ข่าว

นายกแถลงด่วน วอนราชการ WFH ประชาชนงดขับรถส่วนตัว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 14:18 น.
59
ายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวในงานที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
ภาพจาก: รัฐบาลไทย

นายกรัฐมนตรี สั่งทุกหน่วยงานราชการ ทำงานจากบ้าน (Work from Home) เพื่อประหยัดพลังงาน หลังสงครามตะวันออกกลางบานปลายถล่มแหล่งผลิตน้ำมัน ขอประชาชนใช้รถสาธารณะ พร้อมเผย ครม. ชุดใหม่เตรียมถวายสัตย์ปฏิญาณตนวันนี้

วันที่ 6 เมษายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อแจ้งเตือนประชาชน เรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง กองกำลังคู่ขัดแย้งขยายขอบเขตสงคราม พวกเขายกระดับการโจมตีเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันอย่างต่อเนื่อง

สงครามสร้างความเสี่ยงต่อวิกฤตพลังงานทั่วโลก บริษัทผู้ผลิตขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางสู่ประเทศต่างๆ ยากลำบากมากขึ้น นายกรัฐมนตรีประเมินว่าสงครามจะทวีความรุนแรง ทรงตัวกินระยะเวลายาวนาน ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศในปริมาณสูง ประชาชนจะเผชิญปัญหาราคาน้ำมันแพง รัฐบาลจะจัดหาน้ำมันจากต่างประเทศยากขึ้น

แม้ประเทศไทยสำรองน้ำมันไว้ในระดับสูง รัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจ นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานราชการทุกแห่งให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเข้มงวด ข้าราชการต้องทำงานจากบ้านหรือทำงานจากที่อื่น พร้อมดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานด้านอื่น

รัฐบาลขอความร่วมมือภาคเอกชนกับประชาชนทั่วไปให้ร่วมประหยัดพลังงาน ทุกคนสามารถช่วยกันด้วยการทำงานจากบ้าน ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ใช้รถยนต์คันเดียวกันเมื่อมีเส้นทางเดียวกัน ตลอดจนประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

นายกรัฐมนตรีแจ้งว่ารัฐบาลอาจประกาศมาตรการอื่นเพิ่มเติมในอนาคต รัฐบาลจะทำทุกวิถีทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ เขาเชื่อมั่นว่าคนไทยจะร่วมแรงร่วมใจฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้

นายอนุทินกล่าวทิ้งท้ายว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เตรียมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ เพื่อรับทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มรูปแบบ รัฐบาลชุดใหม่พร้อมเร่งแก้ไขปัญหา ขจัดอุปสรรค นำคุณภาพชีวิตที่ดีกลับคืนสู่ประชาชนทุกคนโดยเร็วที่สุด

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

