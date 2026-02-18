โบว์ เมลดา เหนื่อยดราม่าวิจารณ์หุ่น ตอกกลับหน้าสั่น ดูตัวเองก่อน อย่าไปว่าคนอื่น

โบว์ เมลดา เหนื่อยดราม่าน้ำหนัก ฟาดกลับชาวเน็ตวิจารณ์หุ่น เป็นเอามาก-ดูตัวเองก่อน เผยตอนนี้แฮปปี้กับตัวเอง ไม่ว่าอ้วนหรือผอมก็ต้องทำงาน ลั่น อย่าไปว่าคนอื่น
สำหรับนักแสดงสาว โบว์ เมลดา สุศรี ถือเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ถูกวิจารณ์เรื่องรูปร่างอยู่บ่อย ๆ ล่าสุด เจ้าตัวออกมาเปิดใจถึงประเด็นดราม่าเรื่องหุ่น รวมถึงอัปเดตความรักกับหวานใจ อาเล็ก ธีรเดช ที่เพิ่งผ่านพ้นวันวาเลนไทน์มาหมาดๆ
ประเด็นดราม่าที่มีชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์เรื่องรูปร่างว่าผอมลงหรืออ้วนขึ้น สาวโบว์ตอบกลับแบบฟาด ๆ ว่า เรื่องความอ้วนความผอมมันอยู่ที่ปากเรา ช่วงนี้ที่ผอมลงเพราะกินน้อยลงและมีตัวช่วย พร้อมฝากข้อความถึงเกรียนคีย์บอร์ดที่ชอบติรูปร่างคนอื่น และแนะนำให้ส่องกระจกดูตัวเอง หรือดูรูปโปรไฟล์ตัวเองก่อนจะมาว่าคนอื่น เพราะไม่ว่าเธอจะอ้วนหรือผอมก็ยังทำงานหาเงิน อีกทั้งตนพอใจในรูปร่างของตัวเองทุกช่วงเวลา
“มันดราม่าอะไรกันกับเรื่องน้ำหนัก นี่มันยุคสมัยไหนแล้วลูก มันจะผอมจะอ้วนก็อยู่ที่ปากเรานี่แหละ เพราะช่วงนี้กินน้อยลงแล้วก็มีคนมาช่วยด้วย เดี๋ยวรอให้เขาเปิดตัวก่อนพูดได้เลย พี่อาเล็กเขาก็กินน้อยลง เขากินโปรตีนเยอะ แต่เราเน้นอร่อย ในมื้อนึงกินเยอะมาก กินแค่รู้ว่า พออิ่มแล้ว”
เมื่อถูกถามว่าอยากฝากข้อความอะไรถึงคนที่อยากวิจารณ์หุ่นหรือไม่ สาวโบว์ตอกกลับว่า “xึงอะเป็นเอามาก พวกคอมเมนต์อ่ะ ดูโปรไฟล์ด้วย หนูพอใจทุกช่วงเลย ไม่ว่าจะอ้วนจะผอม สุดท้ายเราก็ทำงานหาเงินเท่ากันนะ อย่าไปว่าคนอื่นเลย ก่อนว่าคนอื่นย้อนดูตัวตนก่อน”
ส่วนชีวิตคู่แฟน ๆ ยังเห็นว่าคงความหวานได้เหมือนเดิมทุกปี สำหรับวาเลนไทน์ที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีการแลกดอกไม้กันคนละช่อและไปทานข้าวริมน้ำ ส่วนของขวัญชิ้นใหญ่ โบว์เผยว่าซื้อให้ตัวเอง เพราะเป็นคนทำงานหาเงินเองได้ ไม่ต้องพึ่งพาใคร แค่ดอกไม้ก็พอใจแล้ว
เมื่อถามถึงโมเมนต์เซอร์ไพรส์ โบว์เล่าขำ ๆ ว่า ระหว่างเดต อาเล็กทำท่าก้มลงไปผูกเชือกรองเท้า จนเธอตกใจรีบบอกว่า “อย่าเพิ่งคุกเข่านะ” ฝั่งแฟนหนุ่มก็แก้เขินว่าแค่เชือกหลุดจริง ๆ
อย่างไรก็ดี เธอยอมรับว่ายังไม่อยากให้คุกเข่าตอนนี้ เพราะมองว่าตนเองอายุยังไม่ถึง 30 ปี ยังอยากทำงานเก็บเงินก่อน เพราะการจัดงานแต่งงานสมัยนี้ค่าใช้จ่ายสูงมาก ทุกอย่างแพงไปหมดจึงอยากสร้างอนาคตก่อน
ในประเด็นเรื่องการใช้ชีวิตคู่ นักแสดงสาวเผยว่าจากเดิมที่เป็นคนหัวโบราณ ตอนนี้มองว่าการได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อนแต่งงาน หรือการไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้เห็นธาตุแท้ในยามลำบากหรือเวลาโมโห ดีกว่าไปรู้ทีหลังตอนแต่งงานแล้ว
โบว์ เมลดา ยอมรับว่ายังมีเรื่องที่ต้องปรับจูนกันอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะเรื่องการนอนและอุณหภูมิที่ถือเป็นปัญหาใหญ่ เพราะอาเล็กขี้ร้อนมาก ชอบเปิดแอร์เย็นเจี๊ยบระดับ 18-19 องศาฯ ในขณะที่โบว์ขี้หนาว ซึ่งตอนนี้ยังหาจุดกึ่งกลางไม่ได้ เวลาไปเที่ยวด้วยกันก็ต้องอดทนและตกลงกันหน้างาน
