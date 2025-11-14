ทนายพัฒน์ โพสต์ให้กำลังใจ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ทำคนสงสัยเกิดอะไรขึ้น?
เกิดอะไรขึ้น? ทนายพัฒน์ โพสต์ให้กำลังใจ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม กลางเฟซบุ๊ก ทำชาวเน็ตแห่ใส่ใจหาสาเหตุโพสต์ปริศนา
จู่ ๆ ก็มีเรื่องราวมาให้ชาวเน็ตได้ใส่ใจกันอีกแล้ว เมื่อ ทนายพัฒน์ ทนายความชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความปริศนาผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยเนื้อหาเป็นการให้กำลังใจ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ระบุว่า “ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรมเสมอ —ทนายพัฒน์—”
หลังจากโพสต์ได้ไม่นานก็มีชาวเน็ต รวมถึงแฟนคลับทั้งของทนายพัฒน์เองและแฟนคลับของอาจารย์เบียร์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย โดยส่วนใหญ่พยายามถามทางทนายว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะจูา ๆ ทนายพัฒน์ก็ออกมาโพสต์แบบนี้เหมือนมีนัยอะไรบางอย่าง
อย่างไรก็ตามแม้ว่าทั้งอ.เบียร์ คนตื่นธรรม และทนายพัฒน์ จะยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่โพสต์ให้กำลังใจในครั้งนี้เป็นเพราะอะไร เราก็คงต้องติดตามกันต่อไป หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
อ้างอิงจาก : FB ทนายพัฒน์ คุยกฎหมาย
