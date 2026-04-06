นายกแถลงด่วน วอนราชการ WFH ประชาชนงดขับรถส่วนตัว
นายกรัฐมนตรี สั่งทุกหน่วยงานราชการ ทำงานจากบ้าน (Work from Home) เพื่อประหยัดพลังงาน หลังสงครามตะวันออกกลางบานปลายถล่มแหล่งผลิตน้ำมัน ขอประชาชนใช้รถสาธารณะ พร้อมเผย ครม. ชุดใหม่เตรียมถวายสัตย์ปฏิญาณตนวันนี้
วันที่ 6 เมษายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อแจ้งเตือนประชาชน เรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง กองกำลังคู่ขัดแย้งขยายขอบเขตสงคราม พวกเขายกระดับการโจมตีเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันอย่างต่อเนื่อง
สงครามสร้างความเสี่ยงต่อวิกฤตพลังงานทั่วโลก บริษัทผู้ผลิตขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางสู่ประเทศต่างๆ ยากลำบากมากขึ้น นายกรัฐมนตรีประเมินว่าสงครามจะทวีความรุนแรง ทรงตัวกินระยะเวลายาวนาน ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศในปริมาณสูง ประชาชนจะเผชิญปัญหาราคาน้ำมันแพง รัฐบาลจะจัดหาน้ำมันจากต่างประเทศยากขึ้น
แม้ประเทศไทยสำรองน้ำมันไว้ในระดับสูง รัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจ นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานราชการทุกแห่งให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเข้มงวด ข้าราชการต้องทำงานจากบ้านหรือทำงานจากที่อื่น พร้อมดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานด้านอื่น
รัฐบาลขอความร่วมมือภาคเอกชนกับประชาชนทั่วไปให้ร่วมประหยัดพลังงาน ทุกคนสามารถช่วยกันด้วยการทำงานจากบ้าน ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ใช้รถยนต์คันเดียวกันเมื่อมีเส้นทางเดียวกัน ตลอดจนประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด
นายกรัฐมนตรีแจ้งว่ารัฐบาลอาจประกาศมาตรการอื่นเพิ่มเติมในอนาคต รัฐบาลจะทำทุกวิถีทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ เขาเชื่อมั่นว่าคนไทยจะร่วมแรงร่วมใจฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้
นายอนุทินกล่าวทิ้งท้ายว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เตรียมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ เพื่อรับทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มรูปแบบ รัฐบาลชุดใหม่พร้อมเร่งแก้ไขปัญหา ขจัดอุปสรรค นำคุณภาพชีวิตที่ดีกลับคืนสู่ประชาชนทุกคนโดยเร็วที่สุด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: