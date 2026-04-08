อ่ำ อัมรินทร์ พลาดซื้อ น้ำมะพร้าวปลอม เผยอาการหลังกินทันที ถามส่งตรวจได้ที่ไหน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 15:29 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 15:31 น.
อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้มีการบุกทลายโรงงานทำน้ำมะพร้าวปลอม ซึ่งใช้น้ำบาดาลมาแต่งกลิ่นหัวเชื้อมะพร้าว และเติมน้ำตาลนิดหน่อย ก่อนบรรจุขวดขายในราคาถูก โดยวันนี้ (8 เม.ย. 69) เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เพิ่งจะมีรายงานเพิ่มเติมล่าสุดว่า ได้มีการบุกจับโรงงานน้ำมะพร้าวปลอม 2 แห่งในสมุทรสงคราม พบว่ามึการใช้น้ำบาดาลแต่งกลิ่นหัวเชื้อมะพร้าวเติมน้ำตาลนิดหน่อย ทำเป็นน้ำมะพร้าวบรรจุขวดขาย สาเหตุที่เลือกใช้น้ำบาดาลเพราะคาดว่าจะเลี่ยงการตรวจเจอสารคลอรีน

ล่าสุดเจอเข้ากับตัวเองแล้ว สำหรับ นักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่ อ่ำ อัมรินทร์ ออกมาอัดคลิปเล่าเหตุการณ์ที่ตนเพิ่งประสบพบเจอมาสด ๆ ร้อน ๆ กับการแวะซื้อ น้ำมะพร้าว บรรจุขวด โดยขายในราคาขวดละ 20 บาท 4 ขวด 100 บาท หลังจากดื่มหมด 2 ขวดแรกก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติของรสชาติ และกลิ่น

หลังจากนั้นก็เริ่มมีอาการปากแห้ง น้ำลายเหนียวตามในทันที ทำให้เกิดความสงสัยว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวปลอมที่ทำมาจากน้ำบาดาลตามข่าวออกหรือไม่ ทั้งยังฝากถามว่า หากมีการสงสัยแบบนี้จะสามารถนำไปตรวจสอบได้ที่ไหน เผื่อปลอมจริงจะได้แจ้งตำรวจให้ไปดำเนินการกับแม่ค้า

“น้ำมะพร้าวที่เคยดื่มเป็นประจำ วันนี้กลับจากเพชรบุรีวิ่งเส้นปากท่อแวะปั๊มกินข้าวแกง ข้างร้านข้าวแกงมีขายน้ำตาลสด มีลูกตาลสด ๆ โชว์ แต่ไม่มีลูกตาลสดขาย มีแต่น้ำตาลสดขาย แล้วก็มีมะพร้าวโชว์อยู่เป็นมะพร้าวสด ๆ แล้วก็มีมะพร้าวขวดแบบนี้ขายอยู่ขวดละ 40 บาท 3 ขวด 100

เราก็ชอบสิเพราะถูกกว่า 20 บาท สีขาวขุ่นแบบนี้ ขวดแรกที่กินไปเนื่องจากกระหายหลังจากทานข้าวแกง ไม่มีกลิ่นของมะพร้าว มีรสชาติเฝื่อน ๆ ระหว่างนั่งรถกินขวดที่ 2 ก็ไม่มีกลิ่นมะพร้าวที่คุ้นเคย แล้วก็มีอาการน้ำลายเหนียว ปากแห้ง

เลยอยากจะเตือนว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะกินน้ำมะพร้าวให้เลือกซื้อกินจากลูกมะพร้าวปอกกินสด ๆ ไม่แนะนำให้ทานแบบนี้ เพราะอาจจะเจอของปลอมได้ที่มันทำมาจากน้ำบาดาลซึ่งตอนนี้เป็นข่าวอยู่ โดนแล้วครับ แถวเส้นพระราม 2 ตอนต้น ๆ เลย เลี้ยวมาจากจังหวัดเพชรบุรีที่วิ่งเข้าปากท่อปั๊ม…สาขาอะไรสักอย่าง

แล้วก็รบกวนแนะนำด้วยครับ มีข้อสงสัยกับน้ำมะพร้าวขวดว่าเป็นของปลอมที่ใช้น้ำบาดาลหรือเปล่า จะนำไปตรวจสอบได้ที่ไหน เผื่อได้ข้อเท็จจริงว่าถ้าเกิดมันเป็นของปลอมที่ทำมาจากน้ำบาดาล เราจะได้เรียกตำรวจไปจับแม่ค้าคนนั้นที่เราหวังว่าจะกินน้ำมะพร้าวให้มีสุขภาพดี กลายเป็นกินน้ำมะพร้าวปลอม ซึ่งตอนนี้ปากแห้งมาก”

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

