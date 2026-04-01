“กัน จอมพลัง” โพสต์ให้กำลังใจ “น.อ.ธรรมนูญ” ร่วมเผชิญหน้าเขมรด้วยกัน
กัน จอมพลัง โพสต์ให้กำลังใจ น.อ.ธรรมนูญ หลังถูกสั่งย้ายไปประจำ นปท.ทร. เคยร่วมเผชิญหน้าเขมรด้วยกัน เขมรมาเป็นร้อยแต่ไม่ถอยซักก้าว
จากกรณีที่ พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) มีคำสั่งพ้นหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน นายทหารในสังกัด 17 นาย โดยหนึ่งในนั้น มี น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผบ.ฉก.นย.ตราด ย้ายไปหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ (นปท.ทร.) รวมอยู่ด้วยนั้น
ล่าสุด นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง โพสต์เฟซบุ๊กให้กำลังใจ น.อ.ธรรมนูญ ว่า “เป็นกำลังใจให้ผู้การธรรมนูญครับ พึ่งทราบคำสั่งย้ายจากนาวิกโยธินตราด ไปทำงานกู้ทุ่นบึ้ม ในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องรีบเก็บของเข้าที่ใหม่ภายในวันที่ 1 นี้ท่านผู้การเป็นทหารอาชีพนายสั่งให้ทำนายสั่งให้ไปไหนก็พร้อม ผมในฐานะที่ทำงานและพัฒนาพื้นที่มากับท่านผู้การ ท่านเป็นคนที่ขึงขังจริงจังเขมรกลัว ต่อให้เป็นรองนายกเขมรมาคนมาเยอะเป็นร้อยก็ไม่คิดจะถอยให้แม้แต่ก้าวเดียว รอจนเขมรกลับหมดท่านถึงกลับ แต่เป็นคนที่เข้าถึงง่ายกับคนไทย อารมณ์ดีเป็นนักรบมาตลอดตั้งแต่อยู่ใต้จนถึงตราด
รบเอาพื้นที่คืนกลับมาได้เยอะและเป็นนักพัฒนาเปิดทางส่งทีมมาช่วยผมพัฒนาพื้นที่ทมอดาให้น้องๆผู้น้อยตั้งแต่รั้วตู้คอนเทนเนอร์ ทำไฟ 3 กิโล ทำน้ำบาดาล ทำกล้องวงจรปิด ทำบังเกอร์ หากพี่ไปที่ใหม่ต้องการสิ่งใดผมยินดีร่วมด้วยเสมอ ภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำงานด้วยกันครับ สุดท้ายนี้ผู้การอาจจะมีเวลาพักมากขึ้น ไปดูกิจการของครอบครัว ใครอยากไปเจอผู้การไปได้ที่ข้าวแกงผู้การ ตลาดเรือบิน 2 ระยอง ครับ”
พร้อมเขียนข้อความต่ออีกว่า “เราเคยเผชิญหน้ากับเขมรนับ 100 มาด้วยกัน ท่านผู้การไม่ถอยซักก้าวครับ”
