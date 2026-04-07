ด่วน! กบง. เคาะหั่นราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น 2 บาท ลุ้น กบน. ลดราคาหน้าปั๊ม
ด่วน! กบง. มีมติปรับลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น 2 บาทต่อลิตร จ่อประกาศราชกิจจานุเบกษา 8 เม.ย. นี้ รอลุ้น กบน. เคาะราคาขายปลีกหน้าปั๊ม
วันที่ 7 เม.ย. 2569 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลง 2 บาทต่อลิตร โดยอ้างอิงจากข้อมูลราคาน้ำมันในเดือนมีนาคม 2569 เป็นฐานในการพิจารณา
สำหรับเดือนเมษายน กบง. จะนำข้อมูลราคาในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ว่าจะปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นได้มากกว่า 2 บาทต่อลิตรหรือไม่
ราคาน้ำมันหน้าปั๊มยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทันที เนื่องจากต้องรอกระบวนการ 2 ขั้นตอน ขั้นแรกคือมติของ กบง. จะต้องได้รับการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในวันที่ 8 เม.ย.2569
หลังจากนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) จะเข้ามาพิจารณาต่อว่า จะนำส่วนลด 2 บาทต่อลิตรมาปรับราคาหน้าปั๊มอย่างไร และในรูปแบบใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: