แพทย์โรงพยาบาลลานนา เผยฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่ ทำคนเข้าโรงพยาบาล 2 เท่า
แพทย์โรงพยาบาลลานนา เผยฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่ ทำคนเข้าโรงพยาบาล 2 เท่า แนะประชาชนสวมหน้ากาก ปิดประตูหน้าต่างมิดชิด
นพ.อภินันท์ ตันติวุฒิ แพทย์อายุกรรมโรงพยาบาลลานนา ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ว่า หลังพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีปริมาณฝุ่นควันหนัก โดยปีนี้สถานการณ์หนักกว่าทุกปีที่ผ่านมา น่าจะเกิดจากสภาพอากาศและการเผาวัชพืช และไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และค่า AQI สูงเกินมาตรฐาน
ส่งผลทำให้มีคนไข้ที่รับผลกระทบเป็นผื่นแพ้ เข้ามารักษาอาการที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าตัว และคนไข้ที่เป็นโรคหอบหืด รวมทั้งคนไข้ที่มีอาการหอบเหนื่อยแบบไม่ทราบสาเหตุนั้น ได้มีประมาณมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยผลกระทบนั้นจะเกิดกับคนไข้ OPD ส่วน IPD นั้นคาดว่าสัปดาห์หน้าอาจจะได้รับผลกระทบ ซี่งขณะนี้คนไข้ที่มารักษาตัวนั้นจะเป็นลมพิษผื่นแพ้ อาการแพ้ทั่วทั้งตัวบางรายก็จะมีการแพ้ที่รุนแรง ส่วนทางหมอหูคอจมูกนั้น ก็จะพบว่ามีผู้ป่วยเขามารักษาตัวเพราะเลือดกำเดาไหลนั้นเพิ่มขึ้น เข้ามารักษาอาการวันละ 3-5 ราย และโพรงจมูกอักเสบค่อนข้างรุนแรง
ขณะที่ทางด้านจักษุแพทย์นั้น ระยะนี้ก็พบว่ามีผู้ป่วยเข้ารักษาตัวเรื่องผู้ป่วยที่มีปัญหาอาการระคายเคืองดวงตาและเหยื่อบุตาอักเสบสูงขึ้นมาก เพราะฝุ่นพิษนั้นมีความอันตรายสูงมาก เพราะจะซึมเข้าไปในเลือดและทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคอัมพฤกษ์อัมพาตสูงขึ้นด้วย และโรคหัวใจขาดเลือดฉับพลันด้วย ดังนั้นฝุ่นควันเป็นสิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงมากๆ เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้
นอกจากนี้ นพ.อภินันท์ เตือนให้ประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 เวลาที่อยู่กลางแจ้ง ซึ่งจะสามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ขนาดเล็กได้ดี ส่วนใครถ้าอยู่ในที่ร่มหรือในบ้านนั้นก็ต้องเปิดเครื่องฟอกอากาศและปิดประตูหน้าต่างประตูมิดชิด เพื่อไม่ให้ฝุ่นเล็ดลอดเข้ามา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: