ข่าวดาราบันเทิง

โบว์ เมลดา เหนื่อยดราม่าวิจารณ์หุ่น ตอกกลับหน้าสั่น ดูตัวเองก่อน อย่าไปว่าคนอื่น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 15:06 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 15:08 น.
129
โบว์ เมลดา สวนกลับเกรียนวิจารณ์หุ่น

โบว์ เมลดา เหนื่อยดราม่าน้ำหนัก ฟาดกลับชาวเน็ตวิจารณ์หุ่น เป็นเอามาก-ดูตัวเองก่อน เผยตอนนี้แฮปปี้กับตัวเอง ไม่ว่าอ้วนหรือผอมก็ต้องทำงาน ลั่น อย่าไปว่าคนอื่น

สำหรับนักแสดงสาว โบว์ เมลดา สุศรี ถือเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ถูกวิจารณ์เรื่องรูปร่างอยู่บ่อย ๆ ล่าสุด เจ้าตัวออกมาเปิดใจถึงประเด็นดราม่าเรื่องหุ่น รวมถึงอัปเดตความรักกับหวานใจ อาเล็ก ธีรเดช ที่เพิ่งผ่านพ้นวันวาเลนไทน์มาหมาดๆ

ประเด็นดราม่าที่มีชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์เรื่องรูปร่างว่าผอมลงหรืออ้วนขึ้น สาวโบว์ตอบกลับแบบฟาด ๆ ว่า เรื่องความอ้วนความผอมมันอยู่ที่ปากเรา ช่วงนี้ที่ผอมลงเพราะกินน้อยลงและมีตัวช่วย พร้อมฝากข้อความถึงเกรียนคีย์บอร์ดที่ชอบติรูปร่างคนอื่น และแนะนำให้ส่องกระจกดูตัวเอง หรือดูรูปโปรไฟล์ตัวเองก่อนจะมาว่าคนอื่น เพราะไม่ว่าเธอจะอ้วนหรือผอมก็ยังทำงานหาเงิน อีกทั้งตนพอใจในรูปร่างของตัวเองทุกช่วงเวลา

“มันดราม่าอะไรกันกับเรื่องน้ำหนัก นี่มันยุคสมัยไหนแล้วลูก มันจะผอมจะอ้วนก็อยู่ที่ปากเรานี่แหละ เพราะช่วงนี้กินน้อยลงแล้วก็มีคนมาช่วยด้วย เดี๋ยวรอให้เขาเปิดตัวก่อนพูดได้เลย พี่อาเล็กเขาก็กินน้อยลง เขากินโปรตีนเยอะ แต่เราเน้นอร่อย ในมื้อนึงกินเยอะมาก กินแค่รู้ว่า พออิ่มแล้ว”

เมื่อถูกถามว่าอยากฝากข้อความอะไรถึงคนที่อยากวิจารณ์หุ่นหรือไม่ สาวโบว์ตอกกลับว่า “xึงอะเป็นเอามาก พวกคอมเมนต์อ่ะ ดูโปรไฟล์ด้วย หนูพอใจทุกช่วงเลย ไม่ว่าจะอ้วนจะผอม สุดท้ายเราก็ทำงานหาเงินเท่ากันนะ อย่าไปว่าคนอื่นเลย ก่อนว่าคนอื่นย้อนดูตัวตนก่อน”

โบว์ เมลดา-1
ภาพจาก Instagram : bow_maylada

ส่วนชีวิตคู่แฟน ๆ ยังเห็นว่าคงความหวานได้เหมือนเดิมทุกปี สำหรับวาเลนไทน์ที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีการแลกดอกไม้กันคนละช่อและไปทานข้าวริมน้ำ ส่วนของขวัญชิ้นใหญ่ โบว์เผยว่าซื้อให้ตัวเอง เพราะเป็นคนทำงานหาเงินเองได้ ไม่ต้องพึ่งพาใคร แค่ดอกไม้ก็พอใจแล้ว

เมื่อถามถึงโมเมนต์เซอร์ไพรส์ โบว์เล่าขำ ๆ ว่า ระหว่างเดต อาเล็กทำท่าก้มลงไปผูกเชือกรองเท้า จนเธอตกใจรีบบอกว่า “อย่าเพิ่งคุกเข่านะ” ฝั่งแฟนหนุ่มก็แก้เขินว่าแค่เชือกหลุดจริง ๆ

อย่างไรก็ดี เธอยอมรับว่ายังไม่อยากให้คุกเข่าตอนนี้ เพราะมองว่าตนเองอายุยังไม่ถึง 30 ปี ยังอยากทำงานเก็บเงินก่อน เพราะการจัดงานแต่งงานสมัยนี้ค่าใช้จ่ายสูงมาก ทุกอย่างแพงไปหมดจึงอยากสร้างอนาคตก่อน

ในประเด็นเรื่องการใช้ชีวิตคู่ นักแสดงสาวเผยว่าจากเดิมที่เป็นคนหัวโบราณ ตอนนี้มองว่าการได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อนแต่งงาน หรือการไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้เห็นธาตุแท้ในยามลำบากหรือเวลาโมโห ดีกว่าไปรู้ทีหลังตอนแต่งงานแล้ว

โบว์ เมลดา ยอมรับว่ายังมีเรื่องที่ต้องปรับจูนกันอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะเรื่องการนอนและอุณหภูมิที่ถือเป็นปัญหาใหญ่ เพราะอาเล็กขี้ร้อนมาก ชอบเปิดแอร์เย็นเจี๊ยบระดับ 18-19 องศาฯ ในขณะที่โบว์ขี้หนาว ซึ่งตอนนี้ยังหาจุดกึ่งกลางไม่ได้ เวลาไปเที่ยวด้วยกันก็ต้องอดทนและตกลงกันหน้างาน

โบว์ เมลดา และ อาเล็ก
ภาพจาก Instagram : bow_maylada
โบว์ เมลดา-2
ภาพจาก Instagram : bow_maylada

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์ ข่าวต่างประเทศ

แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์

4 นาที ที่แล้ว
พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย ข่าว

พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย

31 นาที ที่แล้ว
สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน ข่าวต่างประเทศ

สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย ข่าวต่างประเทศ

แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลดซ้ำ! หนุ่มอินโดฯ ถูกจระเข้ขย้ำดับ ขณะลงงมหอยปากแม่น้ำ เปิดสถิติช็อก 179 เหยื่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภารโรงล่วงละเมิดเด็กในโรงเรียน ข่าวต่างประเทศ

คุก 12 ปี! ภารโรงใคร่เด็กล่วงละเมิด ช็อก เหยื่ออายุน้อย ผวาทุกข์ทรมานชั่วชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จุฬาราชมนตรี ประกาศ วันที่ 1 รอมฎอน 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! เจอถ่านอัลคาไลน์ ใน ทาร์ตไข่เจ้าดัง หวิดบึ้มคาบ้าน แบรนด์เร่งตรวจสอบ ยอมรับหลุด QC ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! เจอถ่านอัลคาไลน์ ใน ทาร์ตไข่เจ้าดัง หวิดบึ้มคาบ้าน แบรนด์เร่งตรวจสอบ ยอมรับหลุด QC

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง อย่างเป็นทางการ ครบ 400 เขต เช็กที่นี่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าสาววัย 64 พบรักแท้หนุ่มวัย 32 ปี ข่าวต่างประเทศ

หญิงญี่ปุ่นวัย 64 แต่งงานหนุ่มรุ่นลูก ไม่แคร์รักต่างวัย 32 ปี เห็นแล้วอึ้ง หน้าเด็กมาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตื่นตี 3 แล้วไม่หลับ หมอแนะวิธี หลอกสมองให้หลับยาว ได้ผลชัวร์ สุขภาพและการแพทย์

ตื่นตี 3 แล้วนอนไม่หลับ หมอแนะวิธี หลอกสมองให้หลับยาว ได้ผลชัวร์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า หลิว ครูสาวจากแดนมังกร เปิดใจ ยอมทิ้งอาชีพครูมาจับธุรกิจโลงศพเมืองเหอเจ๋อ ข่าวต่างประเทศ

อดีตครูสาว ชี้ช่องรวย ผันตัว “ขายโลงศพ” ส่งออกยุโรป โกยปีละ 200 ล้าน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จักรภพ เพ็ญแข แจ้งข่าวร้าย น้องสาวคนเดียวในชีวิต เสียกะทันหัน ข่าว

จักรภพ เพ็ญแข แจ้งข่าวร้าย น้องสาวคนเดียวในชีวิต เสียกะทันหัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 ก.พ. 69 ปิดตลาดล่าสุด ครั้งที่ 16 ดิ่งลง รูปพรรณขายออก 73,700 บาท

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 18 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 18 ก.พ. 69 เช็กสถิติย้อนหลัง หวยออกวันที่ 18 พบเลขเบิ้ลเพียบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำสารภาพ ไอ้แอล หลังมอบตัว ยอมรับหลบหนีจริง แต่ไม่เคยคิดทำร้ายนักเรียน ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ ไอ้แอล หลังมอบตัว ยอมรับหลบหนีจริง แต่ไม่เคยคิดทำร้ายนักเรียน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงื่อนไขการสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ข่าว

เงื่อนไขสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง จ่ายแพงไหม

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัว ยานยนต์

5 ข้อดีของการใช้บริการรถตู้ให้เช่า นั่งสบาย ไปได้ยกแก๊ง!

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทยักษ์โฆษณาญี่ปุ่น เดนท์สุ เผยผลประกอบการปี 2025 ขาดทุนสุทธิ 3.28 แสนล้านเยน ข่าวต่างประเทศ

วิกฤต เดนท์สุ บ.โฆษณาญี่ปุ่น สั่งปลดซีอีโอ หลังขาดทุนประวัติศาสตร์ 3.2 แสนล้าน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น นักท่องเที่ยวต่างชาติสวมบิกินี่เดินงานวัด ข่าว

ดราม่าเดือด นทท. ใส่บิกินี่เดินงานวัด เหมาะสมไหม งานนี้ชาวเน็ตเสียงแตก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืนดีกันแล้ว? ครูไพบูลย์ จูงมือแฟนสาว ขึ้นโรงพัก ถอนแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย บันเทิง

ครูไพบูลย์ จูงมือแฟนสาว ถอนแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย ลั่น แค่เข้าใจผิด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัคซีน IPD ป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส ต้องฉีดกี่เข็ม ไลฟ์สไตล์

วัคซีน IPD คืออะไร ฉีดกี่เข็มแน่ เด็ก 3-4 เดือนเพิ่งเริ่มฉีดทันไหม สรุปครบจบที่นี่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ หลายแห่งทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสูญเปล่า เศรษฐกิจ

เกิดอะไรขึ้น? ยกเลิกสมาคมฌาปนกิจ หลายแห่งทั่วไทย ชาวบ้านหวั่นเงินสูญเปล่า

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวงศ์ ฉายะจินดา ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตวัย 96 ปี ข่าว

สิ้น ชูวงศ์ ฉายะจินดา ราชินีนวนิยายพาฝัน ผู้ประพันธ์ ‘จำเลยรัก’ จากไปด้วยโรคชรา วัย 96 ปี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กู้เงินซื้อบ้านมือ 1 กับบ้านมือ 2 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก่อนกู้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 15:06 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 15:08 น.
129
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์

แก๊งค้ายายิ้มร่า ศาลยกฟ้อง ฆาตกรรม 2 ตายายบริสุทธิ์ เพราะลูกชายติดหนี้ค่ายา 400 ปอนด์

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย

พระเอกทรานฟอเมอร์ ถูกจับ คลั่งทำร้ายร่างกาย เหยื่อ 2 ราย

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

สยอง เชฟแก้ผ้า จุ่มหัวหม้อน้ำมันร้อนจัด ฆ่าตัวตายกลางครัว ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน

เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2569
แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

แม่ยิงลูกสาว 11 ขวบดับสลด ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม ทิ้งปริศนาผ่านจดหมายลาตาย

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button