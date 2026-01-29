หมอเหรียญทอง ชี้ ประกันสังคม แบกไหว แต่ “สปสช.” บริหารล้มเหลวทำคนไข้ลำบาก
หมอเหรียญทอง ฟาด สปสช. บริหารงานล้มเหลว ยันระบบ ประกันสังคม ยังมีมาตรฐานและคุณภาพการรักษาที่ไว้ใจได้มากกว่า แฉปัญหางบประมาณบัตรทองทำผู้ป่วยลำบาก เปรียบสภาพเหมือนขอทานใบส่งตัว ท้าผู้ประกันตนลองสลับสิทธิพิสูจน์ความจริง
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานด้านสุขภาพอย่างดุเดือดผ่านพื้นที่โซเชียลมีเดีย โดยชี้ให้เห็นว่าแม้ระบบ ประกันสังคม จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แต่หากเปรียบเทียบกับ สปสช หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว ถือว่าระบบเดิมยังบริหารงานได้ดีกว่ามาก พร้อมทั้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการนำประเด็นเหล่านี้ไปบิดเบือนเพื่อหวังผลทางการเมือง
ทำไมหมอเหรียญทองถึงมองว่าระบบบัตรทองล้มเหลว?
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ชี้ชัดว่าระบบ สปสช มีปัญหาการบริหารจัดการที่รุนแรงกว่า ประกันสังคม โดยเฉพาะเรื่องการค้างชำระหนี้กับโรงพยาบาลเอกชน พร้อมระบุว่าภาพลักษณ์ที่ดูดีเป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริง
ส่งผลให้ผู้ป่วยในระบบบัตรทองต้องเผชิญกับความยากลำบากในการรับบริการทางการแพทย์จนมีสภาพคล้ายกับต้องคอยขอใบส่งตัวตลอดเวลา
“ผมไม่ได้บอกว่าสำนักงานประกันสังคมดีนะครับ แต่ผมจะบอกให้ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมทราบทั่วกันว่า
ทั้งสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) 2 หน่วยงานนี้มันเฮงซวยด้วยกันทั้งคู่ เพียงแต่สำนักงานประกันสังคมยังบริหารงานไม่เลวร้ายเท่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) ก็ขอให้ระมัดระวังการโจมตีให้ร้ายเพื่อหาเสียงทางการเมืองกันให้ดี
หาก สปสช ดีกว่าประกันสังคมจริง รพ.เอกชนส่วนใหญ่คงแห่กันเข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับ สปสช เข้าร่วมระบบบัตรทองกันเยอะแยะไปนานแล้วครับ สปสช ทั้งเบี้ยวหนี้เหนียวหนี้ยิ่งกว่าประกันสังคมนะครับ
ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมอยากรู้ซึ้งถึงความยากลำเค็ญของผู้มีสิทธิบัตรทอง ให้ลองไปเยี่ยม รพ. หรือคลินิกไหนก็ได้ตามที่ สปสช จัดให้แก่ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองดูสิครับว่าผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเดือดร้อนทุกข์ยากขนาดไหน
อย่าไปดูคำโฆษณาชวนเชื่อของ สปสช นะครับ มันโกหก สร้างภาพเกินจริง สปสช มันโฆษณาชวนเชื่อเหมือนเผด็จการเกาหลีเหนือ คิม จอง อึน ครับ…”
นอกจากนี้เขายังระบุว่าผู้ป่วยสิทธิบัตรทองในปัจจุบันมีสภาพไม่ต่างจากขอทานใบส่งตัว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าลำเค็ญแสนสาหัส
หมอเหรียญทอง วิจารณ์ พรรคประชาชนว่าไม่ได้เปิดเผยข้อมูลด้านลบของหน่วยงานนี้ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างครบถ้วน และย้ำว่าคำชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกที่มีต่อระบบนี้อาจไม่สอดคล้องกับความจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่ต้องรอคอยการรักษาอย่างยากลำบาก
“…ผมบอกเลยว่าผู้ป่วยสิทธิบัตรทองปัจจุบันนี้มีสภาพเหมือน ‘ขอทานใบส่งตัว’ กันอยู่แล้วนะครับ เชื่อพรรคประชาชนได้ แต่อย่าเชื่อทั้งหมด พรรคประชาชนไม่เปิดเผยความเน่าเฟะของ สปสช กันเลย
สรุปให้ง่าย ๆ ว่า สำนักงานประกันสังคมยังดีกว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) นะครับ หาก สปสช ดีกว่าประกันสังคม รพ.เอกชน ส่วนใหญ่แห่กันเข้าร่วมบัตรทองกันไปตั้งนานแล้ว…”
ข้อเสนอแนะในการพิสูจน์ความจริงต้องทำอย่างไร?
เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้เสนอแนวคิดในการจัดทำโครงการความร่วมมือพิเศษระหว่าง ประกันสังคม และ สปสช เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงผ่านประสบการณ์ตรงของผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
-
เปิดให้ผู้ประกันตนที่มีโรคประจำตัวสมัครใจทดลองใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาพยาบาล
-
ในช่วงที่เข้าร่วมโครงการจะไม่มีการหักเงินสมทบ ประกันสังคม เป็นการชั่วคราว
-
เพื่อให้ผู้ประกันตนได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบริการของทั้งสองระบบ
-
พิสูจน์ว่าระบบสแกนใบหน้าและบริการในคลินิกชุมชนอบอุ่นใช้งานได้จริงตามคำคุยหรือไม่
-
หากผู้เข้าร่วมโครงการพบว่าระบบไม่ตอบโจทย์สามารถกลับเข้าสู่กองทุนเดิมได้ตามความสมัครใจ
-
ชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเองยังไม่เลือกใช้บริการในระบบที่ตนเองจัดสรรให้ประชาชน
พลตรี เหรียญทอง ทิ้งท้ายด้วยท่าทีที่ดุดันต่อระบบการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าในร้านยาและคลินิก โดยมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการรับบริการมากกว่าการสร้างความสะดวก พร้อมท้าทายให้สังคมร่วมกันตรวจสอบพฤติกรรมการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของบุคลากรภายในหน่วยงานเอง เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เขาออกมาเปิดเผยนั้นเป็นเรื่องจริงที่ประชาชนควรได้รับทราบก่อนจะตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ข้อมูลจาก : FB/เหรียญทอง แน่นหนา
