ดร.เชน ยืนยันเพื่อไทยเดินหน้าสานต่อนโยบาย จัดแข่ง F1 ในไทยแน่นอน โดยคาดว่าจะใช้พื้นที่จตุจักรเป็นสนามการแข่งขัน
ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย นำทีมเดินทางขอเข้าพบ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังปัญหา และ อุปสรรคการบริหาร จัดการของวงการกีฬาไทยโดยมี นายสรวงศ์ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วม
โดยช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามว่าทางพรรคจะสานต่อการจัดการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง หรือฟอร์มูล่าวัน (F1) ในไทยหรือไม่นั้น โดย ดร.เชน ตอบ ว่า เรื่องเอฟวัน ไม่ได้มีประเด็นหรือปัญหาที่จะไม่สานต่อ เราเดินหน้าแน่นอน เราอยากจะเดินหน้าหลายอย่าง ไม่ใช่แค่ ฟอร์มูลาวัน แต่เป็นเรื่องที่สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย ต้องสานต่อหลายโปรเจค
ทั้งนี้อ้างอิงจากกองประชาสัมพันธ์ กกท. ระบุว่าหากการแข่งขันเกิดขึ้นจริงจะเล็งจัดในพื้นที่จตุจักร คาดการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2571-2575 จัดแข่งทั้งสิ้น 5 ปี และใช้เวลาแข่งขัน 3 วันต่อปี ซึ่งตรงกับวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ของเดือนมีนาคมหรือเดือนกันยายน
