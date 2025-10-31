ข่าว

หมอเหรียญทอง โพสต์จี้ สปสช. หลังทราบข้อมูล ทุจริตคีย์ข้อมูลเท็จ

เผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 11:14 น.
65

หมอเหรียญทอง โพสต์จี้ สปสช. ให้ออกมาชี้แจงด่วน หลังทราบข้อมูล ทุจริตคีย์ข้อมูลเท็จ เพื่อเบิกเงินคัดกรองกลุ่มโรคเมตาบอลิค เสียหาย 700 ล้านบาท

พล.ต.นพ. เหรียญทอง แน่นหนา หรือ หมอเหรียญทอง ผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการ สส. ได้ให้ผมเข้าชี้แจงกรณีพิพาทระหว่าง รพ.มงกุฎวัฒนะ กับ สปสช

จากการประชุมทำให้ผมได้รับทราบข้อมูลจากสมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่นว่า การทุจริต ‘คีย์ข้อมูลเท็จ’ เพื่อเบิกเงินคัดกรองกลุ่มโรคเมตาบอลิคในปีงบประมาณ 62-63 ที่ทำให้เกิดความเสียหายเกือบ 700 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้ รมว.สธ ขณะนั้นสั่งการให้ สปสช สอบสวน และบอกเลิกสัญญาหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วกรุงเทพฯมากกว่า 200 แห่งในระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ย.63

จนเป็นเหตุต่อเนื่องสร้างความเสียหายต่อ รพ.รัฐในกรุงเทพฯ และ รพ.มงกุฎวัฒนะ ทำให้ต้องประสบปัญหา สปสช เบี้ยวหนี้ค้างชำระหนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 63 …รพ.ละหลายสิบล้านบาท… เช่น รพ.ภูมิพลฯ 31 ล้านบาท , รพ.จุฬาฯ 13 , รพ.ศิริราชฯ 12 ล้านบาท ฯลฯ…สำหรับ รพ.มงกุฎวัฒนะ 13.2 ล้านบาท

สมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่นได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคลินิกส่วนใหญ่ไม่ได้มีความประสงค์ ‘คีย์ข้อมูลเท็จ’ แต่ได้รับคำแนะนำจากผู้มีอำนาจใน สปสช ให้ ‘คีย์ข้อมูล’ เพื่อเบิกเงินคัดกรองกลุ่มโรคเมตาบอลิคในปีงบประมาณ 62 ที่มีงบประมาณเหลือโดยมีการเรียกส่วนแบ่ง หากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง … สปสช ต้องชี้แจง ‘ด่วนที่สุด’ ครับ”

ก่อนจะเขียนต่ออีกโพสต์ว่า “คาดว่าเร็วๆนี้ สปสช จะหาเรื่องไม่ต่อ ‘สัญญาหน่วยปฐมภูมิ’ กับ รพ.มงกุฎวัฒนะ ทั้งนี้เพื่อจะย้ายสิทธิผู้ป่วยบัตรทองที่ขึ้นตรง รพ.มงกุฎวัฒนะไปขึ้นตรงกับคลินิกเพื่อส่งต่อ รพ.ต่างๆตามที่ สปสช จัดให้
ส่วนสัญญาอื่นๆ เช่น สัญญาหน่วยทุติยภูมิรับส่งต่อ , สัญญาหน่วยตติยภูมิเฉพาะโรคต่างๆ สปสช คงไม่กล้าบ้าบิ่น ไม่ต่อสัญญากับ รพ.มงกุฎวัฒนะหรอกครับ

ท่านที่เป็นห่วงว่า รพ.มงกุฎวัฒนะจะเดือดร้อน ผมขอเรียนว่า รพ.มงกุฎวัฒนะไม่เดือดร้อนหรอกครับ มีแต่ผู้ป่วยบัตรทองที่ขึ้นตรง รพ.มงกุฎวัฒนะเท่านั้นที่เดือดร้อน

หากผู้ป่วยบัตรทองเดือดร้อนจากการถูก สปสช ย้ายสิทธิ ท่านสามารถใช้บริการโครงการ ‘บัตรทองแพลตตินั่ม’…ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว จ่ายเงินเอง ราคา รพ.รัฐ แอดมิตใช้สิทธิบัตรทองได้..ถูกกว่าค่ารถ-ค่าเสียเวลาไป รพ.ตามที่ สปสช จัดให้ครับ

ปัจจุบันมีผู้ป่วยบัตรทองจากคลินิกต่างๆ จากเขตต่างๆ จากจังหวัดต่างๆ หลั่งไหลมาใช้บริการโครงการ ‘บัตรทองแพลตตินั่ม’ เป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน”

