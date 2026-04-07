หมอเหรียญทอง ห่วงปชช. ถึงไม่ชอบกัน ป่วยก็มารักษาได้ ถูกเทียบเท่ารัฐบาล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 10:29 น.
หมอเหรียญทอง ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์เดือดเตือนสติประชาชนช่วงเศรษฐกิจสงคราม ชวนใช้บริการโรงพยาบาลแม้ไม่ชอบหน้า ย้ำค่ารักษาถูกเทียบเท่ารัฐบาล

วันที่ 7 เมษายน 2569 พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงคราม แนะนำถึงประชาชนด้วยถ้อยคำตรงไปตรงมาว่า ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ หากเจ็บป่วยไม่ควรเลือกมาก สามารถมารักษาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเอาไว้ดูแลครอบครัว

พลตรีเหรียญทองระบุข้อความส่วนหนึ่งว่า “สถานการณ์เช่นนี้ อย่าเรื่องมาก หากเจ็บป่วย จำใจต้องรักษากับ รพ.มงกุฎวัฒนะเพราะค่ารักษาถูก หรือใช้สิทธิได้ ก็อย่าเรื่องมาก ผมขอให้คิดถึงขีดความสามารถของ รพ.มงกุฎวัฒนะในการรักษาก็แล้วกัน จะเฮงซวยอย่างไร แต่ รพ.นี้ก็เก่งพอตัว”

หมอเหรียญทองย้ำว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นหรือรักษาจนหายป่วยแล้ว ผู้ป่วยจะเลิกใช้บริการหรือมาร้องเรียนด่าทอภายหลังก็สามารถทำได้ ขอเพียงอย่าสร้างความวุ่นวายต่อหน้าก็พอ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะยืนยันว่า ทางโรงพยาบาลยังคงตรึงราคาค่ารักษาพยาบาลให้มีราคาถูกใกล้เคียงกับโรงพยาบาลรัฐ แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบตลอดจนค่าสาธารณูปโภคจะปรับตัวสูงขึ้นจากผลพวงของสงคราม

โรงพยาบาลไม่ได้หวังผลกำไรในช่วงเวลานี้ ขอเพียงรักษาสมดุลของกระแสเงินสดให้อยู่รอด ทางองค์กรไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน แต่เลือกใช้วิธีควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดแทน

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะยังคงให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยโรคร้ายแรงเรื้อรังซับซ้อน เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยตรงรุนแรงที่สุด

นอกจากนี้ พลตรีเหรียญทองยังแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองว่า สามารถเข้ามาใช้บริการโครงการบัตรทองแพลตตินัมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. ผู้ป่วยจ่ายเงินเองในราคาโรงพยาบาลรัฐ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ต้องสมัครสมาชิก โรงพยาบาลรับผู้ป่วยจากทุกคลินิก ทุกเขต ทุกจังหวัด ขอเพียงผู้มารับบริการมีมารยาททางสังคม ไม่ทำตัวเป็นอันธพาล ทางโรงพยาบาลก็พร้อมใช้ความสามารถรักษาอย่างเต็มที่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด
ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังแต่งงาน 2 ปี บันเทิง

ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

20 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

การไฟฟ้านครหลวง แจ้งดับไฟฟ้า 8 เม.ย. บางพื้นที่กรุงเทพ-นนทบุรี

6 นาที ที่แล้ว
อนุทิน งัดมาตรการคุมเข้มน้ำมัน เล็งเปิด-ปิดปั๊ม 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่ม 20 เม.ย. นี้ ข่าวการเมือง

อนุทิน จ่อใช้มาตรการ สั่งเปิด-ปิดปั๊มน้ำมัน 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่มหลัง 20 เมษายน 69

14 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ข่าว

คุมส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ นาน 1 ปี มีผลวันนี้ 7 เมษายน 2569

14 นาที ที่แล้ว
จ่ายก่อนหรือชกก่อน ข่าว

จ่ายก่อนหรือชงก่อน? “เฉลยคำตอบที่ถูกต้องในการต้มบะหมี่-ชงกาแฟใน 7-11

29 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก นำทีม สส.ประชาชน ร่วมไว้อาลัย &quot;คุณแม่ลำเนา&quot; ของ &quot;วัน อยู่บำรุง&quot; ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก นำทีม สส.ประชาชน ร่วมไว้อาลัย “คุณแม่ลำเนา” ของ “วัน อยู่บำรุง”

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“หมอเหรียญทอง” ตรึงราคา รพ.มงกุฎวัฒนะ ไม่หวังกำไรช่วงวิกฤติน้ำมันแพง

41 นาที ที่แล้ว
หมอเหรียญทอง ห่วงปชช. ถึงไม่ชอบกัน ป่วยก็มารักษาได้ ถูกเทียบเท่ารัฐบาล ข่าว

หมอเหรียญทอง ห่วงปชช. ถึงไม่ชอบกัน ป่วยก็มารักษาได้ ถูกเทียบเท่ารัฐบาล

41 นาที ที่แล้ว
นครชัย 21 งดจองตั๋วล่วงหน้า เซ่นพิษดีเซลแพง พร้อมงดแจกขนมบนรถ ข่าว

นครชัย 21 งดจองตั๋วล่วงหน้า เซ่นพิษดีเซลแพง พร้อมงดแจกขนมบนรถ

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินเดีย ประหาร 9 ตำรวจ รุมซ้อมสองพ่อลูกละเมิดล็อกดาวน์ จนเสียชีวิตในคุก

53 นาที ที่แล้ว
ลิล นาส เอ็กซ์ บันเทิง

ศาลอนุญาต “ลิล นาส เอ็กซ์” เข้าโปรแกรมบำบัด ลุ้นยกฟ้องคดีทำร้ายตำรวจ

57 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้น คุณยายเฉลา ประสพศาสตร์ ศิลปินอาวุโส จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 98 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจ สภ.สันทราย ข่าวอาชญากรรม

รวบ 4 ชายฉกรรจ์ บุกคุกคามเจ้าของบ้าน ปมร้องเรียนร้านเหล้าเสียงดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดโฉมหน้า ครม. อนุทิน 2 คนเก่งเพียบ ถวายสัตย์ฯ แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ดีใจได้กลับมานั่งเก้าอี้ มท. 1 ขอให้มั่นใจ 3 รมช. ไม่ใช่เด็กแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ ตั้งข้อหา พ่อ-แม่ มัวแต่เล่นมือถือ ปล่อยลูกถูกหมาป่างับมือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย เชฟบุ๊ค ประกาศปิดตำนาน 16 ปี รายการทำอาหารช่องดัง แฟนๆ เสียดาย แห่ส่งกำลังใจ ข่าว

ใจหาย เชฟบุ๊ค ประกาศปิดตำนาน 16 ปี รายการทำอาหารช่องดัง แฟนๆ เสียดาย แห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณยายวัย 90 ปี บ่นกับลูกสาว อากาศร้อนจัดทนไม่ไหว ก่อนนอนสิ้นใจคาบ้านพัก ข่าว

คุณยายวัย 90 ปี บ่นกับลูกสาว อากาศร้อนจัดทนไม่ไหว ก่อนนอนสิ้นใจคาบ้านพัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.พลังงาน ขู่งัดกฎหมายคุมโรงกลั่น หลังราคาค่าการกลั่นพุ่งผิดปกติ เศรษฐกิจ

รมว.พลังงาน ขู่งัดกฎหมายคุมโรงกลั่น หลังราคาค่าการกลั่นพุ่งผิดปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอริค คาห์ล ทีมชาติไทย ข่าวกีฬา

สมาคมบอล เตรียมรุกจีบ “เอริก คาห์ล” อีกระลอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจ่อบังคับเวลา เปิด-ปิด ปั๊มน้ำมันหลังสงกรานต์ สั่งข้าราชการ WFH สู้ไทยวิกฤตพลังงาน ข่าวการเมือง

รัฐบาลจ่อบังคับเวลา เปิด-ปิด ปั๊มน้ำมันหลังสงกรานต์ สั่งข้าราชการ WFH สู้ไทยวิกฤตพลังงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. เดินหน้าเจรจาโรงกลั่น ขอคืนกำไรส่วนต่าง รับมือวิกฤติราคาน้ำมัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 7 เม.ย. 69 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 7 เม.ย. 69 เปิดตลาดร่วง 450 บาท ส่องดัชนีหุ้น-วิกฤตน้ำมัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจัย Apple ชี้ AI คิดเลขคณิตศาสตร์ประถมผิด เจอโจทย์หลอก โง่กว่าเด็ก 10 ขวบ เทคโนโลยี

วิจัย Apple ชี้ AI คิดเลขคณิตศาสตร์ประถมผิด เจอโจทย์หลอก โง่กว่าเด็ก 10 ขวบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อากาศร้อนวันนี้ 7 เม.ย.69 ข่าว

เตือนสภาพอากาศวันนี้ ร้อนทะลุ 40 องศา ฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังแต่งงาน 2 ปี

ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
อนุทิน งัดมาตรการคุมเข้มน้ำมัน เล็งเปิด-ปิดปั๊ม 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่ม 20 เม.ย. นี้

อนุทิน จ่อใช้มาตรการ สั่งเปิด-ปิดปั๊มน้ำมัน 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่มหลัง 20 เมษายน 69

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
ไอซ์ รักชนก นำทีม สส.ประชาชน ร่วมไว้อาลัย &quot;คุณแม่ลำเนา&quot; ของ &quot;วัน อยู่บำรุง&quot;

ไอซ์ รักชนก นำทีม สส.ประชาชน ร่วมไว้อาลัย “คุณแม่ลำเนา” ของ “วัน อยู่บำรุง”

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
นครชัย 21 งดจองตั๋วล่วงหน้า เซ่นพิษดีเซลแพง พร้อมงดแจกขนมบนรถ

นครชัย 21 งดจองตั๋วล่วงหน้า เซ่นพิษดีเซลแพง พร้อมงดแจกขนมบนรถ

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
Back to top button