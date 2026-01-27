หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา รำลึกความหลังวันแต่งงานปี 2534 เผยโมเมนต์ช่างภาพ เคยทักเจ้าสาวสวยเหมือนนางสาวไทย พร้อมหยอดคำซึ้งกินใจ แม้เวลาผ่านไปสังขารเปลี่ยน แต่หัวใจยังรักเธอคนเดิมเสมอ
ผู้สื่อข่าวรายงาน พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ฉลองวาระพิเศษในวันครบรอบแต่งงาน 35 ปี ได้นำภาพถ่ายวันมงคลสมรสเมื่อครั้งอดีตมาเผยแพร่ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจให้กับผู้ติดตามในโลกออนไลน์จำนวนมาก
ย้อนความทรงจำไปถึงวันที่ 27 มกราคม 2534 ซึ่งเป็นวันแต่งงานของตน เจ้าตัวเล่าเกร็ดน่ารักว่า ในวันนั้นเจ้าของร้านถ่ายรูปที่ทำหน้าที่ล้างฟิล์มภาพงานแต่งงาน ถึงกับเอ่ยปากถามช่างภาพว่า “หมอเหรียญทองแต่งงานกับนางสาวไทยหรือ” เป็นคำชื่นชมความงามของเจ้าสาวในขณะนั้น
หมอเหรียญทอง เล่าต่อถึงบทสนทนาในปัจจุบันเมื่อเวลาล่วงเลยมาครบ 35 ปี ว่าคู่ชีวิตในภาพนี้ได้หันมาถามตนว่า ทำไมสังขารจึงเปลี่ยนแปลงไปมากมายขนาดนี้ ตนได้ตอบกลับ “คุณป้าข้างกาย” ด้วยประโยคสุดหวานที่ทำเอาคนอ่านต้องอมยิ้มว่า
“สังขารจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ใจก็ยังรักเธอเสมอนะจ๊ะ” พร้อมหยอกเย้าปิดท้ายข้อความอย่างอารมณ์ดีว่า ลิเกไหมล่ะท่านผู้ชม
โพสต์นี้ลงท้ายด้วยฉายาประจำตัวว่า “ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 35 ของตาแป๊ะหลักสี่ ไอ้เฒ่ามีเมียสวยครับ” โดยมีผู้คนในโลกออนไลน์เข้ามากดไลก์และแสดงความยินดีกับความรักที่ยั่งยืนของทั้งคู่เป็นจำนวนมาก
