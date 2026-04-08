สถิติหวยลาวออกวันพุธ 40 งวด รับ 8 เม.ย. 69 ส่องเลข 2 ตัว 3 ตัวออกซ้ำ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 14:10 น.
51
ตรวจสถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลัง 40 งวด ตั้งแต่ 2 ก.ค. 68 ถึง 1 เม.ย. 69 เช็กเลขท้าย 2 ตัวและ 3 ตัวที่ออกซ้ำบ่อยที่สุดเพื่อเป็นแนวทางเสี่ยงโชค

สำนักข่าวทีนิวส์ (TNews) รวบรวมสถิติหวยลาว (สลากพัฒนา) เฉพาะงวดที่ออกตรงกับวันพุธ ข้อมูลชุดนี้ครอบคลุมการออกรางวัลย้อนหลัง 40 งวด เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2569 ทีมข่าววิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความน่าจะเป็นของตัวเลข

วิเคราะห์สถิติเลขท้าย 2 ตัว

สถิติเลขท้าย 2 ตัวแสดงผลลัพธ์การออกซ้ำที่น่าสนใจดังนี้

  • เลขออกซ้ำ 3 ครั้ง 41

  • เลขออกซ้ำ 2 ครั้ง 09, 73, 22, 06 และ 34

การออกรางวัล 40 งวดนี้มีเลข 2 ตัวท้ายที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 33 ชุด

วิเคราะห์ความถี่ตามหลักตัวเลข

การแยกความถี่ของเลข 2 ตัวท้ายตามตำแหน่งหลักตัวเลขพบข้อมูลดังนี้

  • หลักสิบ (ตัวหน้า) ตัวเลข 0 และ 4 ปรากฏบ่อยที่สุดจำนวน 6 ครั้ง รองลงมาคือตัวเลข 7 ซึ่งปรากฏจำนวน 5 ครั้ง

  • หลักหน่วย (ตัวหลัง) ตัวเลข 1 และ 9 ปรากฏบ่อยที่สุดจำนวน 7 ครั้ง

วิเคราะห์สถิติเลขท้าย 3 ตัว

สถิติเลขท้าย 3 ตัวแสดงตัวเลขซ้ำอย่างชัดเจน ตัวเลข 541 ออกรางวัลซ้ำถึง 3 ครั้ง ทางการลาวออกรางวัลตัวเลขนี้ในงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2568, 26 พฤศจิกายน 2568 และ 27 สิงหาคม 2568 เลข 3 ตัวท้ายชุดอื่นใน 40 งวดนี้แทบไม่ปรากฏการออกซ้ำเลย

ตารางสถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลัง 40 งวด

ลำดับ งวดวันที่ 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
1 01/04/69 6810 810 10
2 25/03/69 1971 971 71
3 18/03/69 4329 329 29
4 11/03/69 5181 181 81
5 04/03/69 1958 958 58
6 25/02/69 4779 779 79
7 18/02/69 6209 209 09
8 11/02/69 6469 469 69
9 04/02/69 8073 073 73
10 28/01/69 3439 439 39
11 21/01/69 9685 685 85
12 14/01/69 8060 060 60
13 07/01/69 7653 653 53
14 31/12/68 4541 541 41
15 24/12/68 4892 892 92
16 17/12/68 3099 099 99
17 10/12/68 7817 817 17
18 03/12/68 3798 798 98
19 26/11/68 5541 541 41
20 19/11/68 4322 322 22
21 12/11/68 1651 651 51
22 05/11/68 2926 926 26
23 29/10/68 2500 500 00
24 22/10/68 4918 918 18
25 15/10/68 9152 152 52
26 08/10/68 3946 946 46
27 01/10/68 9506 506 06
28 24/09/68 4415 415 15
29 17/09/68 0543 543 43
30 10/09/68 1709 709 09
31 03/09/68 0701 701 01
32 27/08/68 1541 541 41
33 20/08/68 0722 722 22
34 13/08/68 1934 934 34
35 06/08/68 9473 473 73
36 30/07/68 2872 872 72
37 23/07/68 0440 440 40
38 16/07/68 1037 037 37
39 09/07/68 6234 234 34
40 02/07/68 2206 206 06

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

