ่งนี้จะเป็นข่าวดี 2 เด้ง หนึ่งหน้าปั๊มลดลง 2.14 บาท ในกรณี B7 กับ B20 จากกลไกใหม่ และด้วยอานิสงส์จาก โดนัลด์ ทรัมป์ ที่หยุดยิง ก็จะทำให้ภาระของกองทุนน้ำมันที่ชดเชยวันละพันกว่าล้านบาทลดลง น่าจะลดลงอีกประมาณ 2-3 ร้อยล้านบาท”
จากนั้น สรยุทธ ถามว่า “วันนี้ขอลดลงกระชากแรง ๆ หน่อยได้ไหม เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจเมื่อครั้งปรับราคาน้ำมันขึ้นเป็น 6 บาท และ 3.50 บาท” นายเอกนัฏ กล่าวว่า “ต้องพูดตรง ๆ ว่า ผมไม่ค่อยเชื่อทรัมป์เท่าไหร่ เพราะมีความแปรปรวนมาก ก่อนที่จะบอกหยุดยิงก็บอกว่าจะลุยเต็มที่ แล้วอยู่ดี ๆ บอกว่าหยุดยิง 2 สัปดาห์ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหยุดยิง 2 สัปดาห์แล้วพรุ่งนี้ไม่ยิง ไม่มีอะไรแน่นอนในช่วงแบบนี้” และย้ำว่า “2.14 บาทได้แน่ เพราะพี่หนู (อนุทิน) สั่งว่าเอาจริง”
