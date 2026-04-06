ข่าวดาราบันเทิง

วงการบันเทิงเศร้า สิ้น เฉลา ประสพศาสตร์ ศิลปินอาวุโสวัย 98 ปี

เผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 14:35 น.
62
วันที่ 6 เมษายน 2569 วงการบันเทิงไทยสูญเสียบุคคลสำคัญ เฉลา ประสพศาสตร์ ศิลปินอาวุโส เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สิริอายุรวม 98 ปี

ตูมตาม วศิน มีปรีชา อดีตนักแสดงเด็กชื่อดังซึ่งเป็นหลานชายของคุณยายเฉลา โพสต์แจ้งข่าวเศร้าผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “Rip คุณยาย เฉลา ประสพศาตร์ ขอให้คุณยายนอนหลับสบายนะครับ” แฟนคลับจำนวนมากเข้าไปแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้

เพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ เผยแพร่ประวัติของคุณยายเฉลา ท่านเกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2471 จบการศึกษาจากโรงเรียนสงวนศรีกับโรงเรียนพุทธาราม คุณยายเฉลาเป็นนักร้องเสียงดีผู้มีแฟนคลับติดตามมากมายในยุคนั้น ท่านคือศิลปินต้นฉบับผู้ขับร้องเพลงจันทร์กระจ่างฟ้า

นอกจากพรสวรรค์ด้านการร้องเพลง คุณยายเฉลายังก้าวเข้าสู่งานแสดงในยุคทองของละครโทรทัศน์ไทย ท่านฝากผลงานการแสดงอันทรงคุณค่าไว้หลายเรื่อง เช่น ผู้กองยอดรัก ดาวพระศุกร์ กิ่งมลิกา น้ำผึ้งขม หลงเงาจันทร์ ด้านชีวิตครอบครัวคุณยายมีลูกสาวคือ พิราวรรณ ประสพศาสตร์ นางเอกชื่อดังในอดีต รวมถึงเป็นคุณยายของ ตูมตาม วศิน นักแสดงเด็กที่โด่งดังในยุคหนึ่ง

กิ่งมัลลิกา [2528] เฉลา ประสพศาสตร์, ศุภชัย เธียรอนันต์ , วจี อรรถไกวัลวที, อำภา ภูษิต ทางช่อง 7
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เฉลิมชัยพาคนไปตาย ข่าว

“อ.เฉลิมชัย” อัดคลิปโต้เดือด โมโหข่าวปลอมใส่สี พาเลขาคนสนิทไปตาย

20 วินาที ที่แล้ว
บ้านเชียงใหม่ปลูกมา 10 ปี ข่าวอาชญากรรม

หนุ่มโพสต์เล่า สร้างบ้านอยู่มา 10 ปี ร้านนี้มาเปิดความสงบไม่มีอีกเลย

23 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

รู้ตัวแล้ว แข้งดาราปล่อยลูกหลงใส่ “แอน ทองประสม” โครมใหญ่ แต่งานนี้สปิริตแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ อนุทิน ก้มกราบ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เข้าเฝ้าถวายพระพรวันคล้ายวันประสูติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

ช็อกต่อเนื่อง! เตนล์ หมดสัญญา SM ลุ้นอยู่วง NCT กับ WayV ต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

หญิง 3 รายติดเชื้อ HIV จากการทำหน้า “Vampire Facial” แฉคลินิกเถื่อนหมกเม็ดความสกปรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการบันเทิงเศร้า สิ้น เฉลา ประสพศาสตร์ ศิลปินอาวุโสวัย 98 ปี บันเทิง

วงการบันเทิงเศร้า สิ้น เฉลา ประสพศาสตร์ ศิลปินอาวุโสวัย 98 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวในงานที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ข่าว

นายกแถลงด่วน วอนราชการ WFH ประชาชนงดขับรถส่วนตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิพัฒน์ ออกจาก PT 23 ปี ข่าวการเมือง

ปมบอยคอต PT “พิพัฒน์” ยันถอยห่างธุรกิจ 23 ปี ขอสื่อหยุดถามหวั่นบริษัทกังวล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม เร่งเช็กบิลน้ำมันหาย 57 ล้านลิตร-เรือขนส่ง 96 เที่ยว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สุชาติ รมว.ทส.” ห่วงใยสถานการณ์ไฟป่าจังหวัดตาก ส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่หน้างาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แต่งตัวดีไม่จ่ายค่ากะเพราปู 400 ข่าว

หนุ่มแต่งตัวดี เบี้ยวกะเพราปู 400 บ. เจ้าของร้านมองโลกแง่ดี เดี๋ยวกลับมาจ่าย!

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระครูอ๊อด ไฟป่าแม่ออน ข่าวภูมิภาค

“พระครูอ๊อด” แจ้งถอนกำลังไฟป่าแม่ออน รับเจ็บปวดรักษาป่าไว้ไม่ได้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีจับใบดำ เกณฑ์ทหาร 69 ข่าว

สูตรลับวิธีเกณฑ์ทหารจับให้ได้ใบดำ การันตีโดย พลทหาร ชยุตม์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีดส์ยูไนเต็ด เอฟเอคัพรอบ 4 ทีม ข่าวกีฬา

ลีดส์ ดวลโทษดับ เวสต์แฮม ทะลุรอบรองฯ เอฟเอ คัพ ในรอบ 39 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วาเนสซา ทรัมป์ เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง ไทเกอร์ วูดส์ ประสบอุบัติเหตุ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ อิหร่าน ช่องแคมฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านเมินเส้นตาย ทรัมป์ จี้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ลั่นตอบโต้ทันควันหากสหรัฐฯ โจมตี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม? หวยลาว

หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 4 69 ดูดวง

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเครนดริด วอชิงตัน ข่าวต่างประเทศ

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานไทยคลั่งควงมีดชิงฮอทดอกที่ไต้หวัน ข่าวต่างประเทศ

แรงงานไทยคลั่ง ควงมีดขโมยไส้กรอกที่ไต้หวัน เจ็บระนาวรวมตร. 7 ราย

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนยูไนเต็ดสนใจ ไมคอน ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาดน้ำมัน พนักงานห้างกระบี่ ข่าวภูมิภาค

สาดน้ำมันร้อนๆ ใส่เพื่อนร่วมงานกลางห้างกระบี่ ลูกค้าเล่านาทีช็อก!

1 วัน ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เฉลิมชัยพาคนไปตาย

“อ.เฉลิมชัย” อัดคลิปโต้เดือด โมโหข่าวปลอมใส่สี พาเลขาคนสนิทไปตาย

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
บ้านเชียงใหม่ปลูกมา 10 ปี

หนุ่มโพสต์เล่า สร้างบ้านอยู่มา 10 ปี ร้านนี้มาเปิดความสงบไม่มีอีกเลย

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569

นายกฯ อนุทิน ก้มกราบ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เข้าเฝ้าถวายพระพรวันคล้ายวันประสูติ

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569

ช็อกต่อเนื่อง! เตนล์ หมดสัญญา SM ลุ้นอยู่วง NCT กับ WayV ต่อ

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
Back to top button