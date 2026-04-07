สมาคมบอล เตรียมรุกจีบ “เอริก คาห์ล” อีกระลอก
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมคืบหน้าแผนดึง “เอริก คาห์ล” แบ็กซ้ายลูกครึ่งไทย-สวีเดน เสริมทัพทีมชาติไทย หลังขุนพลช้างศึกคว้าสิทธิ์ลุยรอบสุดท้ายเอเชียนคัพ 2027 ได้สำเร็จ หวังใช้เวทีระดับทวีปมัดใจนักเตะ
หลังจากทีมชาติไทยรวมพลังสู้ศึกจนสามารถทะลุเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลเอเชียนคัพ 2027 ได้สำเร็จ ล่าสุด สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เตรียมใช้ความสำเร็จนี้เป็น “ไพ่ตาย” ในการเดินหน้าเจรจากับ เอริก คาห์ล แบ็กซ้ายตัวเก่งจากสโมสร อาร์ฮุส ในลีกเดนมาร์ก ให้ตัดสินใจมารับใช้ทีมชาติไทย
รายงานจาก Ball Thai Stand ระบุว่าทางสมาคมฯ มีแผนที่จะนัดหมายพูดคุยกับตัวนักเตะอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ หากนักเตะตอบตกลง ทางสมาคมฯ พร้อมดำเนินการเรื่องเอกสารการโอนสัญชาติทันทีเนื่องจากได้มีการเริ่มเตรียมการไว้บ้างแล้ว
อย่างไรก็ตาม สถานะปัจจุบันยังคงอยู่ในขั้น “เตรียมการนัดหมาย” ซึ่งยังต้องรอดูว่า นักเตะจะตอบรับการนัดคุยครั้งนี้หรือไม่ และผลการเจรจาจะออกมาในทิศทางใด
ประเด็นที่น่าจับตามองคือ “สถานะ” ของทีมชาติไทยที่เปลี่ยนไป หลังจากนักเตะชุดปัจจุบันช่วยกันพาทีม “กระเสือกกระสน” จนคว้าตั๋วใบสำคัญไปเล่นในรายการใหญ่ที่สุดของเอเชียได้สำเร็จ
คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในใจแฟนบอลคือ เวทีเอเชียนคัพ 2027 และการก้าวขึ้นสู่ระดับทวีปของทัพช้างศึกในครั้งนี้ จะมีน้ำหนักและคุณค่าเพียงพอที่จะทำให้ เอริก คาห์ล ตัดสินใจเลือกสวมเสื้อทีมชาติไทยแทนที่จะรอคอยโอกาสจากทีมชาติสวีเดนหรือไม่ ซึ่งแฟนบอลชาวไทยคงต้องรอติดตามความชัดเจนจากการเจรจาครั้งสำคัญนี้ต่อไป.
