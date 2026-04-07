ป.ป.ช. เร่งชงศาลฎีกา เอาผิด 44 อดีต สส.ก้าวไกล คดีแก้ ม.112 ลุ้นยื่น 9 เม.ย.นี้
ป.ป.ช. เตรียมยื่นศาลฎีกา เอาผิดจริยธรรมร้ายแรง 44 อดีต สส.ก้าวไกล คดีเสนอแก้ ม.112 ลุ้นส่งเอกสาร 9 เม.ย. ยืนยันทำตามกรอบเวลา ไม่เกี่ยวเกมการเมือง
นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมส่งคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อเอาผิดอดีต ส.ส.พรรคก้าวไกล 44 คน กรณีร่วมเข้าชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่ง ป.ป.ช.ชี้มูลว่าเป็นการกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรง
นายสุรพงษ์ ระบุว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งถ่ายเอกสารประกอบการพิจารณาจำนวนหลายหมื่นแผ่น รวม 56 ชุด เพื่อส่งให้องค์คณะศาลฎีกาและฝ่ายเลขานุการศาลฎีกา โดยกำหนดว่าในวันที่ 9 เม.ย.นี้ เจ้าหน้าที่จะนำเอกสารทั้งหมดส่งให้ฝ่ายเลขาธิการตรวจสอบความครบถ้วน
หากเอกสารทุกส่วนมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ป.ป.ช.จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาได้ในวันที่ 9 เม.ย.ทันที ยืนยันว่าทำงานเต็มที่และพร้อมยื่นทันที หากเอกสารไม่สมบูรณ์ อาจต้องขยับกำหนดการส่งคำร้องออกไปก่อน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในวันที่ 9 เม.ย. จะตรงกับวันที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพอดี นายสุรพงษ์ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองแน่นอน เป็นเพียงกระบวนการทางกฎหมายตามปกติเท่านั้น
นายสุรพงษ์อธิบายกระบวนการหลังยื่นคำร้องว่า ศาลฎีกาจะทำการตั้งองค์คณะขึ้นมาตรวจสอบและพิจารณาคำร้องของ ป.ป.ช. จากนั้นจึงจะมีคำสั่งว่าจะรับคำร้องหรือไม่ และจะสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหายุติการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอำนาจวินิจฉัยของศาลฎีกาทั้งสิ้น ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีคำสั่งในวันใด
- “ปิยบุตร” ชี้ 44 สส. กำลังถูกนิติสงครามบดขยี้ คนที่เป็นความหวังถูกจับขึ้นกีโยตีน
- “ไอซ์ รักชนก” เดือด ถามความยุติธรรมอยู่ไหน หลัง ป.ป.ช. ยื่นฟ้อง 44 สส.
- ด่วน! ป.ป.ช. เห็นชอบคำร้องยื่นศาลฎีกา เอาผิด 44 สส. พรรคส้มยื่นแก้ ม.112
