ทนายพัฒน์ โพสต์ให้กำลังใจ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ทำคนสงสัยเกิดอะไรขึ้น?

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 15:43 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 15:43 น.
64

เกิดอะไรขึ้น? ทนายพัฒน์ โพสต์ให้กำลังใจ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม กลางเฟซบุ๊ก ทำชาวเน็ตแห่ใส่ใจหาสาเหตุโพสต์ปริศนา

จู่ ๆ ก็มีเรื่องราวมาให้ชาวเน็ตได้ใส่ใจกันอีกแล้ว เมื่อ ทนายพัฒน์ ทนายความชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความปริศนาผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยเนื้อหาเป็นการให้กำลังใจ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ระบุว่า “ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรมเสมอ —ทนายพัฒน์—”

ทนายพัฒน์ โพสต์ให้กำลังใจ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ทำคนสงสัยเกิดอะไรขึ้น

หลังจากโพสต์ได้ไม่นานก็มีชาวเน็ต รวมถึงแฟนคลับทั้งของทนายพัฒน์เองและแฟนคลับของอาจารย์เบียร์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย โดยส่วนใหญ่พยายามถามทางทนายว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะจูา ๆ ทนายพัฒน์ก็ออกมาโพสต์แบบนี้เหมือนมีนัยอะไรบางอย่าง

อย่างไรก็ตามแม้ว่าทั้งอ.เบียร์ คนตื่นธรรม และทนายพัฒน์ จะยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่โพสต์ให้กำลังใจในครั้งนี้เป็นเพราะอะไร เราก็คงต้องติดตามกันต่อไป หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

ชาวเน็ตคอมเมนต์ ชาวเน็ตคอมเมนต์-1 ชาวเน็ตคอมเมนต์-2 ชาวเน็ตคอมเมนต์-3

