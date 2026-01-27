ข่าว

หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 12:50 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 11:57 น.
64
หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา รำลึกความหลังวันแต่งงานปี 2534 เผยโมเมนต์ช่างภาพ เคยทักเจ้าสาวสวยเหมือนนางสาวไทย พร้อมหยอดคำซึ้งกินใจ แม้เวลาผ่านไปสังขารเปลี่ยน แต่หัวใจยังรักเธอคนเดิมเสมอ

ผู้สื่อข่าวรายงาน พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ฉลองวาระพิเศษในวันครบรอบแต่งงาน 35 ปี ได้นำภาพถ่ายวันมงคลสมรสเมื่อครั้งอดีตมาเผยแพร่ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจให้กับผู้ติดตามในโลกออนไลน์จำนวนมาก

ย้อนความทรงจำไปถึงวันที่ 27 มกราคม 2534 ซึ่งเป็นวันแต่งงานของตน เจ้าตัวเล่าเกร็ดน่ารักว่า ในวันนั้นเจ้าของร้านถ่ายรูปที่ทำหน้าที่ล้างฟิล์มภาพงานแต่งงาน ถึงกับเอ่ยปากถามช่างภาพว่า “หมอเหรียญทองแต่งงานกับนางสาวไทยหรือ” เป็นคำชื่นชมความงามของเจ้าสาวในขณะนั้น

หมอเหรียญทอง เล่าต่อถึงบทสนทนาในปัจจุบันเมื่อเวลาล่วงเลยมาครบ 35 ปี ว่าคู่ชีวิตในภาพนี้ได้หันมาถามตนว่า ทำไมสังขารจึงเปลี่ยนแปลงไปมากมายขนาดนี้ ตนได้ตอบกลับ “คุณป้าข้างกาย” ด้วยประโยคสุดหวานที่ทำเอาคนอ่านต้องอมยิ้มว่า

“สังขารจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ใจก็ยังรักเธอเสมอนะจ๊ะ” พร้อมหยอกเย้าปิดท้ายข้อความอย่างอารมณ์ดีว่า ลิเกไหมล่ะท่านผู้ชม

โพสต์นี้ลงท้ายด้วยฉายาประจำตัวว่า “ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 35 ของตาแป๊ะหลักสี่ ไอ้เฒ่ามีเมียสวยครับ” โดยมีผู้คนในโลกออนไลน์เข้ามากดไลก์และแสดงความยินดีกับความรักที่ยั่งยืนของทั้งคู่เป็นจำนวนมาก

หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เงินเข้าวันไหน ถอนเงินสดได้ไหม?

10 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดอาวุธลับ สหรัฐใช้ลักพาตัว มาดูโร ทหารเผย หัวจะระเบิด เลือดกำเดาไหล

4 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม

9 นาที ที่แล้ว
หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก ข่าว

หมอเหรียญทอง อวดภาพหายาก วันแต่งงาน ครบ 35 ปี เจ้าสาวสวยมาก

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” มั่นใจ ดิสนีย์แลนด์ในไทย ไม่ใช่แค่ฝัน แต่ทำได้จริง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สี จิ้นผิง กวาดล้าง “บิ๊กทหาร” สัญญาณเตือน กองทัพจีนระส่ำ อำนาจแตกแยก

24 นาที ที่แล้ว
ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 เก็บเพิ่มสูงสุด 875 บาท ได้คุ้มจ่ายไหม? เศรษฐกิจ

ม.33 อ่วม! เงินประกันสังคม มกราคม 69 จ่ายเพิ่ม 875 บาท เสียคุ้มไหม?

35 นาที ที่แล้ว
ป้าซาเล้งขายข้าวโพด เหยียบเทาให้จมดิน ข่าวการเมือง

“เหยียบเทาให้จมดิน!” ป้าซาเล้งขายข้าวโพด ซีนสร้างอารมณ์ร่วมที่สุด เลือกตั้ง 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งเกาหลีเหนือชดเชย 88 ล้าน ปมโฆษณาชวนเชื่อหลอกเหยื่ออพยพไป “สวรรค์บนดิน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ พนง.จับแมวฟาดกำแพง เขตสั่งปิด เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน ข่าว

สั่งปิด คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ ทุบตี-จับแมวฟาดกำแพง เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ฝากถึง “พิธา” ระวังวาทกรรมในอดีต ย้ำความสำคัญของทหาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ซิดนีย์ สวีนีย์” เสี่ยงนอนคุก ปีนป้าย Hollywood แขวนยกทรง โปรโมทแบรนด์ตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทวีเกียรติ ปัดตอบสื่อ ปมแชตหลุด เตรียมออกแถลงการณ์ ยันไม่ได้ทวงบุญคุณใคร ข่าว

ทวีเกียรติ ปัดตอบสื่อ ปมแชตหลุด เตรียมออกแถลงการณ์ ยันไม่ได้ทวงบุญคุณใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่งเฝ้าระวังไวรัสนิปาห์ คัดกรองเข้มข้น ยังไม่พบการแพร่ระบาดในไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฐาปนีย์หมอสุภัทร แพทย์ชนบทบุกกรุง ข่าวการเมือง

ฐปณีย์ โพสต์เล่าปี 64 ติดตามแพทย์ชนบท จากวัน “บุกกรุง” สู่มรสุทธิติดตัว “หมอสุภัทร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. สั่งลบคลิปจากเพจแม่แนน น้องสมาร์ท เนื่องจากข้อมูลบิดเบือน ข่าวการเมือง

กกต. สั่งลบคลิป เพจ “แม่แนน น้องสมาร์ท” บิดเบือนข้อมูลประชามติ เสี่ยงคุก 5 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สมช. ฟ้องร้องเอาผิด “ฮุนเซน-ฮุนมาเนต” ฐานะเป็นผู้สั่งการปะทะชายแดนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเม้าท์เพิ่ม เมียพระเอก ย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน บันเทิง

เพจดังเม้าท์เพิ่ม เมียพระเอก ย่องฉกเงินจากตู้เซฟบ้านผู้ชาย คาดเปย์ชายอื่นที่แอบคบซ้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. สุพรรณบุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อ สส. สุพรรณบุรี ครบทั้ง 5 เขต เลือกตั้ง 2569 เช็กเลย ใครเบอร์ไหน พรรคอะไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนร้องไห้ เงินว่างงานไม่เข้า ข่าว

ทีหักเงินหักเอาๆ ผู้ประกันตนปล่อยโฮ! ตกงาน 3 เดือน “ประกันสังคม” ไม่เห็นหัว-อ้างระบบพัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอชวลิต&quot; ซัดประกันสังคม ภูมิใจกำไร 8 หมื่นล้าน แต่สิทธิรักษาแย่กว่าบัตรทอง ข่าว

“หมอชวลิต” ซัดประกันสังคม ภูมิใจกำไร 8 หมื่นล้าน แต่สิทธิรักษาแย่กว่าบัตรทอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม ยืนยัน “สจ.เนย์” หนีออกนอกประเทศแล้ว ปัดตอบเกี่ยวพรรคไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

‘ฮุน มาเนต’ ประกาศ กัมพูชาเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพของ “ทรัมป์” ระยะสั้น 3 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเคโพสต์ข้อความเตือนเกี่ยวกับการขายเสียงในการเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

“ซีเค” โพสต์ ไล่คนขายเสียง Unfollow ทำติ่งบางสีร้อนตัว เพจดังงง ไม่ได้พาดพิงใคร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เปิดนโยบายพรรคการเมือง ไม่ปรากฎแจกเงินล้านพรรคเพื่อไทยในเอกสาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 12:50 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 11:57 น.
64
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 เงินเข้าวันไหน ถอนเงินสดได้ไหม?

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

เปิดอาวุธลับ สหรัฐใช้ลักพาตัว มาดูโร ทหารเผย หัวจะระเบิด เลือดกำเดาไหล

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม

กัมพูชา จี้ฝรั่งเศส รับผิดชอบปวศ.-ช่วยยุติข้อพิพาทชายแดน อ้างแผนที่ยุคอาณานิคม

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569

“พิพัฒน์” มั่นใจ ดิสนีย์แลนด์ในไทย ไม่ใช่แค่ฝัน แต่ทำได้จริง

เผยแพร่: 27 มกราคม 2569
Back to top button