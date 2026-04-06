วงการบันเทิงเศร้า สิ้น เฉลา ประสพศาสตร์ ศิลปินอาวุโสวัย 98 ปี

วันที่ 6 เมษายน 2569 วงการบันเทิงไทยสูญเสียบุคคลสำคัญ เฉลา ประสพศาสตร์ ศิลปินอาวุโส เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สิริอายุรวม 98 ปี
ตูมตาม วศิน มีปรีชา อดีตนักแสดงเด็กชื่อดังซึ่งเป็นหลานชายของคุณยายเฉลา โพสต์แจ้งข่าวเศร้าผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “Rip คุณยาย เฉลา ประสพศาตร์ ขอให้คุณยายนอนหลับสบายนะครับ” แฟนคลับจำนวนมากเข้าไปแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้
เพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ เผยแพร่ประวัติของคุณยายเฉลา ท่านเกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2471 จบการศึกษาจากโรงเรียนสงวนศรีกับโรงเรียนพุทธาราม คุณยายเฉลาเป็นนักร้องเสียงดีผู้มีแฟนคลับติดตามมากมายในยุคนั้น ท่านคือศิลปินต้นฉบับผู้ขับร้องเพลงจันทร์กระจ่างฟ้า
นอกจากพรสวรรค์ด้านการร้องเพลง คุณยายเฉลายังก้าวเข้าสู่งานแสดงในยุคทองของละครโทรทัศน์ไทย ท่านฝากผลงานการแสดงอันทรงคุณค่าไว้หลายเรื่อง เช่น ผู้กองยอดรัก ดาวพระศุกร์ กิ่งมลิกา น้ำผึ้งขม หลงเงาจันทร์ ด้านชีวิตครอบครัวคุณยายมีลูกสาวคือ พิราวรรณ ประสพศาสตร์ นางเอกชื่อดังในอดีต รวมถึงเป็นคุณยายของ ตูมตาม วศิน นักแสดงเด็กที่โด่งดังในยุคหนึ่ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: