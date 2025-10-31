หมอเหรียญทอง โพสต์จี้ สปสช. หลังทราบข้อมูล ทุจริตคีย์ข้อมูลเท็จ
หมอเหรียญทอง โพสต์จี้ สปสช. ให้ออกมาชี้แจงด่วน หลังทราบข้อมูล ทุจริตคีย์ข้อมูลเท็จ เพื่อเบิกเงินคัดกรองกลุ่มโรคเมตาบอลิค เสียหาย 700 ล้านบาท
พล.ต.นพ. เหรียญทอง แน่นหนา หรือ หมอเหรียญทอง ผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการ สส. ได้ให้ผมเข้าชี้แจงกรณีพิพาทระหว่าง รพ.มงกุฎวัฒนะ กับ สปสช
จากการประชุมทำให้ผมได้รับทราบข้อมูลจากสมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่นว่า การทุจริต ‘คีย์ข้อมูลเท็จ’ เพื่อเบิกเงินคัดกรองกลุ่มโรคเมตาบอลิคในปีงบประมาณ 62-63 ที่ทำให้เกิดความเสียหายเกือบ 700 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้ รมว.สธ ขณะนั้นสั่งการให้ สปสช สอบสวน และบอกเลิกสัญญาหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วกรุงเทพฯมากกว่า 200 แห่งในระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ย.63
จนเป็นเหตุต่อเนื่องสร้างความเสียหายต่อ รพ.รัฐในกรุงเทพฯ และ รพ.มงกุฎวัฒนะ ทำให้ต้องประสบปัญหา สปสช เบี้ยวหนี้ค้างชำระหนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 63 …รพ.ละหลายสิบล้านบาท… เช่น รพ.ภูมิพลฯ 31 ล้านบาท , รพ.จุฬาฯ 13 , รพ.ศิริราชฯ 12 ล้านบาท ฯลฯ…สำหรับ รพ.มงกุฎวัฒนะ 13.2 ล้านบาท
สมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่นได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคลินิกส่วนใหญ่ไม่ได้มีความประสงค์ ‘คีย์ข้อมูลเท็จ’ แต่ได้รับคำแนะนำจากผู้มีอำนาจใน สปสช ให้ ‘คีย์ข้อมูล’ เพื่อเบิกเงินคัดกรองกลุ่มโรคเมตาบอลิคในปีงบประมาณ 62 ที่มีงบประมาณเหลือโดยมีการเรียกส่วนแบ่ง หากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง … สปสช ต้องชี้แจง ‘ด่วนที่สุด’ ครับ”
ก่อนจะเขียนต่ออีกโพสต์ว่า “คาดว่าเร็วๆนี้ สปสช จะหาเรื่องไม่ต่อ ‘สัญญาหน่วยปฐมภูมิ’ กับ รพ.มงกุฎวัฒนะ ทั้งนี้เพื่อจะย้ายสิทธิผู้ป่วยบัตรทองที่ขึ้นตรง รพ.มงกุฎวัฒนะไปขึ้นตรงกับคลินิกเพื่อส่งต่อ รพ.ต่างๆตามที่ สปสช จัดให้
ส่วนสัญญาอื่นๆ เช่น สัญญาหน่วยทุติยภูมิรับส่งต่อ , สัญญาหน่วยตติยภูมิเฉพาะโรคต่างๆ สปสช คงไม่กล้าบ้าบิ่น ไม่ต่อสัญญากับ รพ.มงกุฎวัฒนะหรอกครับ
ท่านที่เป็นห่วงว่า รพ.มงกุฎวัฒนะจะเดือดร้อน ผมขอเรียนว่า รพ.มงกุฎวัฒนะไม่เดือดร้อนหรอกครับ มีแต่ผู้ป่วยบัตรทองที่ขึ้นตรง รพ.มงกุฎวัฒนะเท่านั้นที่เดือดร้อน
หากผู้ป่วยบัตรทองเดือดร้อนจากการถูก สปสช ย้ายสิทธิ ท่านสามารถใช้บริการโครงการ ‘บัตรทองแพลตตินั่ม’…ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว จ่ายเงินเอง ราคา รพ.รัฐ แอดมิตใช้สิทธิบัตรทองได้..ถูกกว่าค่ารถ-ค่าเสียเวลาไป รพ.ตามที่ สปสช จัดให้ครับ
ปัจจุบันมีผู้ป่วยบัตรทองจากคลินิกต่างๆ จากเขตต่างๆ จากจังหวัดต่างๆ หลั่งไหลมาใช้บริการโครงการ ‘บัตรทองแพลตตินั่ม’ เป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน”
