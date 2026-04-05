เปิดคลิปบอลช่อง 3 “เจมส์จิ ถอดเสื้อ-กัปตันโป๊ปยิงลูกโทษ ลุ้นจนเสียงกรี๊ดสนั่น
ณเดชน์ คูกิมิยะ, หมาก ปริญ, เจมส์ มาร์, โป๊ป ธนวรรธน์ เรียงหน้าดวลลูกโทษมหกรรมฟุตบอลช่อง 3 งานนี้ลุ้นใครซัดได้ตามเป้าบ้าง ด้าน เจมส์จิ ถอดเสื้อโชว์ เจมส์ มาร์ โผกอดหวาน พาย รินรดา
ควันหลง “มหกรรมฉลองครบรอบ 56 ปี ช่อง 3 Land Dom” ศึกฟุตบอลดาราและโชว์สุดพิเศษที่ส่งตรงจากสนามศุภชลาศัยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วานนี้ (4 เม.ย.) โดยไฮไลท์ที่หลายๆ คนพูดถึงหนีไม่พ้นช็อตเด็ดสำคัญช่วงการดวลลูกโทษที่จุดโทษ ดาราชายที่มายิงจุดโทษมีหลายคน อาทิ ณเดชน์ คูกิมิยะ, หมาก ปริญ, เจมส์ มาร์, โป๊ป ธนวรรธน์, อาเล็ก ธีรเดช, กลัฟ คณาวุฒิ, เก้า นพเก้า, เจมส์ จิรายุ ฯลฯ
โดยในปีนี้ ณเดชน์สามารถยิงประตูได้สำเร็จเช่นเดียวกับญาญ่า ส่วนทางด้านของเจมส์ มาร์ ที่ส่งลูกบอลไปซุกก้นตาข่ายได้เช่นกันก็ยังแอบเผยช็อตหวานด้วยการเข้าไปกอด พาย รินรดา แฟนสาว ชนิดเรียกทั้งความหวานฉ่ำและเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับจำนวนมาก (ดูคลิป)
ส่วนไฮไลต์เด็ตแมตช์นี้คงต้องยกให้ เจมส์ จิรายุ ที่สามารถทำประตูได้สำเร็จเป็นครั้งแรก งานนี้หนุ่มเจมส์ถึงกับถอดเสื้อโชว์ซิกซ์แพ็ก สวนทางกัปตันโป๊ป ธนวรรธน์ กัปตันทีมสีชมพูที่ยิงพลาดเป้าไปแบบเจ็บช้ำเบาๆ
สำหรับงานบอลช่อง 3 ปีนี้ ทีมผู้ชนะ ได้แก่ สีเหลืองขมิ้น ตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ (Man of The Match) สีชมพูพั้นช์ ได้แก่ โป๊ป ธนวรรธน์ ตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ สีเหลืองขมิ้น ตกเป็นของป๊อปปี้ รัชพงศ์.
