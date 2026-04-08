สถิติหวยลาวออกวันพุธ 40 งวด รับ 8 เม.ย. 69 ส่องเลข 2 ตัว 3 ตัวออกซ้ำ
ตรวจสถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลัง 40 งวด ตั้งแต่ 2 ก.ค. 68 ถึง 1 เม.ย. 69 เช็กเลขท้าย 2 ตัวและ 3 ตัวที่ออกซ้ำบ่อยที่สุดเพื่อเป็นแนวทางเสี่ยงโชค
สำนักข่าวทีนิวส์ (TNews) รวบรวมสถิติหวยลาว (สลากพัฒนา) เฉพาะงวดที่ออกตรงกับวันพุธ ข้อมูลชุดนี้ครอบคลุมการออกรางวัลย้อนหลัง 40 งวด เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2569 ทีมข่าววิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความน่าจะเป็นของตัวเลข
วิเคราะห์สถิติเลขท้าย 2 ตัว
สถิติเลขท้าย 2 ตัวแสดงผลลัพธ์การออกซ้ำที่น่าสนใจดังนี้
-
เลขออกซ้ำ 3 ครั้ง 41
-
เลขออกซ้ำ 2 ครั้ง 09, 73, 22, 06 และ 34
การออกรางวัล 40 งวดนี้มีเลข 2 ตัวท้ายที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 33 ชุด
วิเคราะห์ความถี่ตามหลักตัวเลข
การแยกความถี่ของเลข 2 ตัวท้ายตามตำแหน่งหลักตัวเลขพบข้อมูลดังนี้
-
หลักสิบ (ตัวหน้า) ตัวเลข 0 และ 4 ปรากฏบ่อยที่สุดจำนวน 6 ครั้ง รองลงมาคือตัวเลข 7 ซึ่งปรากฏจำนวน 5 ครั้ง
-
หลักหน่วย (ตัวหลัง) ตัวเลข 1 และ 9 ปรากฏบ่อยที่สุดจำนวน 7 ครั้ง
วิเคราะห์สถิติเลขท้าย 3 ตัว
สถิติเลขท้าย 3 ตัวแสดงตัวเลขซ้ำอย่างชัดเจน ตัวเลข 541 ออกรางวัลซ้ำถึง 3 ครั้ง ทางการลาวออกรางวัลตัวเลขนี้ในงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2568, 26 พฤศจิกายน 2568 และ 27 สิงหาคม 2568 เลข 3 ตัวท้ายชุดอื่นใน 40 งวดนี้แทบไม่ปรากฏการออกซ้ำเลย
ตารางสถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลัง 40 งวด
|ลำดับ
|งวดวันที่
|4 ตัว
|3 ตัว
|2 ตัว
|1
|01/04/69
|6810
|810
|10
|2
|25/03/69
|1971
|971
|71
|3
|18/03/69
|4329
|329
|29
|4
|11/03/69
|5181
|181
|81
|5
|04/03/69
|1958
|958
|58
|6
|25/02/69
|4779
|779
|79
|7
|18/02/69
|6209
|209
|09
|8
|11/02/69
|6469
|469
|69
|9
|04/02/69
|8073
|073
|73
|10
|28/01/69
|3439
|439
|39
|11
|21/01/69
|9685
|685
|85
|12
|14/01/69
|8060
|060
|60
|13
|07/01/69
|7653
|653
|53
|14
|31/12/68
|4541
|541
|41
|15
|24/12/68
|4892
|892
|92
|16
|17/12/68
|3099
|099
|99
|17
|10/12/68
|7817
|817
|17
|18
|03/12/68
|3798
|798
|98
|19
|26/11/68
|5541
|541
|41
|20
|19/11/68
|4322
|322
|22
|21
|12/11/68
|1651
|651
|51
|22
|05/11/68
|2926
|926
|26
|23
|29/10/68
|2500
|500
|00
|24
|22/10/68
|4918
|918
|18
|25
|15/10/68
|9152
|152
|52
|26
|08/10/68
|3946
|946
|46
|27
|01/10/68
|9506
|506
|06
|28
|24/09/68
|4415
|415
|15
|29
|17/09/68
|0543
|543
|43
|30
|10/09/68
|1709
|709
|09
|31
|03/09/68
|0701
|701
|01
|32
|27/08/68
|1541
|541
|41
|33
|20/08/68
|0722
|722
|22
|34
|13/08/68
|1934
|934
|34
|35
|06/08/68
|9473
|473
|73
|36
|30/07/68
|2872
|872
|72
|37
|23/07/68
|0440
|440
|40
|38
|16/07/68
|1037
|037
|37
|39
|09/07/68
|6234
|234
|34
|40
|02/07/68
|2206
|206
|06
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผลหวยลาววันนี้ 7 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45
- สถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลัง 5 ปี เช็กเลขเด่นก่อนลุ้นงวด 1 เมษายน 2569
- สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี งวด 16/4/69 หวยออกหลังสงกรานต์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: