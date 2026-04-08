โคเชลล่า 2026 ตารางถ่ายทอด ทุกโชว์นักร้อง เช็กที่นี่

แฟนเพลงทั่วโลกเตรียมตัวให้พร้อม เทศกาลดนตรีโคเชลลา (Coachella) ประกาศตารางเวลาขึ้นโชว์ของศิลปินสัปดาห์แรกออกมาแล้ว จัดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ ทุกคนจะได้รู้เวลาที่แน่นอนของศิลปินระดับเฮดไลเนอร์อย่าง ซาบรินา คาร์เพนเตอร์ จัสติน บีเบอร์ คาโรล จี
ปีนี้ มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ แจ็ก ไวต์ ร็อกเกอร์คนดังมีชื่อโผล่ขึ้นเวทีแบบกะทันหัน เตรียมขึ้นโชว์ความยาว 45 นาทีที่เวทีโมฮาวีเต็นท์ในช่วงบ่ายวันเสาร์
แจ็ก ไวต์ เคยเป็นเฮดไลเนอร์งานโคเชลลาเมื่อ 11 ปีก่อน การใส่ชื่อศิลปินดังแบบกะทันหันกลายเป็นธรรมเนียมแปลกใหม่ของโคเชลลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา งานไม่มีการรับประกันว่าเขาจะกลับมาโชว์ในสัปดาห์ที่สองเหมือนศิลปินคนอื่นตามตารางปกติ
ซาบรินา คาร์เพนเตอร์ เฮดไลเนอร์คิวแรกจะขึ้นโชว์เร็วกว่าปกติ เธอเตรียมเสิร์ฟความสนุกในเช้าวันเสาร์เวลา 11.05 น. ถึง 12.35 น. ตามเวลาประเทศไทย ส่วน เอนิมา ศิลปินเพลงอิเล็กทรอนิกส์จะขึ้นโชว์บนเวทีหลักช่วงบ่ายวันเสาร์เวลา 14.00 น.
จัสติน บีเบอร์ เฮดไลเนอร์คิวถัดมาจะขึ้นเวทีดึกกว่าซาบรินาถึงสองชั่วโมงครึ่ง เขาเตรียมโชว์ช่วงบ่ายวันอาทิตย์เวลา 13.25 น. ตามเวลาประเทศไทย แฟนเพลงคาดหวังว่าเขาจะนำเพลงทั้ง 25 เพลงจากอัลบั้ม Swag มาโชว์แบบจัดเต็มอิงจากคอนเสิร์ตอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้
คาโรล จี เฮดไลเนอร์วันปิดงานจะขึ้นโชว์ช่วงก่อนเที่ยงวันจันทร์เวลา 11.55 น. ตามเวลาประเทศไทย
โคเชลลายังจัดกิจกรรมพิเศษของวงเรดิโอเฮด ฉายภาพยนตร์จอยักษ์ความยาว 75 นาที ภาพยนตร์รวบรวมชิ้นงานศิลปะ ภาพวาด บันทึกเสียง โน้ตลายมือของ ทอม ยอร์ก กับ สแตนลีย์ ดอนวูด แฟนเพลงต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบเพื่อเข้าชม
เช้าวันเสาร์ (ตามเวลาประเทศไทย)
Slayyyter เวลา 05.00 น.
Teddy Swims เวลา 07.30 น.
ซาบรินา คาร์เพนเตอร์ เวลา 11.05 น.
เอนิมา เวลา 14.00 น.
เช้าวันอาทิตย์ (ตามเวลาประเทศไทย)
แจ็ก ไวต์ เวลา 05.00 น.
Labrinth เวลา 10.30 น.
The Strokes เวลา 11.00 น.
จัสติน บีเบอร์ เวลา 13.25 น.
เช้าวันจันทร์ (ตามเวลาประเทศไทย)
Little Simz เวลา 06.25 น.
Iggy Pop เวลา 09.10 น.
คาโรล จี เวลา 11.55 น.
Kaskade ปิดท้ายงานเวลา 12.45 น.
