หมอเหรียญทอง ห่วงปชช. ถึงไม่ชอบกัน ป่วยก็มารักษาได้ ถูกเทียบเท่ารัฐบาล
หมอเหรียญทอง ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์เดือดเตือนสติประชาชนช่วงเศรษฐกิจสงคราม ชวนใช้บริการโรงพยาบาลแม้ไม่ชอบหน้า ย้ำค่ารักษาถูกเทียบเท่ารัฐบาล
วันที่ 7 เมษายน 2569 พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงคราม แนะนำถึงประชาชนด้วยถ้อยคำตรงไปตรงมาว่า ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ หากเจ็บป่วยไม่ควรเลือกมาก สามารถมารักษาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเอาไว้ดูแลครอบครัว
พลตรีเหรียญทองระบุข้อความส่วนหนึ่งว่า “สถานการณ์เช่นนี้ อย่าเรื่องมาก หากเจ็บป่วย จำใจต้องรักษากับ รพ.มงกุฎวัฒนะเพราะค่ารักษาถูก หรือใช้สิทธิได้ ก็อย่าเรื่องมาก ผมขอให้คิดถึงขีดความสามารถของ รพ.มงกุฎวัฒนะในการรักษาก็แล้วกัน จะเฮงซวยอย่างไร แต่ รพ.นี้ก็เก่งพอตัว”
หมอเหรียญทองย้ำว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นหรือรักษาจนหายป่วยแล้ว ผู้ป่วยจะเลิกใช้บริการหรือมาร้องเรียนด่าทอภายหลังก็สามารถทำได้ ขอเพียงอย่าสร้างความวุ่นวายต่อหน้าก็พอ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะยืนยันว่า ทางโรงพยาบาลยังคงตรึงราคาค่ารักษาพยาบาลให้มีราคาถูกใกล้เคียงกับโรงพยาบาลรัฐ แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบตลอดจนค่าสาธารณูปโภคจะปรับตัวสูงขึ้นจากผลพวงของสงคราม
โรงพยาบาลไม่ได้หวังผลกำไรในช่วงเวลานี้ ขอเพียงรักษาสมดุลของกระแสเงินสดให้อยู่รอด ทางองค์กรไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน แต่เลือกใช้วิธีควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดแทน
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะยังคงให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยโรคร้ายแรงเรื้อรังซับซ้อน เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยตรงรุนแรงที่สุด
นอกจากนี้ พลตรีเหรียญทองยังแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองว่า สามารถเข้ามาใช้บริการโครงการบัตรทองแพลตตินัมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. ผู้ป่วยจ่ายเงินเองในราคาโรงพยาบาลรัฐ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ต้องสมัครสมาชิก โรงพยาบาลรับผู้ป่วยจากทุกคลินิก ทุกเขต ทุกจังหวัด ขอเพียงผู้มารับบริการมีมารยาททางสังคม ไม่ทำตัวเป็นอันธพาล ทางโรงพยาบาลก็พร้อมใช้ความสามารถรักษาอย่างเต็มที่
