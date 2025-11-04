อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ประกาศใช้หนี้ 1.9 ล้านหมดเกลี้ยง ลั่นป้ายหน้าทวงคืน 2.3 ล้าน
อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม โพสต์เฟซบุ๊ก “ใช้หนี้หมดจบสิ้นแล้ว 1.9 ล้าน” ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนน้ำพริก เผยป้ายต่อไป ขอเงินคืนจากกรมบังคับคดี 2.3 ล้าน
เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568 อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “คนตื่นธรรม” เพื่อแจ้งข่าวว่า ตนเองได้ใช้หนี้สินทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อาจารย์เบียร์ ระบุข้อความว่า “ใช้หนี้หมดจบสิ้นแล้วนะ 1.9 ล้าน รายสุดท้าย”
หลังจากประกาศว่าหมดหนี้แล้ว อาจารย์เบียร์ ได้เขียนถึงเป้าหมายต่อไปของตนเอง โดยโพสต์ว่า “ป้ายต่อไป เหลือขอเงินคืนจาก กรมบังคับคดี” พร้อมระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่า มีทั้งหมด 4 รายการ รวมเป็นเงิน 2.3 ล้านบาท
นอกจากนี้ อาจารย์เบียร์ ยังได้ขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเขามาโดยตลอด โดยระบุว่า “ขอบคุณทุกคนที่ช่วยอุดหนุนน้ำพริกมาตลอด”
ก่อนที่ อาจารย์เบียร์ จะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดและคำสอนว่า “ทุกคนต้องหมดหนี้ ด้วยสัมมาอาชีพของตน”
